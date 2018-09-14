14 сентября стало известно о смерти почетного генерального консула республики Словения в Самарской области Николая Ульянова. Николай Юрьевич возглавлял консульство с 2007 года. Республика Словения стала первым иностранным государством, пришедшим в Самарскую область с консульской миссией. Кроме того, Николай Ульянов был одним из создателей Ассоциации Делового Сотрудничества "Волгопромгаз". Принимал участие во всех благотворительных и культурных проектах компании. Был прекрасным мужем и дедушкой. Телерадиокомпания «ТЕРРА» приносит родным и близким Николая Юрьевича глубокие соболезнования.
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