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«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
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Материалы по теме:

Трамваи снова будут доезжать до Хлебной площади только в 2020 году

Трамваи снова будут доезжать до Хлебной площади только в 2020 году

С четверга, 20 сентября, трамваи № 1, 3 и 5 не будут доезжать до Хлебной площади. Это связано со строительством Фрунзенского моста. Представители Минтранса сообщили, что движение там возобновится не раньше 2020 года. На время работ трамвайные пути демонтируют.

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14 сентября 2018, 04:50
Синоптики рассказали, когда придет похолодание в Самарскую область

Синоптики рассказали, когда придет похолодание в Самарскую область

В выходные в Самарской области будет теплая погода без осадков. Но в начале следующей недели ситуация начнет меняться: в большинстве районов пройдут дожди, значительно похолодает.  В ночь на субботу, 15 сентября, синоптики обещают переменную облачность и небольшой дождь местами. Будет 
14 сентября 2018, 03:23
В Самаре матери, бросившей новорожденного на морозе, дали условный срок

В Самаре матери, бросившей новорожденного на морозе, дали условный срок

Перед судом в Самаре предстала 32-летняя женщина, которую обвиняли в убийстве собственного ребенка. В ночь с 10 на 11 января во дворе дома на улице Ставропольской нашли новорожденного мальчика. Жители дома сразу же вызвали карету скорой помощи, которая отвезла ребенка 
14 сентября 2018, 02:30
В Самаре будут судить администратора кафе, который пытался избежать проверки

В Самаре будут судить администратора кафе, который пытался избежать проверки

Куйбышевский следственный отдел завел уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в даче взятки. По версии следствия, в  июне этого года мужчина работал администратором  одного из кафе в областной столице. Он передал взятку в 200 тысяч рублей эксперту отдела 
14 сентября 2018, 02:11
В Словенском городе Жалец открылся пивной фонтан

В Словенском городе Жалец открылся пивной фонтан

Туристы смогут продегустировать 5 сортов пенного. Впрочем, бесплатно насладиться напитком не получится. Чтобы фонтан заработал, придётся раскошелиться на 6 евро. После этого вам будет предоставлена кружка, которую можно наполнить только 5 раз. В посуду вмонтирован специальный чип, который следит за 

7 сентября 2016, 02:02
В Северной Корее впервые выступила западная рок-группа

В Северной Корее впервые выступила западная рок-группа

Группа из Словении Laibach дала 45-минутный концерт в Пхеньяне - это первое подобное выступление для северокорейцев. На него пришли полторы тысячи зрителей, 10-я часть  публики - это иностранцы, проживающие в Пхеньяне. Чиновники концерт проигнорировали. Известно, что приезд группы был приурочен 
20 августа 2015, 02:21
В Самаре 16 июня откроется визовый центр Словении

В Самаре 16 июня откроется визовый центр Словении

В Самаре с 16 июня заработает визовый центр Словении. Он расположится на Садовой, 263, в здании Объединенного визового бизнес-центра. Туристы получат возможность подать и получить документы в это восточно-европейское государство по будням с 9:00 до 16:00. В июне подобные учреждения 

9 июня 2014, 11:56
Самарская область налаживает сотрудничество со Словенией

Самарская область налаживает сотрудничество со Словенией

Несколько тем, от развития промышленности до сельского хозяйства, обсудил губернатор Самарской области Николай Меркушкин с чрезвычайным и полномочным послом Словении в России. Эту пятницу Примож Шелиго провел в Самарской области.
Меморандум есть - не хватает сотрудничества, признался на встрече с 

25 апреля 2014, 08:06
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