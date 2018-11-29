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Материалы по теме:

Самарец, задолжавший ребенку 320 тысяч рублей, будет убирать село 80 часов

Самарец, задолжавший ребенку 320 тысяч рублей, будет убирать село 80 часов

В Самарской области алиментщика отправили на обязательные работы. Житель региона долгое время не поддерживал своего ребенка финансово, и задолжал 12-летнему сыну 322 тысячи рублей. Судебные приставы много раз предупреждали мужчину об ответственности, которая ему грозит, если он и дальше будет 
29 ноября 2018, 05:15
В Самаре пройдет автограф-сессия лидера Rammstein

В Самаре пройдет автограф-сессия лидера Rammstein

12 декабря в Самаре состоится автограф-сессия лидера культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна. Интересно, что в рамках своего тура по России он презентует не только музыкальные произведения, но и книгу своих ранних стихов о смерти, безумии и отцовстве Messer. Как 
29 ноября 2018, 04:56
В Самаре на 2 месяца арестовали начальника контрольного отдела УФНС

В Самаре на 2 месяца арестовали начальника контрольного отдела УФНС

В четверг, 29 ноября, суд Самарского района областной столицы арестовал на два месяца начальника контрольного отдела УФНС России по Самарской области Александра Петрова. Напомним, что чиновника подозревают в получении взятки в 2,5 млн рублей.

Во время заседания выяснилось, что 
29 ноября 2018, 04:12
В Самаре выставили на продажу часть ТЦ «Парк Хаус»

В Самаре выставили на продажу часть ТЦ «Парк Хаус»

В областной столице выставлена на продажу часть самарского ТЦ «Парк Хаус» площадью около 28 тысяч квадратных метров. Сейчас это имущество находится в собственности у банкротящегося ООО «Арес недвижимость». Рыночную стоимость части крупнейшего ТЦ и земельного участка аналогичной площади оценили в 
29 ноября 2018, 02:46
В Самаре прошли заседания конкурсных комиссий по выбору глав администраций Октябрьского и Красноглинского районов

В Самаре прошли заседания конкурсных комиссий по выбору глав администраций Октябрьского и Красноглинского районов

Конкурсными комиссиями были проведены индивидуальные собеседования и рекомендованы для рассмотрения районными советами депутатов по 2 кандидата. В Октябрьском районе ими стали заместитель прокурора Самары Александр Кузнецов и заместитель главы администрации Октябрьского района Сергей Жданов. В Красноглинском - заместитель руководителя городского 
28 ноября 2018, 07:09
В блогах: Похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен

В блогах: Похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен

Самарец Сидор Молотов пишет, что, похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен. "Дмитрий Азаров рекомендовал и. о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину принять участие в конкурсе. Вакансия образовалась еще в конце октября, когда по собственному желанию пост главы Жигулевска покинул 
27 ноября 2018, 06:53
Главой Жигулевска может стать и.о. руководителя администрации губернатора

Главой Жигулевска может стать и.о. руководителя администрации губернатора

Глава Самарской области Дмитрий Азаров предложил и. о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину принять участие в конкурсе на замещение должности главы Жигулевска. Такое решение было принято по итогам их рабочей встречи. Напомним, что кресло стало вакантным после отставки Владимира Классена, 
27 ноября 2018, 04:27
В Самаре 8 чиновников солгали о своих доходах

В Самаре 8 чиновников солгали о своих доходах

Прокуратура выяснила, что восемь сотрудников администрации Промышленного района Самары предоставили недостоверные сведения о доходах и имуществе. Точнее, чиновники передали неполные или искаженные данные о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год. 
 
- Прокуратурой района в адрес главы 
27 ноября 2018, 10:30
В Самаре депутат Госдумы Владимир Гутенев встретился с губернатором Дмитрием Азаровым и провел прием граждан

В Самаре депутат Госдумы Владимир Гутенев встретился с губернатором Дмитрием Азаровым и провел прием граждан

В Самаре с двухдневным визитом находится депутат Государственной думы, первый вице-президент Союза Машиностроителей России Владимир Гутенев. В понедельник он встретился с губернатором Дмитрием Азаровым и провел прием граждан. Во вторник планируется его участие в подписании соглашения о сотрудничестве между Самарским 
27 ноября 2018, 08:16
Курс на ЗОЖ: самарские чиновники стали выходить на утреннюю зарядку

Курс на ЗОЖ: самарские чиновники стали выходить на утреннюю зарядку

Самарские чиновники решили стать законодателями новой моды и начали делать утреннюю зарядку на свежем воздухе. Первыми 22 ноября были сотрудники департамента спорта и муниципального предприятия «Парки Самары». 
 
- Самые спортивные сотрудники администрации Самары вышли на утреннюю зарядку. Департамент спорта и 
23 ноября 2018, 11:50
В Самаре сменились руководитель аппарата администрации и глава дептранса

В Самаре сменились руководитель аппарата администрации и глава дептранса

В понедельник, 19 ноября, на совещании в администрации областной столицы анонсировали ряд новых кадровых рокировок. Руководителем аппарата администрации стала Елена Москвичева. Она более 15 лет находится на муниципальной службе, ранее занималась развитием системы образования в районе, а затем была заместителем 
19 ноября 2018, 03:02
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