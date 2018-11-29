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Самарец, задолжавший ребенку 320 тысяч рублей, будет убирать село 80 часов
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29 ноября 2018, 05:15
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В Самаре пройдет автограф-сессия лидера Rammstein
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29 ноября 2018, 04:56
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В Самаре на 2 месяца арестовали начальника контрольного отдела УФНС
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29 ноября 2018, 04:12
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В Самаре выставили на продажу часть ТЦ «Парк Хаус»
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29 ноября 2018, 02:46
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В Самаре прошли заседания конкурсных комиссий по выбору глав администраций Октябрьского и Красноглинского районов
Конкурсными комиссиями были проведены индивидуальные собеседования и рекомендованы для рассмотрения районными советами депутатов по 2 кандидата. В Октябрьском районе ими стали заместитель прокурора Самары Александр Кузнецов и заместитель главы администрации Октябрьского района Сергей Жданов. В Красноглинском - заместитель руководителя городского …
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28 ноября 2018, 07:09
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В блогах: Похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен
Самарец Сидор Молотов пишет, что, похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен. "Дмитрий Азаров рекомендовал и. о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину принять участие в конкурсе. Вакансия образовалась еще в конце октября, когда по собственному желанию пост главы Жигулевска покинул …
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27 ноября 2018, 06:53
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Главой Жигулевска может стать и.о. руководителя администрации губернатора
Глава Самарской области Дмитрий Азаров предложил и. о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину принять участие в конкурсе на замещение должности главы Жигулевска. Такое решение было принято по итогам их рабочей встречи. Напомним, что кресло стало вакантным после отставки Владимира Классена, …
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27 ноября 2018, 04:27
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В Самаре 8 чиновников солгали о своих доходах
Прокуратура выяснила, что восемь сотрудников администрации Промышленного района Самары предоставили недостоверные сведения о доходах и имуществе. Точнее, чиновники передали неполные или искаженные данные о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год.
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27 ноября 2018, 10:30
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В Самаре депутат Госдумы Владимир Гутенев встретился с губернатором Дмитрием Азаровым и провел прием граждан
В Самаре с двухдневным визитом находится депутат Государственной думы, первый вице-президент Союза Машиностроителей России Владимир Гутенев. В понедельник он встретился с губернатором Дмитрием Азаровым и провел прием граждан. Во вторник планируется его участие в подписании соглашения о сотрудничестве между Самарским …
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27 ноября 2018, 08:16
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Курс на ЗОЖ: самарские чиновники стали выходить на утреннюю зарядку
Самарские чиновники решили стать законодателями новой моды и начали делать утреннюю зарядку на свежем воздухе. Первыми 22 ноября были сотрудники департамента спорта и муниципального предприятия «Парки Самары».
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23 ноября 2018, 11:50
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В Самаре сменились руководитель аппарата администрации и глава дептранса
В понедельник, 19 ноября, на совещании в администрации областной столицы анонсировали ряд новых кадровых рокировок. Руководителем аппарата администрации стала Елена Москвичева. Она более 15 лет находится на муниципальной службе, ранее занималась развитием системы образования в районе, а затем была заместителем …
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19 ноября 2018, 03:02