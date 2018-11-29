Самарец, задолжавший ребенку 320 тысяч рублей, будет убирать село 80 часов … В Самарской области алиментщика отправили на обязательные работы. Житель региона долгое время не поддерживал своего ребенка финансово, и задолжал 12-летнему сыну 322 тысячи рублей. Судебные приставы много раз предупреждали мужчину об ответственности, которая ему грозит, если он и дальше будет