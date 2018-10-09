Убойные себяшки: стало известно, где люди гибнут из-за селфи … Количество смертельных исходов во время съемки селфи решили посчитать журналисты из Индии. Они изучили все соответствующие сообщения в интернете за последние 8 лет. Искали в поисковиках по ключевым словам, и вот что получилось. С большим отрывом лидирует Индия. Там было