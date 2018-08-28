28 августа стало известно о том, что на стадион «Самара Арена» была прекращена подача электричества. Причина в долгах обслуживающей объект организации «Спорт Ин» перед поставщиками электроэнергии. По информации «ТЕРРЫ», речь идет о 9 миллионах рублей.
Стоит отметить, что ближайший матч на стадионе «Самара Арена» должен состояться 1 сентября. В рамках 6 тура чемпионата РПЛ «Крылья Советов» должны принять махачкалинский «Анжи».
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