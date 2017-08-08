Внедорожник коммунальщиков насмерть задавил самарскую школьницу погиб ребенок .



Трагедия произошла в понедельник на проспекте Масленникова в третьем часу дня. 10-летняя девочка возвращалась из магазина, куда родители отправили ее за продуктами. До пешеходного перехода здесь около 300 метров. И … Появились подробности вчерашнего ДТП, в которомТрагедия произошла в понедельник на проспекте Масленникова в третьем часу дня. 10-летняя девочка возвращалась из магазина, куда родители отправили ее за продуктами. До пешеходного перехода здесь около 300 метров. И