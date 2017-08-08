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Под Самарой автобус с 20 пассажирами пробил бетонное ограждение, есть фото
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8 августа 2017, 11:37
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Под Самарой «девяносто девятая» улетела с дороги и перевернулась, есть жертва
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8 августа 2017, 09:19
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Странное ДТП: в Самаре на Демократической таксист уснул и оседлал дорожное ограждение
Авария произошла сегодня утром, 5 августа, передают очевидцы в соцсетях. На улице Демократической таксист на белом "Датсуне" не справился с управлением и залетел на дорожное ограждение. По непроверенным данным, мужчина уснул за рулем. Информации о пострадавших нет.
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5 августа 2017, 03:47
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Внедорожник коммунальщиков насмерть задавил самарскую школьницу
Появились подробности вчерашнего ДТП, в котором погиб ребенок.
Трагедия произошла в понедельник на проспекте Масленникова в третьем часу дня. 10-летняя девочка возвращалась из магазина, куда родители отправили ее за продуктами. До пешеходного перехода здесь около 300 метров. И …
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1 августа 2017, 11:07
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Китаянка из любопытства открыла аварийный выход самолета перед самым взлетом
Рейс самолета из Пекина в Сямэнь компании Xiamen Air отменили по причине неожиданных действий любопытной пассажирки. Об инциденте рассказывают китайские информагентства.
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14 июня 2017, 02:10
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В Самаре маршрутка врезалась в дом, ранены три пассажира
В понедельник, 17 апреля, в Кировском районе Самары в результате ДТП пострадали пассажиры общественного транспорта. Авария произошла примерно в 22:30 на Зубчаниновском шоссе. Столкнулись иномарка Vortex Estina и пассажирская «Газель». По предварительным данным, последняя следовала по маршруту №124. После удара …
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18 апреля 2017, 12:36
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В блогах: зона комфорта на «Поляне Фрунзе»
В Самаре для пассажиров пристани «Поляна Фрунзе» организуют зону комфорта, сообщают в группе "Речфлот-63" соцсети "ВКонтакте". В этом году на остановочном пункте "Дебаркадер-366" заменит "Понтон-930". Это можно считать большим событием. Если раньше горожанам в ожидании теплохода приходилось ютиться на берегу, …
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7 апреля 2017, 05:48
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Пассажиры автобуса пострадали в ДТП с грузовиком под Самарой
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13 декабря 2016, 03:40
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При задержании лихача в Перми погиб инспектор ДПС
Это случилось минувшей ночью. Наряд ГИБДД на служебном транспортном средстве попал в дорожно-транспортное происшествие в процессе погони за нарушителями. Итог преследования оказался трагичным. В результате один из сотрудников полиции скончался.
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31 мая 2016, 01:30
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В центре Перми расстреляли инкассаторов
Дерзкое разбойное нападение в Перми. Все, по информации региональных СМИ, произошло сегодня, 18 апреля, возле кинотеатра «Кристалл», что на Комсомольском проспекте города. Злоумышленник открыл стрельбу и ранил одного из инкассаторов, который сейчас в тяжелом состоянии находится в палате стационара. Инкассаторы …
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18 апреля 2016, 04:06
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Титул «Мисс Волга - 2015» в Самаре завоевала 18-летняя Мария Зверева из Перми
Подведены итоги конкурса красоты «Мисс Волга – 2015», финал которого состоялся в Самаре. Как сообщили организаторы, в заключительный этап вышли более тридцати красавиц, в том числе три представительницы Самарской области – 16-летняя Анастасия Волова и 20-летняя София Попова из …
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10 августа 2015, 03:25
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«Крылья Советов» в Перми проиграли «Амкару» - 0:1
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3 августа 2015, 09:40