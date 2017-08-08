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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Под Самарой автобус с 20 пассажирами пробил бетонное ограждение, есть фото

Под Самарой автобус с 20 пассажирами пробил бетонное ограждение, есть фото

Во вторник, 8 августа, под Самарой на трассе М-5 произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Очевидец опубликовал фото с места происшествия в социальной сети.

«Авария на М-5 около Новосемейкино, где идет ремонт моста. Утром проезжали. Автобус Самара - Пермь. 
8 августа 2017, 11:37
Под Самарой «девяносто девятая» улетела с дороги и перевернулась, есть жертва

Под Самарой «девяносто девятая» улетела с дороги и перевернулась, есть жертва

В ночь на вторник, 8 августа, под Самарой произошло смертельное ДТП. Автомобиль «ВАЗ-21099» улетел с дороги и перевернулся.

Авария случилась около часа ночи на 23 километре трассы Самара – Бугуруслан. По данным полиции, автомобилем управлял 32-летний водитель. Он ехал в направлении 

8 августа 2017, 09:19
Странное ДТП: в Самаре на Демократической таксист уснул и оседлал дорожное ограждение

Странное ДТП: в Самаре на Демократической таксист уснул и оседлал дорожное ограждение

Авария произошла сегодня утром, 5 августа, передают очевидцы в соцсетях. На улице Демократической таксист на белом "Датсуне" не справился с управлением и залетел на дорожное ограждение. По непроверенным данным, мужчина уснул за рулем. Информации о пострадавших нет.
5 августа 2017, 03:47
Внедорожник коммунальщиков насмерть задавил самарскую школьницу

Внедорожник коммунальщиков насмерть задавил самарскую школьницу

Появились подробности вчерашнего ДТП, в котором погиб ребенок.

Трагедия произошла в понедельник на проспекте Масленникова в третьем часу дня. 10-летняя девочка возвращалась из магазина, куда родители отправили ее за продуктами. До пешеходного перехода здесь около 300 метров. И 
1 августа 2017, 11:07
Китаянка из любопытства открыла аварийный выход самолета перед самым взлетом

Китаянка из любопытства открыла аварийный выход самолета перед самым взлетом

Рейс самолета из Пекина в Сямэнь компании Xiamen Air отменили по причине неожиданных действий любопытной пассажирки. Об инциденте рассказывают китайские информагентства.
В процессе инструктажа бортпроводник говорил пассажирам, что ручку с выпуском аварийного трапа следует нажимать лишь в самом крайнем случае, 

14 июня 2017, 02:10
В Самаре маршрутка врезалась в дом, ранены три пассажира

В Самаре маршрутка врезалась в дом, ранены три пассажира

В понедельник, 17 апреля, в Кировском районе Самары в результате ДТП пострадали пассажиры общественного транспорта. Авария произошла примерно в 22:30 на Зубчаниновском шоссе. Столкнулись иномарка Vortex Estina и пассажирская «Газель». По предварительным данным, последняя следовала по маршруту №124. После удара 
18 апреля 2017, 12:36
В блогах: зона комфорта на «Поляне Фрунзе»

В блогах: зона комфорта на «Поляне Фрунзе»

В Самаре для пассажиров пристани «Поляна Фрунзе» организуют зону комфорта, сообщают в группе "Речфлот-63" соцсети "ВКонтакте". В этом году на остановочном пункте "Дебаркадер-366" заменит "Понтон-930". Это можно считать большим событием. Если раньше горожанам в ожидании теплохода приходилось ютиться на берегу, 

7 апреля 2017, 05:48
Пассажиры автобуса пострадали в ДТП с грузовиком под Самарой

Пассажиры автобуса пострадали в ДТП с грузовиком под Самарой

В понедельник, 12 декабря, на 4 километре трассы Кинель – Богатое – Борское произошло ДТП с участием общественного транспорта. В 10 часов 50 минут 27-летний водитель грузовика Man столкнулся с пассажирским автобусом Hyundai County. В полиции предоставили фото с места 
13 декабря 2016, 03:40
При задержании лихача в Перми погиб инспектор ДПС

При задержании лихача в Перми погиб инспектор ДПС

Это случилось минувшей ночью. Наряд ГИБДД на служебном транспортном средстве попал в дорожно-транспортное происшествие в процессе погони за нарушителями. Итог преследования оказался трагичным. В результате один из сотрудников полиции скончался.
ДТП произошло в Свердловском районе областного центра на пересечении улиц 

31 мая 2016, 01:30
В центре Перми расстреляли инкассаторов

В центре Перми расстреляли инкассаторов

Дерзкое разбойное нападение в Перми. Все, по информации региональных СМИ, произошло сегодня, 18 апреля, возле кинотеатра «Кристалл», что на Комсомольском проспекте города. Злоумышленник открыл стрельбу и ранил одного из инкассаторов, который сейчас в тяжелом состоянии находится в палате стационара. Инкассаторы 

18 апреля 2016, 04:06
Титул «Мисс Волга - 2015» в Самаре завоевала 18-летняя Мария Зверева из Перми

Титул «Мисс Волга - 2015» в Самаре завоевала 18-летняя Мария Зверева из Перми

Подведены итоги конкурса красоты «Мисс Волга – 2015», финал которого состоялся в Самаре. Как сообщили организаторы, в заключительный этап вышли более тридцати красавиц, в том числе три представительницы Самарской области – 16-летняя Анастасия Волова и 20-летняя София Попова из 
10 августа 2015, 03:25
«Крылья Советов» в Перми проиграли «Амкару» - 0:1

«Крылья Советов» в Перми проиграли «Амкару» - 0:1

В субботу, 1 августа, футболисты самарских «Крыльев Советов» провели на выезде матч третьего тура чемпионата РФПЛ. Волжане встречались в Перми с местным «Амкаром», который тренирует бывший тренер «Крыльев» Гаджи Гаджиев.  

В первой половине игры шанс забить с линии 
3 августа 2015, 09:40
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