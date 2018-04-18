Мужчина на внедорожнике снес два бетонных столба в Отрадном Крупное ДТП произошло в Отрадном 15 апреля. Все случилось вечером на улице Железнодорожной. Мужчина за рулем внедорожника не справился с управлением. Автомобиль занесло, а после этого он сбил дорожный знак, а также два бетонных столба.



Авария обошлась без пострадавших, …