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На трассе под Тольятти Citroen «улетел» в кювет: есть пострадавшие
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17 апреля 2018, 03:05
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Женщину, которая везла коляску с ребенком, сбил автомобиль в Сызрани
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17 апреля 2018, 09:59
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Водитель «десятки» погиб в Красноармейском районе
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16 апреля 2018, 03:11
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Мужчина на внедорожнике снес два бетонных столба в Отрадном
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16 апреля 2018, 09:16
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Грузовик съехал и опрокинулся в кювет в Самарской области
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13 апреля 2018, 03:35
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Маршрутка и легковушка столкнулись в Сызрани
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11 апреля 2018, 12:26
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Мужчина на легковушке улетел в кювет в Самарской области
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10 апреля 2018, 06:02
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Две «Лады Гранты» столкнулись утром в Сызрани
Утром 6 апреля ДТП было зарегистрировано в Сызрани. Два автомобиля «Лада Гранта» столкнулись на улице Декабристов недалеко от автобусной остановки «Дом железнодорожников».
Как сообщает КТВ-Луч, обе легковушки выезжали со второстепенной дороги и поворачивали на главную в сторону центра …
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6 апреля 2018, 10:59
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Дмитрий Азаров и глава ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин встретились в Самаре
Самарская область будет развивать сотрудничество с крупнейшим российским производителем тяжелых грузовиков - компанией «КамАЗ». Такая договоренность была достигнута в ходе рабочей встречи главы Самарской области Дмитрия Азарова с генеральным директором ПАО «КамАЗ» Сергеем Когогиным.
Топ-менеджер холдинга из Татарстана рассказал о планах …
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14 марта 2018, 05:24
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КамАЗ купил долю в ОАТ
КамАЗ приобрел 49 процентов в компании «Объединенные автомобильные технологии» - одном из крупнейших поставщиков АвтоВАЗа. Сделка состоялась 20 февраля. Федеральная антимонопольная служба одобрила покупку в декабре прошлого года. Контрольный пакет в ОАТ остался за «Ростехом». По информации СМИ, КамАЗ намерен …
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27 февраля 2018, 02:25
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В Самаре около завода «Экран» столкнулись два КамАЗа
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20 января 2018, 10:41
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Под Самарой пенсионер на «Ниве» залетел под «КамАЗ» на 13 км дороги
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17 января 2018, 01:30