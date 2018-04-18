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«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

На трассе под Тольятти Citroen «улетел» в кювет: есть пострадавшие

На трассе под Тольятти Citroen «улетел» в кювет: есть пострадавшие

В ночь на понедельник, 16 апреля, в Ставропольском районе произошла авария с пострадавшими. Примерно в 03:45 26-летний водитель иномарки «Citroen» ехал по трассе «Тольятти-Хрящевка» в сторону села Выселки. В какой-то момент автомобилист превысил скорость, а затем не справился с управлением 
17 апреля 2018, 03:05
Женщину, которая везла коляску с ребенком, сбил автомобиль в Сызрани

Женщину, которая везла коляску с ребенком, сбил автомобиль в Сызрани

ДТП с участием ребенка произошло 16 апреля в Сызрани. Случилось оно около 11:00 в Опорном переулке. Там автомобиль «BMW» сбил 54-женщину. Она шла по дороге с коляской, в которой находился 2-летний ребенок.

В результате аварии жительница города серьезных травм 
17 апреля 2018, 09:59
Водитель «десятки» погиб в Красноармейском районе

Водитель «десятки» погиб в Красноармейском районе

В Самарской области в результате ДТП в Красноармейском районе погиб водитель «десятки». В воскресенье, 15 апреля, около 14 часов автомобиль слетел в кювет и перевернулся. ДТП произошло на дороге Кочетковский - Новая Вязовка. Машина «ВАЗ 21102» ехала со стороны деревни 

16 апреля 2018, 03:11
Мужчина на внедорожнике снес два бетонных столба в Отрадном

Мужчина на внедорожнике снес два бетонных столба в Отрадном

Крупное ДТП произошло в Отрадном 15 апреля. Все случилось вечером на улице Железнодорожной. Мужчина за рулем внедорожника не справился с управлением. Автомобиль занесло, а после этого он сбил дорожный знак, а также два бетонных столба.

Авария обошлась без пострадавших, 
16 апреля 2018, 09:16
Грузовик съехал и опрокинулся в кювет в Самарской области

Грузовик съехал и опрокинулся в кювет в Самарской области

Утром 12 апреля в Большечерниговском районе Самарской области произошло ДТП с участием большегруза. 29-летний водитель автомобиля «Mercedes» ехал по дороге Самара - Большая Черниговка в направлении границы с Казахстаном. На одном из участков трассы мужчина не справился с управлением и 

13 апреля 2018, 03:35
Маршрутка и легковушка столкнулись в Сызрани

Маршрутка и легковушка столкнулись в Сызрани

11 апреля в Сызрани произошло ДТП с участием общественного транспорта. Водитель маршрутного микроавтобуса Citroen ехал по улице Интернациональной. На светофоре около Ильинского моста путь ему преградила «пробка». Мужчина решил объехать затор слева и свернуть на улицу Набережную.

Маневр получился 
11 апреля 2018, 12:26
Мужчина на легковушке улетел в кювет в Самарской области

Мужчина на легковушке улетел в кювет в Самарской области

9 апреля ДТП произошло в Безенчукском районе. В 02:40 56-летний мужчина на автомобиле «Лада» ехал по дороге со стороны поселка Осинки в сторону поселка Приволжье. Автомобилист двигался на большой скорости. На одном из участков он не справился с управлением и 

10 апреля 2018, 06:02
Две «Лады Гранты» столкнулись утром в Сызрани

Две «Лады Гранты» столкнулись утром в Сызрани

Утром 6 апреля ДТП было зарегистрировано в Сызрани. Два автомобиля «Лада Гранта» столкнулись на улице Декабристов недалеко от автобусной остановки «Дом железнодорожников».

Как сообщает КТВ-Луч, обе легковушки выезжали со второстепенной дороги и поворачивали на главную в сторону центра 
6 апреля 2018, 10:59
Дмитрий Азаров и глава ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин встретились в Самаре

Дмитрий Азаров и глава ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин встретились в Самаре

Самарская область будет развивать сотрудничество с крупнейшим российским производителем тяжелых грузовиков - компанией «КамАЗ». Такая договоренность была достигнута в ходе рабочей встречи главы Самарской области Дмитрия Азарова с генеральным директором ПАО «КамАЗ» Сергеем Когогиным.

Топ-менеджер холдинга из Татарстана рассказал о планах 

14 марта 2018, 05:24
КамАЗ купил долю в ОАТ

КамАЗ купил долю в ОАТ

КамАЗ приобрел 49 процентов в компании «Объединенные автомобильные технологии» - одном из крупнейших поставщиков АвтоВАЗа. Сделка состоялась 20 февраля. Федеральная антимонопольная служба одобрила покупку в декабре прошлого года. Контрольный пакет в ОАТ остался за «Ростехом». По информации СМИ, КамАЗ намерен 

27 февраля 2018, 02:25
В Самаре около завода «Экран» столкнулись два КамАЗа

В Самаре около завода «Экран» столкнулись два КамАЗа

Рано утром 20 января в Самаре произошло ДТП с участием грузовиков. Около завода «Экран» столкнулись два КамАЗа. Удар был довольно сильный, так как после него одного из водителей зажало в кабине. В 05:34 на место аварии прибыли специалисты самарского городского 
20 января 2018, 10:41
Под Самарой пенсионер на «Ниве» залетел под «КамАЗ» на 13 км дороги

Под Самарой пенсионер на «Ниве» залетел под «КамАЗ» на 13 км дороги

В Самарской области на 13 километре дороги Сергиевск – Чекалино – Большая Чеснаковка – Русская Селитьба произошло ДТП с участием автомобиля «Нива» и машины «КамАЗ». ДТП произошло во вторник, 16 января, около трех часов дня.

Отечественным внедорожником, ехавшим со 
17 января 2018, 01:30
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