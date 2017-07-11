  • Новости
    \/news
    /news/uspey-vyigrat-priz-terra-nagradila-novogo-pobeditelya-konkursa-po-igre-prestolov/11072017-1634
    • Новости Самары
      \/news\/news_region
      /news/uspey-vyigrat-priz-terra-nagradila-novogo-pobeditelya-konkursa-po-igre-prestolov/11072017-1634
    • Новости России
      \/news\/news_rus
      /news/uspey-vyigrat-priz-terra-nagradila-novogo-pobeditelya-konkursa-po-igre-prestolov/11072017-1634
    • Новости мира
      \/news\/new_world
      /news/uspey-vyigrat-priz-terra-nagradila-novogo-pobeditelya-konkursa-po-igre-prestolov/11072017-1634
  • Видео
    \/video
    /news/uspey-vyigrat-priz-terra-nagradila-novogo-pobeditelya-konkursa-po-igre-prestolov/11072017-1634
  • Передачи
    \/programs
    /news/uspey-vyigrat-priz-terra-nagradila-novogo-pobeditelya-konkursa-po-igre-prestolov/11072017-1634
  • Программа передач
    \/schedule
    /news/uspey-vyigrat-priz-terra-nagradila-novogo-pobeditelya-konkursa-po-igre-prestolov/11072017-1634
  • Онлайн
    \/online
    /news/uspey-vyigrat-priz-terra-nagradila-novogo-pobeditelya-konkursa-po-igre-prestolov/11072017-1634
  • Партнеры
    \/air
    /news/uspey-vyigrat-priz-terra-nagradila-novogo-pobeditelya-konkursa-po-igre-prestolov/11072017-1634
    • «Русское Радио»
      \/air\/rusradio
      /news/uspey-vyigrat-priz-terra-nagradila-novogo-pobeditelya-konkursa-po-igre-prestolov/11072017-1634
    • Радио DFM
      \/air\/dfm
      /news/uspey-vyigrat-priz-terra-nagradila-novogo-pobeditelya-konkursa-po-igre-prestolov/11072017-1634
    • Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ»
      \/air\/terra
      /news/uspey-vyigrat-priz-terra-nagradila-novogo-pobeditelya-konkursa-po-igre-prestolov/11072017-1634
    • Матч ТВ
      \/air\/matchtv
      /news/uspey-vyigrat-priz-terra-nagradila-novogo-pobeditelya-konkursa-po-igre-prestolov/11072017-1634
  • Блоги
    \/blogs
    /news/uspey-vyigrat-priz-terra-nagradila-novogo-pobeditelya-konkursa-po-igre-prestolov/11072017-1634
  • О компании
    \/about
    /news/uspey-vyigrat-priz-terra-nagradila-novogo-pobeditelya-konkursa-po-igre-prestolov/11072017-1634
    • Контакты
      \/contacts
      /news/uspey-vyigrat-priz-terra-nagradila-novogo-pobeditelya-konkursa-po-igre-prestolov/11072017-1634
    • История развития
      \/about\/history
      /news/uspey-vyigrat-priz-terra-nagradila-novogo-pobeditelya-konkursa-po-igre-prestolov/11072017-1634
    • Награды
      \/about\/award
      /news/uspey-vyigrat-priz-terra-nagradila-novogo-pobeditelya-konkursa-po-igre-prestolov/11072017-1634
    • Вакансии
      \/about\/vacancy
      /news/uspey-vyigrat-priz-terra-nagradila-novogo-pobeditelya-konkursa-po-igre-prestolov/11072017-1634
    • Пресс-релизы
      \/about\/press
      /news/uspey-vyigrat-priz-terra-nagradila-novogo-pobeditelya-konkursa-po-igre-prestolov/11072017-1634
    • Руководство компании
      \/about\/direction
      /news/uspey-vyigrat-priz-terra-nagradila-novogo-pobeditelya-konkursa-po-igre-prestolov/11072017-1634
    • Акционерам
      \/about\/shareholder
      /news/uspey-vyigrat-priz-terra-nagradila-novogo-pobeditelya-konkursa-po-igre-prestolov/11072017-1634
  • Реклама
    \/advert
    /news/uspey-vyigrat-priz-terra-nagradila-novogo-pobeditelya-konkursa-po-igre-prestolov/11072017-1634
    • Реклама на сайте
      \/advert\/advert\/site-price
      /news/uspey-vyigrat-priz-terra-nagradila-novogo-pobeditelya-konkursa-po-igre-prestolov/11072017-1634
    • Прайс-лист
      \/advert\/price
      /news/uspey-vyigrat-priz-terra-nagradila-novogo-pobeditelya-konkursa-po-igre-prestolov/11072017-1634
    • Руководители отделов
      \/advert\/advert\/direction
      /news/uspey-vyigrat-priz-terra-nagradila-novogo-pobeditelya-konkursa-po-igre-prestolov/11072017-1634
    • Рейтинги
      \/advert\/node\/77
      /news/uspey-vyigrat-priz-terra-nagradila-novogo-pobeditelya-konkursa-po-igre-prestolov/11072017-1634
    • Заказать звонок
      \/call_terra
      /news/uspey-vyigrat-priz-terra-nagradila-novogo-pobeditelya-konkursa-po-igre-prestolov/11072017-1634
5
04
57
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 8 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

От будущего главы Советского района требуют закрыть счета за границей

От будущего главы Советского района требуют закрыть счета за границей

В Советском районе Самары объявили конкурс на замещение должности главы районной администрации. Уже начался прием документов от соискателей. Соответствующая информация опубликована на сайте совета депутатов Советского внутригородского района.  К кандидатам следующие требования: необходимо быть гражданином РФ, предоставить диплом о высшем 
11 июля 2017, 02:55
Покажи свое фото в бикини всем и выиграй полгода фитнеса!

Покажи свое фото в бикини всем и выиграй полгода фитнеса!

Радиостанция «DFM в Самаре» представляет: конкурс «МИСС БИКИНИ 2017». Покажи свою фотку в бикини всем! Регистрируйся на нашем сайте и отправляй заявку прямо сейчас! Нужно успеть до 10 августа – в этот день стартует голосование. Подведение итогов состоится 11 сентября. 
10 июля 2017, 05:24
Приз за белых ходоков: участвуй в новом конкурсе по «Игре престолов» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

Приз за белых ходоков: участвуй в новом конкурсе по «Игре престолов» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

Победителем конкурса «По следам белых ходоков», посвященного второму сезону сериала «Игра престолов» на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ», стал Михаил Иванов. Он получил подарочный сертификат в Дом новой культуры ART&FACT на 1500 рублей.
 
Напомним, каждое воскресенье июля на канале 
4 июля 2017, 01:30
Карпова Алина стала победительницей видеоконкурса «Каникулы на ТЕРРЕ»

Карпова Алина стала победительницей видеоконкурса «Каникулы на ТЕРРЕ»

Сегодня, 1 июля, в день рождения “Русского Радио”, мы с радостью представляем вам юного победителя видеоконкурса “Каникулы на ТЕРРЕ”, в котором ребята читали стихи о лете. Главный приз - сертификат на проживание всей семьей на 2 дня в домике на 
1 июля 2017, 10:04
Поздравляем победителя июньского конкурса программы «Дачный мир»!

Поздравляем победителя июньского конкурса программы «Дачный мир»!

Программа «Дачный мир» подвела итоги июньского конкурса  «Лютики-цветочки у меня в садочке»! В течение месяца телезрители присылали нам фотографии цветов на своей даче. Главный приз - подарочный сертификат на 15 сеансов в соляную пещеру выиграла Наташа Гриднева. Девушка активно занимается 

28 июня 2017, 12:02
«ТЕРРА – РЕН ТВ» запускает летний марафон «Игры престолов»!

«ТЕРРА – РЕН ТВ» запускает летний марафон «Игры престолов»!

К летнему старту всех сезонов культового сериала на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ» мы подготовили интерактивную игру для радиослушателей. Каждую субботу (начиная с 24 июня по 29 июля включительно) в дневном эфире «Стол заказов на Русском Радио» с 15:00 - 
23 июня 2017, 03:47
«РЕН ТВ» завоевал серебряную статуэтку престижной премии Promax!

«РЕН ТВ» завоевал серебряную статуэтку престижной премии Promax!

Телеканал «РЕН ТВ», который в Самаре уже более десяти лет транслирует ТРК «ТЕРРА», стал серебряным призёром международной премии за выдающиеся достижения в области телевизионного маркетинга и дизайна PromaxBDA Global Excellence Awards 2017.
Награду получил эфирный проморолик «Опустевший город» – в 

9 июня 2017, 05:41
Сеть взрывают фото со съемок нового сезона

Сеть взрывают фото со съемок нового сезона "Игры престолов"

В Интернете появились фотографии со съемок 7-го сезона "Игры престолов". Изображения опубликовал портал Entertainment Weekly.
На снимках, в частности, любители киносаги смогут увидеть Дейенерис верхом на драконе, Джона Сноу, Арью Старк, Серсею на «Железном троне», Сансу Старк и прочих персонажей 

24 мая 2017, 10:25
«РЕН ТВ» вышел в финал престижной международной премии Promax

«РЕН ТВ» вышел в финал престижной международной премии Promax

Телеканал «РЕН ТВ» впервые стал финалистом шести номинаций международной премии за выдающиеся достижения в области телевизионного маркетинга и дизайна PromaxBDA Global Excellence Awards 2017.

В престижной премии PromaxBDA Global Excellence Award участвуют только лидеры медиарынка со всего мира. В 2017 году 

5 мая 2017, 05:43
HBO объявил о работе над четырьмя спин-оффами «Игры престолов»

HBO объявил о работе над четырьмя спин-оффами «Игры престолов»

Телезрители смогут познакомиться с разными эпохами в историческом полотне вселенной "Игры престолов". Над сценариями спин-оффов будут трудиться  авторы, на счету которых  популярные блокбастеры, в том числе "Люди Икс", «Kingsman», «Годзилла»  и многие другие. В создании новых картин  примет участие и 

5 мая 2017, 05:38
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна