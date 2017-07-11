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От будущего главы Советского района требуют закрыть счета за границей
В Советском районе Самары объявили конкурс на замещение должности главы районной администрации. Уже начался прием документов от соискателей. Соответствующая информация опубликована на сайте совета депутатов Советского внутригородского района. К кандидатам следующие требования: необходимо быть гражданином РФ, предоставить диплом о высшем …
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11 июля 2017, 02:55
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Покажи свое фото в бикини всем и выиграй полгода фитнеса!
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10 июля 2017, 05:24
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Приз за белых ходоков: участвуй в новом конкурсе по «Игре престолов» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!
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4 июля 2017, 01:30
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Карпова Алина стала победительницей видеоконкурса «Каникулы на ТЕРРЕ»
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1 июля 2017, 10:04
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Поздравляем победителя июньского конкурса программы «Дачный мир»!
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28 июня 2017, 12:02
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«ТЕРРА – РЕН ТВ» запускает летний марафон «Игры престолов»!
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23 июня 2017, 03:47
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«РЕН ТВ» завоевал серебряную статуэтку престижной премии Promax!
Телеканал «РЕН ТВ», который в Самаре уже более десяти лет транслирует ТРК «ТЕРРА», стал серебряным призёром международной премии за выдающиеся достижения в области телевизионного маркетинга и дизайна PromaxBDA Global Excellence Awards 2017.
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9 июня 2017, 05:41
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Сеть взрывают фото со съемок нового сезона "Игры престолов"
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24 мая 2017, 10:25
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«РЕН ТВ» вышел в финал престижной международной премии Promax
Телеканал «РЕН ТВ» впервые стал финалистом шести номинаций международной премии за выдающиеся достижения в области телевизионного маркетинга и дизайна PromaxBDA Global Excellence Awards 2017.
В престижной премии PromaxBDA Global Excellence Award участвуют только лидеры медиарынка со всего мира. В 2017 году …
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5 мая 2017, 05:43
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HBO объявил о работе над четырьмя спин-оффами «Игры престолов»
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5 мая 2017, 05:38