Чтобы предотвратить эпидемию, под Самарой ликвидировали 527 свиней В Хворостянском районе Самарской области ликвидировано 527 свиней из частных подворий и мини-ферм, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Изъяли всех животных, находящихся в зоне карантина.



«Животные уничтожались бескровным способом при помощи инъекции. Туши животных были вывезены на полигон …