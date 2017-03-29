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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Чтобы предотвратить эпидемию, под Самарой ликвидировали 527 свиней

Чтобы предотвратить эпидемию, под Самарой ликвидировали 527 свиней

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Из-за африканской чумы у фермеров Хворостянского района заберут свиней

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Как сообщили "Терре" в региональном управлении "Россельхознадзора", вспышка африканской чумы 

15 марта 2017, 03:18
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