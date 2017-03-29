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Чтобы предотвратить эпидемию, под Самарой ликвидировали 527 свиней
В Хворостянском районе Самарской области ликвидировано 527 свиней из частных подворий и мини-ферм, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Изъяли всех животных, находящихся в зоне карантина.
«Животные уничтожались бескровным способом при помощи инъекции. Туши животных были вывезены на полигон …
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27 марта 2017, 04:50
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Из-за африканской чумы у фермеров Хворостянского района заберут свиней
В Хворостянском районе изымут у населения свиней всех половозрастных групп. Соответствующее постановление опубликовало правительство Самарской области. Радикальная мера направлена на ликвидацию заболевания африканской чумы свиней в селах Гремячка, Владимировка и Дубровка. Согласно документу, эпизоотический очаг и первая угрожаемая зона установлены …
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21 марта 2017, 04:56
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В Самарской области ввели режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней
В эти минуты съемочная группа телерадиокомпании «ТЕРРА» находится в Хворостянском районе, где в селе Гремячка впервые в Самарской области выявлен очаг африканской чумы свиней. Это ЧП способно нанести животноводческой отрасли губернии смертельный удар. Потенциальный ущерб исчисляется сотнями миллионов рублей. Наши …
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16 марта 2017, 12:36
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Впервые в истории в Самарской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней
ЧП областного масштаба. Впервые в истории в Самарской области на ее территории зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Губернской свиноводческой отрасли может быть нанесен смертельный удар. Потенциальный ущерб исчисляется сотнями миллионов рублей.
Как сообщили "Терре" в региональном управлении "Россельхознадзора", вспышка африканской чумы …
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15 марта 2017, 03:18