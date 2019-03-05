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В Самарской области уничтожили более 100 кг запрещенных мяса, меда и молочной продукции
В феврале в Самарскую область пытались нелегально ввезти более 103,8 кг продукции животного происхождения. Она была найдена в ручной клади пассажиров в аэропорту Курумоч, сообщили представители Управления Россельхознадзора по Самарской области. В частности, продукцию изъяли у прилетевших из Армении, Таджикистана, Узбекистана. Все …
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5 марта 2019, 02:51
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В Сызрани обрушилась крыша ангара водно-гребной базы: пострадали дорогие лодки
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5 марта 2019, 02:00
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Следственный комитет России хочет арестовать подрядчика стадиона «Самара Арена» за хищение 2,5 млрд рублей
Следственные органы задержали и требуют заключить под стражу бизнесмена Сергея Уласевича, которого обвинил в махинациях субподрядчик строительства футбольного стадиона «Самара Арена». Отметим, что господин Уласевич - генеральный директор компании «Стальмонтаж-Электросталь», которая принимала участие в возведении самарского стадиона, рассчитанного на 45 …
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5 марта 2019, 01:11
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Снова прорыв в Самаре: без отопления остались 13 многоквартирных домов
Во вторник, 5 марта, в областной столице снова произошла коммунальная авария. По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, из-за проведения ремонта на трубопроводе диаметром 900 мм ограничено теплоснабжение в 13 многоквартирных домах, двух детских садах, двух учебных заведениях и …
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5 марта 2019, 12:04
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У самарца нашли старинные ручные гранаты, ружье и револьверы
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5 марта 2019, 11:45
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В Самаре столкнулись пассажирские автобусы: водитель скончался за рулем
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5 марта 2019, 08:29
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За проезд под знаком экологической зоны начнут штрафовать?
Минтранс РФ готовит проект дорожной карты по созданию в городах специальных зон, в которые будет запрещен въезд для неэкологичного автотранспорта. Пока идею планируется реализовывать в порядке эксперимента на территории Москвы и Санкт-Петербурга, пишет «Коммерсантъ».
Зоны, которые попадут под …
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4 марта 2019, 03:06
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Министр областного ЖКХ Сергей Марков проведет прием граждан в Самаре
Министр ЖКХ Самарской области Сергей Марков проведет личный прием граждан в Самаре. Во время него жители столицы губернии смогут получить ответы на самые наболевшие вопросы. Встретиться с людьми чиновнику поручил глава региона Дмитрий Азаров.
«Поручил министру @SV_Markov провести личный приём граждан …
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3 марта 2019, 12:34
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От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели
Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором …
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2 марта 2019, 10:09
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В Самаре проверили, как дворы расчищаются от снега
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28 февраля 2019, 10:19
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«АвтоВАЗ» заработал в обычном режиме после коммунальной аварии
В среду, 27 февраля, стало известно о том, что в Тольятти была устранена коммунальная авария на «АвтоВАЗе». За ночь ее последствия ликвидировали, производство запускают в плановом режиме. Коммунальное ЧП на планы предприятия по производству автомобилей никак не повлияет, сообщает …
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27 февраля 2019, 12:02
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«АвтоВАЗ» остановил главный конвейер из-за разрыва трубы
Во вторник, 26 февраля, несколько подразделений тольяттинского «АвтоВАЗа» прекратили работу из-за проблем с горячей водой - разрыва трубы водоснабжения. В частности, остановлен конвейер. С начала года это вторая подобная авария на предприятии, пишет rbc.ru. На месте работают службы завода …
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26 февраля 2019, 07:20
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В Самаре из-за аварии на Физкультурной могут быть проблемы с отоплением в 16 домах
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26 февраля 2019, 12:45
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