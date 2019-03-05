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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 04.03.2019 
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Материалы по теме:

В Самарской области уничтожили более 100 кг запрещенных мяса, меда и молочной продукции

В Самарской области уничтожили более 100 кг запрещенных мяса, меда и молочной продукции

В феврале в Самарскую область пытались нелегально ввезти более 103,8 кг продукции животного происхождения. Она была найдена в ручной клади пассажиров в аэропорту Курумоч, сообщили представители Управления Россельхознадзора по Самарской области. В частности, продукцию изъяли у прилетевших из Армении, Таджикистана, Узбекистана. Все 
5 марта 2019, 02:51
В Сызрани обрушилась крыша ангара водно-гребной базы: пострадали дорогие лодки

В Сызрани обрушилась крыша ангара водно-гребной базы: пострадали дорогие лодки

Во вторник, 5 марта, стало известно о частичном обрушении металлической крыши склада ангарного типа на площади около 450 кв. м (общая площадь — 900 квадратов) на улице Курортной в Сызрани. Как сообщили в ГУ МЧС, в результате происшествия никто не 
5 марта 2019, 02:00
Следственный комитет России хочет арестовать подрядчика стадиона «Самара Арена» за хищение 2,5 млрд рублей

Следственный комитет России хочет арестовать подрядчика стадиона «Самара Арена» за хищение 2,5 млрд рублей

Следственные органы задержали и требуют заключить под стражу бизнесмена Сергея Уласевича, которого обвинил в махинациях субподрядчик строительства футбольного стадиона «Самара Арена». Отметим, что господин Уласевич - генеральный директор компании «Стальмонтаж-Электросталь», которая принимала участие в возведении самарского стадиона, рассчитанного на 45 
5 марта 2019, 01:11
Снова прорыв в Самаре: без отопления остались 13 многоквартирных домов

Снова прорыв в Самаре: без отопления остались 13 многоквартирных домов

Во вторник, 5 марта, в областной столице снова произошла коммунальная авария. По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, из-за проведения ремонта на трубопроводе диаметром 900 мм ограничено теплоснабжение в 13 многоквартирных домах, двух детских садах, двух учебных заведениях и 
5 марта 2019, 12:04
У самарца нашли старинные ручные гранаты, ружье и револьверы

У самарца нашли старинные ручные гранаты, ружье и револьверы

У 60-летнего жителя областной столицы изъяли целый арсенал оружия, сообщили в Управлении ФСБ России по Самарской области. 12 февраля в квартирах этого мужчины нашли шесть осколочных гранат времен Первой мировой войны «Kugelhandgranate 13» без запалов, четыре раритетных револьвера без маркировки, 
5 марта 2019, 11:45
В Самаре столкнулись пассажирские автобусы: водитель скончался за рулем

В Самаре столкнулись пассажирские автобусы: водитель скончался за рулем

В понедельник вечером, 4 марта, в Промышленном районе областной столицы в ДТП попали два автобуса. По данным регионального ГУ МЧС, оно случилось на 5-ой линии 9 Просеки. На место выехали 4 сотрудника ведомства. Когда они прибыли по указанному адресу, то 
5 марта 2019, 08:29
За проезд под знаком экологической зоны начнут штрафовать?

За проезд под знаком экологической зоны начнут штрафовать?

Минтранс РФ готовит проект дорожной карты по созданию в городах специальных зон, в которые будет запрещен въезд для неэкологичного автотранспорта. Пока идею планируется реализовывать в порядке эксперимента на территории Москвы и Санкт-Петербурга, пишет «Коммерсантъ».

Зоны, которые попадут под 
4 марта 2019, 03:06
Министр областного ЖКХ Сергей Марков проведет прием граждан в Самаре

Министр областного ЖКХ Сергей Марков проведет прием граждан в Самаре

Министр ЖКХ Самарской области Сергей Марков проведет личный прием граждан в Самаре. Во время него жители столицы губернии смогут получить ответы на самые наболевшие вопросы. Встретиться с людьми чиновнику поручил глава региона Дмитрий Азаров.

«Поручил министру @SV_Markov провести личный приём граждан 

3 марта 2019, 12:34
От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
 
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором 
2 марта 2019, 10:09
В Самаре проверили, как дворы расчищаются от снега

В Самаре проверили, как дворы расчищаются от снега

В Самаре продолжаются работы по расчистке города от снежных заносов. По словам представителей властей областного центра, системное проведение работ крайне важно из-за того, что нынешняя зима выдалась крайне обильной на осадки. Только в феврале этого года количество осадков на треть 

28 февраля 2019, 10:19
«АвтоВАЗ» заработал в обычном режиме после коммунальной аварии

«АвтоВАЗ» заработал в обычном режиме после коммунальной аварии

В среду, 27 февраля, стало известно о том, что в Тольятти была устранена коммунальная авария на «АвтоВАЗе». За ночь ее последствия ликвидировали, производство запускают в плановом режиме. Коммунальное ЧП на планы предприятия по производству автомобилей никак не повлияет, сообщает 
27 февраля 2019, 12:02
«АвтоВАЗ» остановил главный конвейер из-за разрыва трубы

«АвтоВАЗ» остановил главный конвейер из-за разрыва трубы

Во вторник, 26 февраля, несколько подразделений тольяттинского «АвтоВАЗа» прекратили работу из-за проблем с горячей водой - разрыва трубы водоснабжения. В частности, остановлен конвейер. С начала года это вторая подобная авария на предприятии, пишет rbc.ru. На месте работают службы завода 
26 февраля 2019, 07:20
В Самаре из-за аварии на Физкультурной могут быть проблемы с отоплением в 16 домах

В Самаре из-за аварии на Физкультурной могут быть проблемы с отоплением в 16 домах

Во вторник, 26 февраля, в Самаре ведутся ремонтные работы на теплосети в районе дома № 136 по улице Физкультурной.
 
- Всем управляющим компаниям рекомендовано перевести жилые дома на резервную схему теплоснабжения. В планах специалистов «ПТС» завершить все ремонтные работы на объекте 
26 февраля 2019, 12:45
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