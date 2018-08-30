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Дмитрий Азаров вошел в сотню самых влиятельных людей России
Дмитрий Азаров попал в сотню самых влиятельных россиян. Рейтинг составил журнал Forbes. Врио главы Самарской области занял в нем 90-ю строчку. Азарову удалось обойти таких видных политиков, как глава Чечни Рамзан Кадыров, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и вождь ЛДПР …
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30 августа 2018, 01:56
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Детей и взрослых приглашают погладить енотиков в Самарском зоопарке
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30 августа 2018, 01:23
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Между Самарой и Тольятти начала курсировать скоростная «Ласточка»
Между Самарой и Тольятти стартовали перевозки на скоростном поезде «Ласточка». Рейсы осуществляются с 27 августа в тестовом режиме.
Организацию скоростных железнодорожных перевозок между двумя крупнейшими городами области инициировал врио губернатора Дмитрий Азаров. Этот вопрос он поднимал во время визита в губернию …
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30 августа 2018, 01:01
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В Самаре Kalina протаранила дом после ДТП с иномаркой
В четверг ночью, 30 августа, в историческом центре Самары случилось ДТП. На пересечении улиц Красноармейской и Фрунзе столкнулись два автомобиля — Lada Kalina и Toyota Corolla. По словам очевидцев в группе «ДТП Самара», после удара одна из машин не …
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30 августа 2018, 10:19
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Иномарка Mitsubishi сбила 16-летнюю девочку-подростка в Самаре
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29 августа 2018, 03:00
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В Тольятти 16-летний мотоциклист впал в кому после ДТП с внедорожником
Во вторник, 28 августа, произошла страшная авария с участием мотоциклиста в Тольятти. В 09:20 16-летний парень ехал на мопеде YAGUAR SPORT по улице Никонова в направлении Железнодорожной.
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29 августа 2018, 02:38
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В блогах: эффектные кадры задержания лихача
В другом паблике "ВК" - "Автомобильная столица" - выложили "эффектные кадры задержания лихача". В 7-м квартале Тольятти по Юбилейной примерно 5 экипажей гнались за "девяткой". Водитель уходил как мог, но его поймали. Лихач до последнего сопротивлялся. Попав в окружение, …
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28 августа 2018, 10:11
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Двигался задним ходом: в Новокуйбышевске ВАЗ сбил байкера
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28 августа 2018, 04:28
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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В Самаре пьяный водитель попытался сбежать от полицейских, врезался в дерево и перевернулся
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18 июля 2018, 11:16
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GTA в реальном мире: лихач на легковушке врезался в машину ДПС, внедорожник и два трамвая в Самаре
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16 марта 2018, 08:51
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Последствия погони: В Сызрани перевернулась патрульная машина ГИБДД
Сегодня, 31 июля, вечером около 20:30 в Сызрани в дорожную аварию попал автомобиль ГИБДД ВАЗ-2114, пишет «Маленькая Сызрань».
По предварительным данным, в районе перекрестка улицы Интернациональной и переулка Опорный у мясокомбината в полицейскую «четырнадцатую» врезалась «Калина», за которой …
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31 июля 2017, 10:25