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Материалы по теме:

Дмитрий Азаров вошел в сотню самых влиятельных людей России

Дмитрий Азаров вошел в сотню самых влиятельных людей России

Дмитрий Азаров попал в сотню самых влиятельных россиян. Рейтинг составил журнал Forbes. Врио главы Самарской области занял в нем 90-ю строчку. Азарову удалось обойти таких видных политиков, как глава Чечни Рамзан Кадыров, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и вождь ЛДПР 
30 августа 2018, 01:56
Детей и взрослых приглашают погладить енотиков в Самарском зоопарке

Детей и взрослых приглашают погладить енотиков в Самарском зоопарке

В понедельник, 3 сентября, маленьких самарцев и их родителей приглашают  на Экологический день знаний в Самарский зоопарк. В программе праздника: веселые загадки о животных, игры на  ловкость, скорость и смекалку, кормление верблюда Лексуса, акция «Погладь меня».

Кстати, в этот 
30 августа 2018, 01:23
Между Самарой и Тольятти начала курсировать скоростная «Ласточка»

Между Самарой и Тольятти начала курсировать скоростная «Ласточка»

Между Самарой и Тольятти стартовали перевозки на скоростном поезде «Ласточка». Рейсы осуществляются с 27 августа в тестовом режиме.

Организацию скоростных железнодорожных перевозок между двумя крупнейшими городами области инициировал врио губернатора Дмитрий Азаров. Этот вопрос он поднимал во время визита в губернию 

30 августа 2018, 01:01
В Самаре Kalina протаранила дом после ДТП с иномаркой

В Самаре Kalina протаранила дом после ДТП с иномаркой

В четверг ночью, 30 августа,  в историческом центре  Самары  случилось ДТП. На пересечении  улиц Красноармейской и Фрунзе  столкнулись два автомобиля — Lada Kalina  и Toyota Corolla.  По словам очевидцев в группе «ДТП Самара», после  удара одна из машин не 
30 августа 2018, 10:19
Иномарка Mitsubishi сбила 16-летнюю девочку-подростка в Самаре

Иномарка Mitsubishi сбила 16-летнюю девочку-подростка в Самаре

Во вторник, 28 августа, под колесами машины в Самаре оказалась девушка-пешеход. В 16:55 28-летний водитель ехал на своей иномарке Mitsubishi по Стара-Загоре в направлении улицы Георгия Димитрова. По пути автомобилист сбил 16-летнюю девушку. Она переходила проезжую часть в неположенном месте, 
29 августа 2018, 03:00
В Тольятти 16-летний мотоциклист впал в кому после ДТП с внедорожником

В Тольятти 16-летний мотоциклист впал в кому после ДТП с внедорожником

Во вторник, 28 августа, произошла страшная авария с участием мотоциклиста в Тольятти. В 09:20 16-летний парень ехал на мопеде YAGUAR SPORT по улице Никонова в направлении Железнодорожной. 
 
По предварительной версии, несовершеннолетний не сумел держаться на безопасной дистанции до едущего впереди него 
29 августа 2018, 02:38
В блогах: эффектные кадры задержания лихача

В блогах: эффектные кадры задержания лихача

В другом паблике "ВК" - "Автомобильная столица" - выложили "эффектные кадры задержания лихача". В 7-м квартале Тольятти по Юбилейной примерно 5 экипажей гнались за "девяткой". Водитель уходил как мог, но его поймали. Лихач до последнего сопротивлялся. Попав в окружение, 
28 августа 2018, 10:11
Двигался задним ходом: в Новокуйбышевске ВАЗ сбил байкера

Двигался задним ходом: в Новокуйбышевске ВАЗ сбил байкера

В Новокуйбышевске в аварии пострадал мотоциклист. В 11:00 в понедельник, 27 августа, 32-летний мужчина ехал на легковушке ВАЗ задним ходом по улице Ульяновской. По пути опытный водитель врезался в мотоцикл Honda. 39-летний байкер получил травмы и был госпитализирован в больницу. 
28 августа 2018, 04:28
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
В Самаре пьяный водитель попытался сбежать от полицейских, врезался в дерево и перевернулся

В Самаре пьяный водитель попытался сбежать от полицейских, врезался в дерево и перевернулся

17 июля к активистам «Ночного патруля» поступила информация о том, что по двору дома № 184 на проспекте Карла Маркса в Самаре разъезжает пьяная компания. Сигнал передали сотрудникам ДПС, и они немедленно отправились на место.

Прибывшие правоохранители увидели нарушителя, который находился 

18 июля 2018, 11:16
GTA в реальном мире: лихач на легковушке врезался в машину ДПС, внедорожник и два трамвая в Самаре

GTA в реальном мире: лихач на легковушке врезался в машину ДПС, внедорожник и два трамвая в Самаре

То, что происходило в четверг, 15 марта, на Заводском шоссе в Самаре, очень сильно напоминало известную серию игр Grand Theft Auto. Около 15:00 водитель вазовской “четырнадцатой” влетел в машину сотрудников ГИБДД, которая была припаркована в районе перекрестка Заводского шоссе с 

16 марта 2018, 08:51
Последствия погони: В Сызрани перевернулась патрульная машина ГИБДД

Последствия погони: В Сызрани перевернулась патрульная машина ГИБДД

Сегодня, 31 июля, вечером около 20:30 в Сызрани в дорожную аварию попал автомобиль ГИБДД ВАЗ-2114, пишет «Маленькая Сызрань».

По предварительным данным, в районе перекрестка улицы Интернациональной и переулка Опорный у мясокомбината в полицейскую «четырнадцатую» врезалась «Калина», за которой 
31 июля 2017, 10:25
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