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В Тольятти нарисовали мурал с Игорем Акинфеевым
В Тольятти на одном из домов по улице Коммунальной художники завершили первый мурал, посвященный прошедшему ЧМ-2018. В частности, мастера увековечили бывшего вратаря сборной Игоря Акинфеева.
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17 декабря 2018, 08:13
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В Самаре 15 человек тушили крупный пожар на Демократической
Накануне пожарные тушили крупное возгорание в областной столице. В 12:08 16 декабря стало известно, что на улице Демократической в Кировском районе вспыхнул частный дом. Пламя распространилось на площади 120 кв.м. На месте событий работали 15 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали …
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17 декабря 2018, 08:00
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Адвокат Минахмета Халиуллова поделился неизвестными подробностями его дела
Эксклюзивные подробности громкого уголовного дела, возбужденного в отношении влиятельного самарского бизнесмена Минахмета Халиуллова по статье "Коммерческий подкуп". Как рассказал адвокат арестованного, в СИЗО его подзащитного отправили исключительно на основании показаний одного человека. Никаких других подтверждений виновности Халиуллова якобы нет.
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14 декабря 2018, 10:45
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В блогах: Что происходит с бойцами ММА до выхода в "клетку"
Блогер Илья Круговой побывал на процедуре взвешивания бойцов турнира по смешанным единоборствам "Битва на Волге - 8", который пройдет в выходные в Самаре. "Взвешивание, наверное, самое скучное и ответственное мероприятие, - считает автор. - Проходит оно за день до …
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14 декабря 2018, 09:22
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Двое детей пострадали в Сергиевском районе в столкновении Опеля и фуры
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16 декабря 2018, 03:30
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Крупное ДТП возле Кирыча: Трамваи встали на путях
Сегодня, 15 декабря, днем в Самаре произошло ДТП, которое парализовало движение трамваев, передает 63.ru со ссылкой на очевидцев.
«ДТП возле Кировского рынка, прямо на трамвайных путях. «Десятка» превратилась в «двенашку», - утверждают очевидцы. - Скорая и МЧС на месте».
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15 декабря 2018, 02:17
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Пьяный самарец разбил две машины на Гагарина
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15 декабря 2018, 02:02
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В Тольятти исчез 15-летний подросток с глазами разного цвета
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14 декабря 2018, 04:57
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Водитель погиб: в Самарской области «Приора» врезалась в грузовик с цистерной
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14 декабря 2018, 11:55
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Отец без вести пропавшей 2 месяца назад самарчанки поделился предположениями по поводу ее исчезновения
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12 декабря 2018, 04:39
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Трех проституток задержали полицейские в бане в Самаре
Некоторое время назад в полицию поступила информация о том, что посетителям одного из банных комплексов в Кировском районе Самары оказываются интимные услуги. Прибывшие туда правоохранители арестовали трех девушек легкого поведения. По информации силовиков, одна из них уроженка соседней области, вторая …
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10 декабря 2018, 04:29