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В Тольятти нарисовали мурал с Игорем Акинфеевым

В Тольятти нарисовали мурал с Игорем Акинфеевым

В Тольятти на одном из домов по улице Коммунальной художники завершили первый мурал, посвященный прошедшему ЧМ-2018. В частности, мастера увековечили бывшего вратаря сборной Игоря Акинфеева.
 
- Рисунок сделан без техники, методом промышленного альпинизма, одним художником @nim_one_nim, погода была сурова, однако труды 
17 декабря 2018, 08:13
В Самаре 15 человек тушили крупный пожар на Демократической

В Самаре 15 человек тушили крупный пожар на Демократической

Накануне пожарные тушили крупное возгорание в областной столице. В 12:08 16 декабря стало известно, что на улице Демократической в Кировском районе вспыхнул частный дом. Пламя распространилось на площади 120 кв.м. На месте событий работали 15 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали 
17 декабря 2018, 08:00
Адвокат Минахмета Халиуллова поделился неизвестными подробностями его дела

Адвокат Минахмета Халиуллова поделился неизвестными подробностями его дела

Эксклюзивные подробности громкого уголовного дела, возбужденного в отношении влиятельного самарского бизнесмена Минахмета Халиуллова по статье "Коммерческий подкуп". Как рассказал адвокат арестованного, в СИЗО его подзащитного отправили исключительно на основании показаний одного человека. Никаких других подтверждений виновности Халиуллова якобы нет.
 
С момента 
14 декабря 2018, 10:45
В блогах: Что происходит с бойцами ММА до выхода в

В блогах: Что происходит с бойцами ММА до выхода в "клетку"

Блогер Илья Круговой побывал на процедуре взвешивания бойцов турнира по смешанным единоборствам "Битва на Волге - 8", который пройдет в выходные в Самаре. "Взвешивание, наверное, самое скучное и ответственное мероприятие, - считает автор. - Проходит оно за день до 
14 декабря 2018, 09:22
Двое детей пострадали в Сергиевском районе в столкновении Опеля и фуры

Двое детей пострадали в Сергиевском районе в столкновении Опеля и фуры

Вчера, 15 декабря, поздно вечером в Сергиевском районе произошло ДТП.

По версии сотрудников полиции, 31-летняя автоледи двигалась на автомашине «Опель Астра» по автомагистрали М5 «Урал» со стороны Уфы по направлению в Самару.

На 1109 км автомобилистка нарушила правила 
16 декабря 2018, 03:30
Крупное ДТП возле Кирыча: Трамваи встали на путях

Крупное ДТП возле Кирыча: Трамваи встали на путях

Сегодня, 15 декабря, днем в Самаре произошло ДТП, которое парализовало движение трамваев, передает 63.ru со ссылкой на очевидцев.
«ДТП возле Кировского рынка, прямо на трамвайных путях. «Десятка» превратилась в «двенашку», - утверждают очевидцы. - Скорая и МЧС на месте».
15 декабря 2018, 02:17
Пьяный самарец разбил две машины на Гагарина

Пьяный самарец разбил две машины на Гагарина

В ночь с 14 на 15 декабря на улице Гагарина пьяный водитель на Lada-2109 протаранил на дороге иномарку. Вазовская легковушка получила серьезные повреждения, а ее водитель госпитализирован. Второе пострадавший автомобиль врезался в дерево и также очень сильно поврежден, его водитель, 
15 декабря 2018, 02:02
В Тольятти исчез 15-летний подросток с глазами разного цвета

В Тольятти исчез 15-летний подросток с глазами разного цвета

В Тольятти полицейские и волонтеры разыскивают 15-летнего подростка. Известно, что 13 декабря примерно в 08:00 Даниил Артамонов находился около дома № 7а по улице Свердлова в Автозаводском районе, а затем его никто не видел. До сих пор о его местонахождении 
14 декабря 2018, 04:57
Водитель погиб: в Самарской области «Приора» врезалась в грузовик с цистерной

Водитель погиб: в Самарской области «Приора» врезалась в грузовик с цистерной

В четверг, 13 декабря, произошла трагедия на трассе в Кинель-Черкасском районе. В 9:40 33-летний водитель «Лады Приоры»  ехал по 12 километру автодороги Кинель-Черкассы Урал в направлении села Сергиевск. Внезапно он выдвинулся на встречную полосу, где врезался в грузовик «Скания» с 
14 декабря 2018, 11:55
Отец без вести пропавшей 2 месяца назад самарчанки поделился предположениями по поводу ее исчезновения

Отец без вести пропавшей 2 месяца назад самарчанки поделился предположениями по поводу ее исчезновения

Правоохранительные органы и волонтеры ищут бесследно исчезнувшую самарчанку Лину Сторожеву. 34-летняя женщина пропала еще 14 октября, но ее не могут найти до сих пор. Как сообщили родственники женщины, в тот день она должна была приехать к своей матери, но так 
12 декабря 2018, 04:39
Трех проституток задержали полицейские в бане в Самаре

Трех проституток задержали полицейские в бане в Самаре

Некоторое время назад в полицию поступила информация о том, что посетителям одного из банных комплексов в Кировском районе Самары оказываются интимные услуги. Прибывшие туда правоохранители арестовали трех девушек легкого поведения. По информации силовиков, одна из них уроженка соседней области, вторая 

10 декабря 2018, 04:29
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