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Материалы по теме:

Женщину изнасиловали в строительном вагончике в Самаре

Женщину изнасиловали в строительном вагончике в Самаре

На днях в полицию обратилась 41-летняя жительница Самары. Она рассказала, что стала жертвой изнасилования. В Куйбышевском районе на нее напал неизвестный, затащил в строительный вагончик и там надругался над ней.

Правоохранители установили точный адрес места преступления и приметы злоумышленника. Через некоторое 

25 октября 2018, 10:49
Бывшего врача-анестезиолога, который совокупился со спящей пациенткой, будут судить в Самаре

Бывшего врача-анестезиолога, который совокупился со спящей пациенткой, будут судить в Самаре

В Ленинский районный суд Самары передано дело, заведенное на бывшего врача-анестезиолога одной из больниц города, которого подозревают в надругательстве над пациенткой. Об этом сообщает региональный Следком.

По версии следствия, преступление произошло 2 августа прошлого года. Врач-анестезиолог частной клиники вступил в интимную 

28 августа 2018, 01:06
Женщину чуть не изнасиловали в секс-шопе в Самаре

Женщину чуть не изнасиловали в секс-шопе в Самаре

В Самаре возбуждено уголовное дело за попытку изнасилования женщины. Инцидент произошел 2 апреля в одном из секс-шопов на проспекте Металлургов. Около 18:00 на посетительницу магазина для взрослых неожиданно напал мужчина и попытался ее изнасиловать.

На данный момент известно, что 
12 апреля 2018, 09:04
12 лет «строгача» получил сызранец, грабивший и насиловавший женщин

12 лет «строгача» получил сызранец, грабивший и насиловавший женщин

12 лет колонии строгого режима получил 48-летний житель Сызрани, которого обвиняли в серии изнасилований и разбойных нападений.

Первое преступление мужчина совершил 27 мая прошлого года. Жертвой злоумышленника оказалась женщина, гулявшая по лесопосадке в Юго-Западном районе города. Преступник, принявший дозу наркотика, напал 

14 февраля 2018, 01:21
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