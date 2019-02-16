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Женщину изнасиловали в строительном вагончике в Самаре
На днях в полицию обратилась 41-летняя жительница Самары. Она рассказала, что стала жертвой изнасилования. В Куйбышевском районе на нее напал неизвестный, затащил в строительный вагончик и там надругался над ней.
Правоохранители установили точный адрес места преступления и приметы злоумышленника. Через некоторое …
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25 октября 2018, 10:49
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Бывшего врача-анестезиолога, который совокупился со спящей пациенткой, будут судить в Самаре
В Ленинский районный суд Самары передано дело, заведенное на бывшего врача-анестезиолога одной из больниц города, которого подозревают в надругательстве над пациенткой. Об этом сообщает региональный Следком.
По версии следствия, преступление произошло 2 августа прошлого года. Врач-анестезиолог частной клиники вступил в интимную …
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28 августа 2018, 01:06
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Женщину чуть не изнасиловали в секс-шопе в Самаре
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12 апреля 2018, 09:04
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12 лет «строгача» получил сызранец, грабивший и насиловавший женщин
12 лет колонии строгого режима получил 48-летний житель Сызрани, которого обвиняли в серии изнасилований и разбойных нападений.
Первое преступление мужчина совершил 27 мая прошлого года. Жертвой злоумышленника оказалась женщина, гулявшая по лесопосадке в Юго-Западном районе города. Преступник, принявший дозу наркотика, напал …
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14 февраля 2018, 01:21
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