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«Всегда красный!»: Самарцы жалуются на сбой работы новых светофоров на Московском шоссе
Водители Самары опять столкнулись с неполадками светофоров на Московском шоссе. На этот раз – на пересечении главной дороги областной столицы с улицей Ташкентской.
Самарец Сергей Павлов в Твиттере обратился к чиновникам и компаниям, ответственным за содержание дорог.
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8 марта 2018, 05:52
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Улица Ново-Садовая из-за потопа перекрыта в Самаре, есть фото
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7 марта 2018, 09:59
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Почему светофоры на Московском шоссе в Самаре работают со сбоями?
Жители Самары пожаловались на организацию дорожного движения на Московском шоссе. Общественники и горожане сообщили о нехватке дорожных знаков, самые большие претензии предъявили к режиму работы светофоров.
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3 марта 2018, 05:32
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Из-за прорыва трубы затопило дорогу на Партизанской в Самаре
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2 марта 2018, 01:19
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Самарцы пожаловались Азарову на организацию движения по Московскому шоссе
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поручил региональному министерству транспорта оперативно решить вопросы по организации движения по Московскому шоссе. От горожан поступили многочисленные жалобы. В частности, самарцы интересуются ситуацией на перекрестке Московского шоссе и улицы Ташкентской. Глава региона дал поручение …
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28 февраля 2018, 10:29
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Пьяный водитель насмерть сбил человека на Московском шоссе в Самаре
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22 февраля 2018, 09:57
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В Самаре из-за коммунальной аварии затопило площадь Славы, есть видео
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20 февраля 2018, 10:08
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В Самаре произошла коммунальная авария: на Аэродромной прорвало трубу с холодной водой
В Советском районе Самары во вторник, 30 января, произошла коммунальная авария. На улице Аэродромной прорвало трубу диаметром 200 миллиметров с холодной водой. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 12:38.
«Оповещение населения, попавшего в зону отключения, проводится через управляющие компании. Организован …
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30 января 2018, 04:24