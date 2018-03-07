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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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«Всегда красный!»: Самарцы жалуются на сбой работы новых светофоров на Московском шоссе

Водители Самары опять столкнулись с неполадками светофоров на Московском шоссе. На этот раз – на пересечении главной дороги областной столицы с улицей Ташкентской.
 
Самарец Сергей Павлов в Твиттере обратился к чиновникам и компаниям, ответственным за содержание дорог.
 
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Улица Ново-Садовая из-за потопа перекрыта в Самаре, есть фото

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Почему светофоры на Московском шоссе в Самаре работают со сбоями?

Почему светофоры на Московском шоссе в Самаре работают со сбоями?

Жители Самары пожаловались на организацию дорожного движения на Московском шоссе. Общественники и горожане сообщили о нехватке дорожных знаков, самые большие претензии предъявили к режиму работы светофоров.
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Из-за прорыва трубы затопило дорогу на Партизанской в Самаре

Из-за прорыва трубы затопило дорогу на Партизанской в Самаре

В Самаре в пятницу, 2 марта, на улице Партизанской случилась коммунальная авария и произошел потоп. По сообщению местных, прорвало трубу, затапливает дорогу и тротуар. Фото очевидца появилось в соцсети. Автор указал, что авария произошла около 171-го дома по улице Партизанской. 
2 марта 2018, 01:19
Самарцы пожаловались Азарову на организацию движения по Московскому шоссе

Самарцы пожаловались Азарову на организацию движения по Московскому шоссе

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поручил региональному министерству транспорта оперативно решить вопросы по организации движения по Московскому шоссе. От горожан поступили многочисленные жалобы. В частности, самарцы интересуются ситуацией на перекрестке Московского шоссе и улицы Ташкентской. Глава региона дал поручение 

28 февраля 2018, 10:29
Пьяный водитель насмерть сбил человека на Московском шоссе в Самаре

Пьяный водитель насмерть сбил человека на Московском шоссе в Самаре

В Самаре на Мехзаводе, в ночь на 22 февраля, произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, участником аварии стал пьяный водитель.

Трагедия случилась около полуночи. 24-летний автомобилист на иномарке Saab, ехавший по Московскому шоссе, в районе перекрестка с улицей Банной насмерть сбил 

22 февраля 2018, 09:57
В Самаре из-за коммунальной аварии затопило площадь Славы, есть видео

В Самаре из-за коммунальной аварии затопило площадь Славы, есть видео

В Самаре в ночь на 20 февраля произошла коммунальная авария – было выявлено повреждение на трубе диаметром 900 миллиметров, расположенной около 204-го дома по улице Молодогвардейской. Частично затопило площадь Славы, сейчас там убирают лед. Молодогвардейская перекрыта на участке от улицы 
20 февраля 2018, 10:08
В Самаре произошла коммунальная авария: на Аэродромной прорвало трубу с холодной водой

В Самаре произошла коммунальная авария: на Аэродромной прорвало трубу с холодной водой

В Советском районе Самары во вторник, 30 января, произошла коммунальная авария. На улице Аэродромной прорвало трубу диаметром 200 миллиметров с холодной водой. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 12:38.

«Оповещение населения, попавшего в зону отключения, проводится через управляющие компании. Организован 

30 января 2018, 04:24
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