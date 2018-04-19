10
49
01
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 18 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
9 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Спасатели не смогли снять кота, который уже шесть дней сидит на дереве в Сызрани

Спасатели не смогли снять кота, который уже шесть дней сидит на дереве в Сызрани

Сложнейшая спасательная операция развернулась в Сызрани. К специалистам поступила информация о том, что на дерево около дома №167 по улице Декабристов забрался кот. До прихода подмоги животное просидело на высоте третьего этажа уже пять дней.

Спасатели привезли с собой трехколенную лестницу. 

18 апреля 2018, 03:52
Подростков сняли с дрейфующей льдины у Самары

Подростков сняли с дрейфующей льдины у Самары

17 апреля специалистам Поисково-спасательной службы области пришлось выдвигаться на выручку нерадивым подросткам. Сигнал поступил от очевидцев, которые заметили детей на льдине, проплывающей мимо первой очереди набережной. Пострадавших  подняли на борт катера и доставили на спасательную станцию, где их передали сотрудникам 

18 апреля 2018, 10:29
Провалившегося под лед человека видели у Кировского моста в Самаре

Провалившегося под лед человека видели у Кировского моста в Самаре

В Самаре спасатели получили сообщение – у Кировского моста видели человека, провалившегося под лед на реке Самарке. Инцидент произошел в понедельник, 16 апреля. Спасательный отряд отправился к месту происшествия в 17:13.

«Сообщение поступило от очевидца, который сообщил, что в районе Кировского 

17 апреля 2018, 04:07
Трое пьяных друзей заблудились на Волге под Тольятти

Трое пьяных друзей заблудились на Волге под Тольятти

Утром 7 апреля к тольяттинским спасателям поступил сигнал о помощи. Сообщалось, что на Волге под лед провалился человек. Найти точное место, из которого поступил звонок, оказалось непросто, так как собеседники спасателей находились в не совсем вменяемом состоянии.

На поиски отправились экипажи 

9 апреля 2018, 03:46
Мужчина погиб при пожаре в подвале дома на Мехзаводе‍ в Самаре

Мужчина погиб при пожаре в подвале дома на Мехзаводе‍ в Самаре

В Самаре после пожара в подвале дома на Мехзаводе найден мертвым неизвестный мужчина. ЧП произошло в ночь на 5 апреля. Пожарные получили вызов в 2:38. В подвале дома на улице 15 квартал горели вещи. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. 
5 апреля 2018, 12:19
В МВД рассказали правду о происшествии на Ново-Садовой в Самаре

В МВД рассказали правду о происшествии на Ново-Садовой в Самаре

В Самаре представители МВД сообщили, что произошло на перекрестке улиц Ново-Садовой и Советской 
28 марта 2018, 02:40
Перекрыто движение и образовались пробки на Ново-Садовой в Самаре

Перекрыто движение и образовались пробки на Ново-Садовой в Самаре

В Самаре 28 марта очевидцы сообщают о перекрытии дублера улицы Ново-Садовой в районе перекрестка с улицей Советской Армии. На место прибыли полицейские и пожарные машины. Образовалась пробка и на Ново-Садовой. Стоят трамваи и автотранспорт. В соцсетях появились предположения о «разминировании» и 
28 марта 2018, 12:57
Комиссия МВД с начала недели работает в Самаре

Комиссия МВД с начала недели работает в Самаре

Комиссия Министерства внутренних дел работает с начала этой недели в Самаре. Об этом сообщил руководитель регионального главка Александр Винников. Напомним, сейчас самарское управление находится на особом контроле в Москве. По результатам визита может быть принято решение об отмене этого режима. 

27 марта 2018, 06:15
Главный полицейский Самарской области Александр Винников выступил в губернском парламенте

Главный полицейский Самарской области Александр Винников выступил в губернском парламенте

Генерал отчитался о работе ведомства в 2017 году. 1,5 миллиарда рублей потрачено на работу ведомства. Зафиксировано почти 45 тыс. преступлений. Треть осталась не раскрытой. Сейчас в регионе работает специальная комиссия МВД, по результатам проверки будет выдана оценка.

Друге подробности смотрите в 

27 марта 2018, 11:43
Смертельное ДТП: вазовская «четверка» опрокинулась на газовую трубу в Самарской области

Смертельное ДТП: вазовская «четверка» опрокинулась на газовую трубу в Самарской области

14 марта в Волжском районе Самарской области произошло ДТП. 65-летний мужчина на автомобиле ВАЗ-2104 ехал по трассе Рождествено - Новинки - Торновое в сторону Рождествено. На 2-м километре дороги водитель не справился с управлением - и его машина съехала в 

15 марта 2018, 02:56
Стали известны подробности ДТП с внедорожником ГАЗ-69А под Тольятти

Стали известны подробности ДТП с внедорожником ГАЗ-69А под Тольятти

В Самарской области полицейские сообщили подробности ДТП с участием раритетного внедорожника ГАЗ-69А. Авария произошла под Тольятти, есть погибший. Ранее сообщалось, что машина 1967 года выпуска ушла с трассы в кювет и перевернулась.

По данным полицейских, ДТП произошло в понедельник, 
16 января 2018, 03:46
Причину крушения летевшего в Самару вертолета установит комиссия МАК

Причину крушения летевшего в Самару вертолета установит комиссия МАК

На территории Республики Татарстан разбился вертолет, летевший в Самарскую область. Есть погибший. Расследованием крушения вертолета Bell-407 займется комиссия, сформированная МАК (Межгосударственный авиационный комитет).

«В соответствии с российским воздушным законодательством МАК сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила 
7 ноября 2017, 02:27
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх