18 апреля ЧП случилось на одной из турбаз в Самарской области. В протоке Тушинская Воложка около острова Быстренький был обнаружен труп неизвестного мужчины. Спасатели доставили сотрудников МВД к месту трагедии.
Погибший был извлечен из воды и доставлен на Центральную спасательную станцию для дальнейшей передачи сотрудникам следственного комитета. Сейчас правоохранители занимаются выяснением подробностей инцидента, а также устанавливают личность утопленника, сообщает Поисково-спасательная служба Самарской области.
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