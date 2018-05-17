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«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Материалы по теме:

В Москве засняли лимузин Rolls-Royce с деталями от ЗИЛ

В Москве засняли лимузин Rolls-Royce с деталями от ЗИЛ

В российской столице очевидцы сфотографировали при транспортировке необычный Rolls-Royce Ghost. Оригинальность машины в том, что она доработана элементами от ЗИЛ. По всей видимости, премиальный автомобиль оснащен шилдиком от отечественной машины, а также фарами и радиаторной решеткой от модели ЗИЛ-41047, в 
16 мая 2018, 11:16
Названы цены на седан Lada Vesta Cross

Названы цены на седан Lada Vesta Cross

На АвтоВАЗе назвали цены на седан Lada Vesta Cross. Новинка поступит в продажу летом. Седан «Лада Веста Кросс» представлен в комплектации «Люкс» с двумя пакетами опций. Стоимость автомобиля со 106-сильным мотором на 1,6 литра и механической коробкой переключения передач – 

15 мая 2018, 02:39
На 26% вырос объем автокредитования в Самарской области

На 26% вырос объем автокредитования в Самарской области

В первом квартале 2018 года в Самарской области зафиксирован рост продаж машин, приобретенных за заемные деньги. В цифровом выражении рост автокредитования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 26,1%. Соответствующие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

Всего за первый квартал 

14 мая 2018, 02:35
Опубликован рейтинг самых популярных в России праворульных авто

Опубликован рейтинг самых популярных в России праворульных авто

Опубликован рейтинг самых популярных праворульных автомобилей в России. Сейчас в стране насчитывается почти 3,5 млн. легковушек с подобным расположением руля. Львиная доля  этих машин - Toyota Corolla, всего 326,4 экземпляров этой модели с правым рулем. На втором месте расположилась Toyota 
7 мая 2018, 09:31
АвтоВАЗ получил прибыль

АвтоВАЗ получил прибыль

Группа «АвтоВАЗ» подвела финансовые итоги за 1-й квартал текущего года. За этот период в России было продано свыше 79 тысяч машин, что на 29 процентов больше, чем в первые три месяца 2017-го. Доля LADA на российском рынке легковых и легких 

28 апреля 2018, 07:51
АвтоВАЗ повысит цены на автомобили Lada

АвтоВАЗ повысит цены на автомобили Lada

АвтоВАЗ повысит с 1 мая цены на свою продукцию из-за падения курса рубля к евро и доллару. В отличие от других автопроизводителей, которые уже переписали ценники, удорожание будет незначительным и составит всего 1–2 процента в зависимости от модели, утверждают на 

26 апреля 2018, 03:25
АвтоВАЗ продаст Lada Vesta в Европу

АвтоВАЗ продаст Lada Vesta в Европу

Российские универсалы Lada Vesta начали продавать в Европе. Уже до конца апреля АвтоВАЗ поставит автомобили Vesta SW и Vesta SW Cross в Словакию, Болгарию и Сербию, говорится в пресс-релизе тольяттинского завода. Эти модели уже реализуются в Венгрии, Австрии и Германии. 

25 апреля 2018, 09:02
Фото: обновленную Lada Granta засняли на улицах Тольятти

Фото: обновленную Lada Granta засняли на улицах Тольятти

Тольяттинские фотошпионы в очередной раз засняли на дорогах города рестайлинговую версию автомобиля Lada Granta. Сейчас новинку видно со всех ракурсов. Несмотря на плотный слой камуфляжной ленты, заметно, что в дизайне Granta 
23 апреля 2018, 10:28
В Топ-50 самых популярных автомобилей в мире попала Lada

В Топ-50 самых популярных автомобилей в мире попала Lada

Российская Lada попала в Топ-50 самых популярных автомобилей в мире. По итогам февраля продано более 29 тысяч машин, выпущенных на площадках АвтоВАЗа. Это на 36 процентов превышает показатели за аналогичный период 2017 года, говорится в отчете автомобильного портала Focus2move. В 

11 апреля 2018, 08:02
Уже 79 тысяч автомобилей Lada смог продать АвтоВАЗ с начала года

Уже 79 тысяч автомобилей Lada смог продать АвтоВАЗ с начала года

По итогам первого квартала в России было реализовано более 79 тысяч автомобилей Lada, что почти на треть выше аналогичного результата прошлого года, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа. При этом в марте продали 30 тысяч 700 машин, рост составил 22 процента. Самой популярной 

5 апреля 2018, 05:24
АвтоВАЗ пожаловался в ФАС на незаконное использование бренда Lada

АвтоВАЗ пожаловался в ФАС на незаконное использование бренда Lada

АвтоВАЗ пожаловался в ФАС на ООО «Лада-Экспорт». По заявлению автогиганта, фирма без разрешения использовала бренд Lada - в названии, доменном имени и адресах электронной почты. Права на товарные знаки Lada и «Лада» принадлежат АвтоВАЗу, указано в сообщении антимонопольщиков. Самарское УФАС 

1 марта 2018, 11:30
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