В Тольятти 17 мая состоялось годовое общее собрание акционеров и проведено заседание совета директоров ПАО «АвтоВАЗ». По итогам 2017 года продажи автомобилей «Лада» в России выросли на 17% - до 311 тысяч 588 штук, выручка автогиганта увеличилась на 22 процента - до 225,6 миллиарда рублей. Главной причиной роста называют успех на авторынке нового поколения Lada Vesta и XRay и стабильный спрос на другие модели. Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям по итогам года решили не выплачивать. Утвержден новый состав совета директоров компании. Из него вышли Де Лос Мозос Жозе-Висант, Ле-Вот Дени, Мюллер Штефан и Сапелин Андрей, сообщили в пресс-центре «АвтоВАЗа».
Новый состав совета директоров ПАО «АвтоВАЗ»:
Анселен Бруно – исполнительный вице-президент по продуктовому планированию и программам Groupe Renault;
Жеоль Филипп – директор по партнерству и управлению региона Евразия Groupe Renault;
Каракатзанис Ив - президент ПАО «АВТОВАЗ» с 1.06.2018;
Курдюков Дмитрий – первый заместитель председателя «Внешэкономбанка»;
Скворцов Сергей – председатель совета директоров Общества;
Мор Николя – заместитель председатель совета директоров Общества, старший вице-президент, председатель региона Евразия Groupe Renault, президент ПАО «АВТОВАЗ» (до 1.06.2018);
Аветисян Владимир – заместитель председателя правления УК «РОСНАНО»;
Боллоре Тьерри – исполнительный вице-президент, главный операционный директор Groupe Renault;
Гаскон Абеллан Гаспар – исполнительный вице-президент по инжинирингу Groupe Renault;
Когогин Сергей – генеральный директор ПАО «КАМАЗ»;
Олив Жером – исполнительный вице-президент по производству и цепочке поставок Renault-Nissan Alliance;
Пьетон Тьерри – старший вице-президент, контролер Groupe Renault;
Вайно Эдуард – вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами ПАО «АВТОВАЗ»;
Завьялов Игорь – заместитель генерального директора по финансовым вопросам госкорпорации "Ростех";
Зайцев Сергей – председатель первичной профсоюзной организации.
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