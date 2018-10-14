Кровавое месиво: в Самарской области легковушка сбила телят и улетела в кювет В четверг вечером, 11 октября, на выезде из поселка Варламово в Сызранском районе произошла авария. Примерно в 18:30 «Лада Приора» ехала со стороны трассы М-5 «Урал» и сбила двух телят. По словам очевидцев, легковушка улетела в кювет, а животные погибли …