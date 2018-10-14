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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

«Потерпите еще! Ремонтируем круглосуточно»: В Самаре замерзают жители 86 домов

«Потерпите еще! Ремонтируем круглосуточно»: В Самаре замерзают жители 86 домов

До сих пор не все жители Самары получили тепло в свои дома. Как сообщает в твиттере департамент городского хозяйства и экологии мэрии Самары, по состоянии на 17 часов 13 октября оставалось подключить отопление в 86 зданиях, отапливаемых «Т Плюс».
14 октября 2018, 05:01
В Самаре под колесами иномарки оказалась 11-летняя девочка

В Самаре под колесами иномарки оказалась 11-летняя девочка

В пятницу в Самаре произошла авария, в которой пострадала школьница. В 13:00 12 октября 30-летний водитель иномарки «Хендай» ехал по улице Мориса Тореза со стороны улицы Мяги в направлении Партизанской. Напротив дома № 33 по улице Мориса Тореза он сбил 
12 октября 2018, 04:41
В Самаре пьяная автоледи протаранила припаркованную иномарку

В Самаре пьяная автоледи протаранила припаркованную иномарку

Поздно вечером в четверг, 11 октября, в центре областной столицы нетрезвая женщина устроила ДТП. Как рассказали представители «Ночного патруля», автомобилистка на ВАЗ-2110 протаранила припаркованный «Сузуки» в районе дома № 7 по улице Владимирской. К счастью, обошлось без пострадавших, но 
12 октября 2018, 11:33
Кровавое месиво: в Самарской области легковушка сбила телят и улетела в кювет

Кровавое месиво: в Самарской области легковушка сбила телят и улетела в кювет

В четверг вечером, 11 октября, на выезде из поселка Варламово в Сызранском районе произошла авария. Примерно в 18:30 «Лада Приора» ехала со стороны трассы М-5 «Урал» и сбила двух телят. По словам очевидцев, легковушка улетела в кювет, а животные погибли 
11 октября 2018, 08:50
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