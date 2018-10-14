Вчера, 13 октября, около 9 утра в Самаре произошло ДТП на улице Григория Засекина. Об этом сообщает самарский ПСО, члены которого помогали в ликвидации последствий аварии.
По предварительной, автоледи просто не справилась с управлением. «Опель Корса» вылетел с дороги и сначала ударился о бетонный столб, а потом и в стену.
Иномарка получила повреждения, а автомобилистка была госпитализирована, прибывшей на место бригадой скорой помощи.
Во всех обстоятельствах случившегося в настоящее время разбираются инспекторы ГИБДД.
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