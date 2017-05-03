8
05
42
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 3 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.    .d8888b.   888     88888888888  8888888888            Y88b   d88P 
 d88P  Y88b  d88P  Y88b  888         888      888                    Y88b d88P  
      .d88P  Y88b.       888         888      888                     Y88o88P   
     8888"    "Y888b.    888888      888      8888888     88888888     Y888P    
      "Y8b.      "Y88b.  888         888      888            d88P      d888b    
 888    888        "888  888         888      888           d88P      d88888b   
 Y88b  d88P  Y88b  d88P  Y88b.       888      888          d88P      d88P Y88b  
  "Y8888P"    "Y8888P"    "Y888      888      888         88888888  d88P   Y88b
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Заработал более 4 миллионов: у главы Самары Олега Фурсова вырос доход

Заработал более 4 миллионов: у главы Самары Олега Фурсова вырос доход

Доход главы Самары Олега Фурсова за год вырос почти на 700 тысяч рублей. Если в 2015-м он заработал чуть более 3,5 миллионов, то в 2016-м 4 миллиона 223 тысячи. Такие данные содержатся в опубликованной на сайте мэрии декларации. Кроме того 

3 мая 2017, 12:07
В Самаре у главы департамента ветеринарии нашли 17 миллионов – и он уволился

В Самаре у главы департамента ветеринарии нашли 17 миллионов – и он уволился

Глава областного департамента ветеринарии Сергей Овчинников, в банковском сейфе которого оперативники нашли более 17 миллионов рублей, написал заявление об увольнении по собственному желанию. По мнению экспертов, чиновник пошёл на такой шаг из-за претензий к его работе со стороны следствия.

Напомним, осенью 

28 апреля 2017, 03:50
Отчет Главы Самары

Отчет Главы Самары

Реконструкция площади Куйбышева и Струковского сада завершится до конца текущего года. На эти цели из областного и городского бюджетов выделяется более 700 млн. рублей. О планах на текущий год и об итогах прошедшего перед депутатами гордумы отчитался глава Самары Олег 

27 апреля 2017, 10:34
Колесо за 90 миллионов: чиновники возьмут кредит на новый аттракцион в парке Гагарина

Колесо за 90 миллионов: чиновники возьмут кредит на новый аттракцион в парке Гагарина

В самарском парке имени Гагарина собираются установить колесо обозрения за 90 млн рублей. Муниципальное предприятие «Парки Самары» объявило тендер по определению банка-кредитора, который предоставит эту сумму на 5 лет, до 31 мая 2022 года. Средства нужны на приобретение, изготовление, транспортировку, 

25 апреля 2017, 04:53
В блогах: почему самарцы на субботнике выполняют чужую работу?

В блогах: почему самарцы на субботнике выполняют чужую работу?

Блогеру Ирине Фроловой не нравится ежегодная инициатива мэрии Самары призывать горожан выходить на субботник. "Это просто способ не тратить уже выделенные деньги, не делать свою работу", - считает автор. "Только вдумайтесь, мы уже оплатили управляющим компаниям, чтобы благоустройство происходило 
21 апреля 2017, 09:16
В Самарской мэрии сократят 230 человек

В Самарской мэрии сократят 230 человек

В Самарской мэрии, а именно в самой городской администрации,  департаменте градостроительства и в департаменте управления имуществом  до 30 июня сократят 230 человек. Это почти 17% от нынешней численности  штата. Людям уже начали выдавать уведомления.
Напомним, ранее сообщалось, что число муниципальных 

14 апреля 2017, 03:18
В Самарской области срочно нужен новый мост - с 2014 года

В Самарской области срочно нужен новый мост - с 2014 года

В Самарской области утвердили «Основную часть проекта планировки территории для строительства моста через Волгу в обход Тольятти с выходом на трассу М-5 в Ставропольском и Шигонском районах».

Соответствующее постановление опубликовало правительство региона. Конкурс по выбору проектировщика был объявлен областным минтрансом в 

14 апреля 2017, 10:14
В закрытом госинтернете для чиновников появится мессенджер

В закрытом госинтернете для чиновников появится мессенджер

Специальный мессенджер для чиновников может начать работу в РФ. С соответствующей инициативой выступил советник президента Герман Клименко.
Мессенджер будет включен в закрытый интернет, который свяжет все государственные структуры страны. По предварительным данным, система получит название RSNet. Она будет отличаться от 

5 апреля 2017, 11:49
Мэрия Самары ищет 1,4 млрд рублей

Мэрия Самары ищет 1,4 млрд рублей

Мэрии Самары необходимо занять как минимум 1 миллиард 387 миллионов рублей. Об этом было заявлено на заседании по бюджету городской думы. Средства планируется направить на финансирование социально значимых направлений. Самую большую сумму - 280 миллионов - необходимо потратить на подготовку 

29 марта 2017, 10:22
В мэрии Самары назначили новых руководителей двух ведомств

В мэрии Самары назначили новых руководителей двух ведомств

Сразу два ведомства мэрии Самары в начале рабочей недели обрели новых руководителей. Возглавлять направление развития физической культуры и спорта отныне будет Виктор Анисатов, который до сих пор занимал различные должности в администрации Новокуйбышевска. В том числе, возглавлял аналогичный департамент. Напомним, 

27 марта 2017, 04:01
Чиновники будут под контролем даже в свободное время

Чиновники будут под контролем даже в свободное время

Минтруд разработал поправки в Общие принципы служебного поведения госслужащих, которые запрещают публично критиковать руководство, предписывают соблюдать нейтралитет в отношении политических партий, следить за соблюдением этических норм и правил, вежливо и корректно относиться к гражданам даже в нерабочее время. В ведомстве 

16 марта 2017, 03:53
До 2024 года в Самарской области построят и реконструируют более 60 школ

До 2024 года в Самарской области построят и реконструируют более 60 школ

Работу, проводимую в столице региона, обсудили губернатор Николай Меркушкин и глава Самары Олег Фурсов.
В частности, речь шла об Октябрьском и Кировском районах. Олег Фурсов представил несколько вариантов территорий для размещения четырех новых школ. В дальнейшем они будут включены в 

14 ноября 2016, 06:19
Глава Самары Олег Фурсов ушел в отпуск на три недели – мэрия

Глава Самары Олег Фурсов ушел в отпуск на три недели – мэрия

С понедельника, 31 октября 2016 года глава Самары Олег Фурсов  находится в отпуске, который продолжится три недели до 20 ноября.

«Глава Самары Олег Фурсов в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации находится в ежегодном отпуске», - проинформировали в мэрии. 
31 октября 2016, 01:01
Уволенных за утрату доверия чиновников будут записывать

Уволенных за утрату доверия чиновников будут записывать

В России может появиться реестр госслужащих, уволенных с работы в связи с утратой доверия. Соответствующий законопроект подготовили в Министерстве труда. Согласно документу, такие чиновники больше не будут допущены на новую службу в госорганы. Вносить имена в черный список будут за 

25 августа 2016, 02:36
На АвтоВАЗе сократили 6500 человек

На АвтоВАЗе сократили 6500 человек

С начала 2016 года средняя численность работников АвтоВАЗа сократилась на 13 процентов - до 43,5 тысячи человек, говорится в ежеквартальном отчете предприятия. На конец прошлого года на заводе работало 50 тысяч человек. На АвтоВАЗе действует программа, согласно которой сотрудники могут 

5 августа 2016, 12:22
В Самаре запущена ликвидация департамента потребительского рынка и услуг

В Самаре запущена ликвидация департамента потребительского рынка и услуг

На сайте горадминистрации опубликовано постановление о ликвидации департамента потребительского рынка и услуг. Процесс должен быть завершен к 30 декабря 2016 года, указано в документе.

Сотрудников должны уведомить о предстоящем сокращении, после этого не ранее чем через 2 месяца состоятся увольнения.
Контролировать 

13 июля 2016, 02:31
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна