Самарскую мэрию со скандалом покинул руководитель управления по работе с обращениями граждан Виктор Кузьмин. После своего ухода он обвинил в некомпетентности главу города Олега Фурсова и раскритиковал реформу местного самоуправления. В своем твиттере бывший чиновник разместил открытое письмо, в котором написал, что «с приходом Фурсова система организации управления городом, органами власти и городским хозяйством претерпела значительные изменения в худшую сторону. Нынешний руководитель города является катализатором процессов деградации и разрушения городской структуры управления и городского хозяйства».
Кузьмин также сообщил об оказываемом давлении на него и других сотрудников мэрии.
Напомним, чиновник возглавлял работу с гражданами с 2010 года. Как прокомментировала ситуацию «ТЕРРЕ» руководитель управления информации и аналитики самарской мэрии Елена Рыжкова, в отношении господина Кузьмина было инициировано три служебные проверки. Одна по линии администрации города, вторая по линии правительства области, третья по обращению гражданина.
В связи с тем, что Кузьмин уволился по собственному желанию, проведение проверок было прекращено. Как пояснила госпожа Рыжкова, мэрия и далее будет расставаться с чиновниками, которые ненадлежащим образом исполняют свои обязанности.
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