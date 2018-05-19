Самарец украл из кафе на пересечении Авроры и Аэродромной 4 тысяч рублей и попытался скрыться. Однако не успел – неожиданно из толпы ему на встречу выбежали двое сотрудников полиции. Они просто патрулировали улицы рядом и заметили, как гражданин убегает от человека в форменной одежде.
Выяснилось, что подозреваемый приехал в Самару из другого населенного пункта области, он зашел в кафе и на последние деньги купил стакан прохладительного напитка. Но не ушел, а заметил открытый кассовый аппарат, встал рядом и начал по одной купюре «выуживать». Когда у него оказалось в руках 4 тысячи рублей, наглого воришку заметили. Гость областной столицы решил «дать деру».
Полицейские без особых усилий задержали незадачливого воришку и доставили его в отделение. Оказалось, что 38-летний житель Самарской области раньше уже побывал «в местах не столь отдаленных» за совершение разбойного нападения. Теперь ему «светит новый срок».
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