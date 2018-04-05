5
47
46
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 4 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
11 + 4 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Апрель принес жителям России сразу несколько новшеств

Апрель принес жителям России сразу несколько новшеств

С 1 числа социальные пенсии проиндексированы на 2,9%, таким образом их средний размер увеличится на 255 рублей, а выплаты детям-инвалидам и инвалидам детства 1 и 2 групп - на 378 и 382 рубля соответственно.

Подорожали услуги «Почты России». Отправка 
3 апреля 2018, 01:49
Самара стала второй среди провинциальных городов России по объемам продаж новых автомобилей

Самара стала второй среди провинциальных городов России по объемам продаж новых автомобилей

Продажи новых автомобилей с начала 2018 года в Самаре бьют рекорды, реализовано почти 3,5 тысячи штук. По этому показателю регион стал вторым в стране. Растет и рынок машин с пробегом. По оценкам «Автостата», в Самарской области за январь-февраль 2018-го он 

2 апреля 2018, 04:06
В блогах: «Японцы использовали дороги Самарской области как полигон»

В блогах: «Японцы использовали дороги Самарской области как полигон»

Блогер 63ru поведала, что «подвеска Subaru настроена на слезах самарских автомобилистов».

«Почитала тут на досуге последний номер «Авторевю» с тест-драйвом обновлённых «форика» и «аута» в России. Оказывается, японцы использовали дороги Самарской области как полигон и эталон «плохой дороги» 
2 апреля 2018, 09:21
Финансовым блоком «АвтоВАЗа» будет заведовать Алексей Бобров

Финансовым блоком «АвтоВАЗа» будет заведовать Алексей Бобров

На «АвтоВАЗе» произошли кадровые перестановки. Со 2 апреля должность исполнительного вице-президента по финансам автогиганта займет Алексей Бобров. Его кандидатура была поддержана советом директоров. На посту Бобров сменит Штефана Мауэрера, который принял решение покинуть автозавод. В период передачи полномочий до 1 

30 марта 2018, 01:49
АвтоВАЗ приостановил работу над седаном Lada Vesta Signature

АвтоВАЗ приостановил работу над седаном Lada Vesta Signature

АвтоВАЗ остановил работу над проектом удлиненной версии седана Lada Vesta Signature. Связано это с экономической нецелесообразностью. Сборка этих автомобилей вручную обходится слишком дорого, а организовывать массовый выпуск невыгодно из-за отсутствия потенциального спроса, сообщает «Российская газета».

По предварительным данным, 
28 марта 2018, 01:02
На АвтоВАЗе обсудили возможность выпуска машин с ручным управлением для инвалидов

На АвтоВАЗе обсудили возможность выпуска машин с ручным управлением для инвалидов

На АвтоВАЗе прошло совещание по теме «Автомобили специального назначения». Помимо сотрудников завода в нем приняли участие депутаты, а также представители министерств.

Главным вопросом мероприятия стало обсуждение выпуска техники для людей с ограниченными возможностями. В том числе речь шла о 
27 марта 2018, 03:24
Производство LADA Granta Liftback стартовало в Тольятти

Производство LADA Granta Liftback стартовало в Тольятти

На тольяттинских мощностях АвтоВАЗа стартовало производство автомобиля LADA Granta Liftback. Оно было переведено в наш регион из Ижевска. Для этого пришлось перенести 500 единиц сварочного оборудования и оснастки. Кроме того, шло обучение тольяттинских работников для работы во вторую смену на 

15 марта 2018, 02:13
АвтоВАЗ пожаловался в ФАС на незаконное использование бренда Lada

АвтоВАЗ пожаловался в ФАС на незаконное использование бренда Lada

АвтоВАЗ пожаловался в ФАС на ООО «Лада-Экспорт». По заявлению автогиганта, фирма без разрешения использовала бренд Lada - в названии, доменном имени и адресах электронной почты. Права на товарные знаки Lada и «Лада» принадлежат АвтоВАЗу, указано в сообщении антимонопольщиков. Самарское УФАС 

1 марта 2018, 11:30
Директором по маркетингу Lada стал топ-менеджер из Renault

Директором по маркетингу Lada стал топ-менеджер из Renault

Дирекцию по маркетингу Lada возглавил топ-менеджер из группы Renault Фабьен Гульми (Fabien Goulmy). Он вступил в должность с первого января. Новый руководитель получил богатый опыт работы в сфере продаж и маркетинга, 
17 января 2018, 03:11
АвтоВАЗ получил самую большую долю рынка за последние 6 лет

АвтоВАЗ получил самую большую долю рынка за последние 6 лет

По итогам 2017-го года АвтоВАЗ получил самую большую долю рынка за последние шесть лет. Об этом заявил исполнительный президент по продажам и маркетингу Ян Птачек. По оценкам представителей компании, в прошлом году отечественный авторынок вырос на 12% до 1 миллиона 
11 января 2018, 07:25
АвтоВАЗ возобновит продажи Lada в Турции в 2018 году

АвтоВАЗ возобновит продажи Lada в Турции в 2018 году

В следующем году АвтоВАЗ возобновит продажи автомобилей Lada в Турции, пишет «Автосреда». Первоначально для покупателей этого ближневосточного государства будут доступны только две модели: Niva 4×4 и Niva Urban 4×4. Однако в ближайшем будущем на тольяттинском предприятии рассчитывают этот список 
26 декабря 2017, 07:06
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх