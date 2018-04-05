По итогам первого квартала в России было реализовано более 79 тысяч автомобилей Lada, что почти на треть выше аналогичного результата прошлого года, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа. При этом в марте продали 30 тысяч 700 машин, рост составил 22 процента. Самой популярной моделью вазовской марки по итогам прошедшего месяца стала Lada Vesta: ее выбрали почти 9200 покупателей, это на 52 процента больше показателя марта 2017-го. В число лидеров также попала и Lada Granta, объем реализации - 8 тысяч 400 штук, рост - 7 процентов. Значительно укрепил свои позиции и LADA Largus: раскуплено почти 3600 пассажирских универсалов, что на 90 процентов превосходит прошлогодние цифры, и более 1300 фургонов, здесь рост - 54,5 процента.
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