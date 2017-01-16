Как стало известно "ТЕРРЕ", уже в конце этого месяца в селе Хилково Красноярского района губернии может заработать крупнейший в регионе свинокомплекс. Открытие было запланировано на конец 2016 года, но из-за проблем с финансированием откладывалось.
Комплекс рассчитан на 25 тысяч голов, его возглавил известный в районе предприниматель Айдын Бадалов. Стоимость строительства, по неофициальной информации, составляет более ста миллионов рублей. Возведение построек осуществлялось в том числе с использованием кредитов, предоставленных "Россельхозбанком".
До этого в Хилково в морально устаревшем свинарнике держали около 9 тысяч животных породы ландрасс и дюроок. Производилось 11 тысяч центнеров продукции.
Напомним, по статистике Минсельхоза, в прошлом году предприятия региона выпустили 33 тысячи тонн свинины. Потребление закрывается местными производителями, по оценкам властей, на 64%.
Валерий Шитов, зам. директора по сельскому хозяйству ООО "Мясоагропром": «По лучшим меркам западной технологии. Но у нас есть небольшое отступление: на Западе в основном и в России используется 3-фазная технология содержания свиней, а у нас будет здесь 2-фазная технология. То есть это: опоросились, доросли в этих же станках до возраста откорма и потом передали на откорм свиней».
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