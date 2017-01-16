Самарская область остается одним из крупнейших регионов России по количеству обманутых дольщиков Сейчас их только по официальным данным больше 3 тысяч. В регионе насчитывается 50 незавершенных проблемных строек, из них 38 - в Самаре.

Предотвратить появление новых обманутых дольщиков мог бы специальный фонд, создаваемый при федеральном Агентстве ипотечного жилищного кредитования. Планируется, что …