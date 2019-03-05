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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

Из Самарской области выдворили лидера исламистов

Из Самарской области выдворили лидера исламистов

Из самарского аэропорта Курумоч в родную страну в принудительном порядке отправили главу отделения Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) 52-летнего Рахматулло Баротова. Как отметили в УФСБ по Самарской области, в сентябре 2015 года Верховный суд Таджикистана признал эту партию террористической организацией. 
13 февраля 2019, 02:01
По Самаре прокатилась третья волна ложных «минирований»

По Самаре прокатилась третья волна ложных «минирований»

Самару накрыла уже третья за последнее время волна сообщений о ложных минированиях. Во вторник сообщения о готовящихся терактах поступили в четыре учреждения. Анонимные злоумышленники атаковали в Волжскую центральную районную больницу, колледж строительства и предпринимательства, а также в филиал компании «Газпром 
5 февраля 2019, 05:47
Стало известно, кто

Стало известно, кто "минировал" Самару

В распоряжении «ТЕРРЫ» оказался скриншот с электронной почты. На нем, по словам источника компании, запечатлен тот самый текст предупреждения о готовящемся теракте, который был разослан на этой неделе в самарские больницы 
2 февраля 2019, 09:40
Торжественное открытие театральной выставки в Доме актёра

Торжественное открытие театральной выставки в Доме актёра

Открытие театральной выставки в самарском Доме актёра состоится 14 января в 11:30, пишет СамараКульт. Экспозиция «За безмолвием кулис» проводится в рамках Года театра в России. Дата открытия выставки выбрана не случайно - 14 января в регионе отмечается День Самарской губернии.

На выставке 

10 января 2019, 05:50
Самарец напился и наврал силовикам о готовящемся теракте

Самарец напился и наврал силовикам о готовящемся теракте

В Самаре завершился суд над местным жителем. По версии силовиков, 27 мая 41-летний мужчина позвонил по номеру 112 и сообщил, что некий иностранец по имени «Камил» готовит теракт во время проведения игр ЧМ-2018 по футболу.

Сотрудники ФСБ быстро вычислили телефонного шутника. 

17 декабря 2018, 12:16
В музее Алабина представят оружие сирийских террористов

В музее Алабина представят оружие сирийских террористов

В среду, 5 декабря, в музее имени Алабина откроется новая выставка, на которой будет представлено холодное и огнестрельное оружие, изъятое российскими военными у сирийских террористов. Посетителям музея также покажут самодельную артиллерию, средства связи и индивидуальной защиты, которыми ещё недавно пользовались сепаратисты.

Многие экспонаты уникальны, поскольку были изготовлены 

3 декабря 2018, 09:07
В Самарском областном художественном музее открылась выставка «Краски жизни»

В Самарском областном художественном музее открылась выставка «Краски жизни»

«Краски жизни» - это не просто выставка, а, по сути, прощальный дар. Бизнесмен, меценат и политик Олег Дьяченко собирался передать Самарскому художественному музею часть своей коллекции картин, но не успел. Он скончался в прошлом году. Большинство полотен созданы в начале 
19 октября 2018, 09:35
В Самаре открылась 17-я международная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка»

В Самаре открылась 17-я международная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка»

В выставочном комплексе «Экспо-Волга» открылась 17-я международная специализированная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка». С приветственным словом к участникам обратился первый заместитель председателя самарского регионального отделения «Союза машиностроителей России» Анатолий Афанасьев. 

«Промышленный салон. Металлообработка» – крупный многоотраслевой выставочный проект Поволжского региона. Он 
26 сентября 2018, 11:35
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