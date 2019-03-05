Самара станет участником военно-патриотической акции «Сирийский перелом». Трофейная техника и вооружение, изъятое из различных группировок незаконных вооруженных формирований в Сирии прибудет на железнодорожный вокзал столицы 63-го региона. Мероприятие проводится Министерством обороны России с целью масштабной демонстрации успехов отечественных Вооруженных Сил и Сирийской Арабской Республики в борьбе с международным терроризмом.
Поезд с образцами встанет у платформы самарского ЖД вокзала 9 марта в 11.00. В составе эшелона десять открытых платформ с образцами военного оборудования, вагоны с холодным и огнестрельным оружием, инженерными боеприпасами и самодельными взрывными устройствами, средствами связи, иностранными рационами питания, экипировкой террористов. А уже в 11.40 стартует работа выставочных экспозиций и выступление концертной бригады поезда.
Тематические экспозиции развернут группа инженерных войск, ракетно-артиллерийского вооружения и беспилотных летательных аппаратов, средств связи, главного автобронетанкового управления, студии военных художников имени Грекова. Здесь же, на вокзале будет работать мобильный пункт отбора на военную службу по контракту Самарской области. Состоится выступление ансамбля песни и пляски «Волжские казаки» и вручение юнармейских знамен командирам отрядов среднеобразовательных школ Безенчукского района, а свыше 50-ти учащихся школ Самары будут приняты в ряды юнармейского движения.
В 13.25 военно-патриотический поезд "Сирийский перелом" отправится дальше по маршруту.
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