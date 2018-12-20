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Бывший кинотеатр «Россия» передадут молодежному театру «Мастерская»
Стало известно, что здание бывшего кинотеатра «Россия» на улице Чернореченской позволят занять молодежному театру «Мастерская». Об этом рассказали во время встречи главы Самары Елены Лапушкиной с театральными деятелями. Правда, сначала запланирован капитальный ремонт помещения, его оснастят и передадут в ведение …
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20 декабря 2018, 04:16
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В Самарской области заразились ОРВИ и гриппом 9,7 тысячи человек
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20 декабря 2018, 04:00
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Около Сызрани грузовик задавил насмерть женщину
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20 декабря 2018, 03:06
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В Самаре из-за утечки без тепла остались 1300 человек
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20 декабря 2018, 02:33
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В Самаре установят 26-метровую новогоднюю елку
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13 ноября 2018, 08:48
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В Самаре детей «вдавливают в ограждение» около резиденции Деда Мороза
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2 января 2018, 02:48
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По Самаре колонной проехали Деды Морозы-байкеры с МотоСнегурочками
В канун Нового года по Самаре мотопробегом проехались Деды Морозы на байках, передает портал 63.ru. Мотодедушки создали на улицах города новогоднее настроение. Чтобы усилить атмосферу праздника, своих железных коней сказочные волшебники украсили новогодней мишурой. Некоторых Дедушек сопровождали Снегурочки. Горожанам …
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2 января 2018, 01:31
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Самарцы могут посетить дом Деда Мороза бесплатно до 8 января
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21 декабря 2017, 05:28