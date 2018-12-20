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Материалы по теме:

Бывший кинотеатр «Россия» передадут молодежному театру «Мастерская»

Бывший кинотеатр «Россия» передадут молодежному театру «Мастерская»

Стало известно, что здание бывшего кинотеатра «Россия» на улице Чернореченской позволят занять молодежному театру «Мастерская». Об этом рассказали во время встречи главы Самары Елены Лапушкиной с театральными деятелями. Правда, сначала запланирован капитальный ремонт помещения, его оснастят и передадут в ведение 
20 декабря 2018, 04:16
В Самарской области заразились ОРВИ и гриппом 9,7 тысячи человек

В Самарской области заразились ОРВИ и гриппом 9,7 тысячи человек

За прошлую неделю, с 10 по 16 декабря гриппом и ОРВИ заболели в Самарской области более 9,7 тысячи человек. Причем 4,7 тысячи из них - жители губернской столицы. Если сравнивать с результатами предыдущей недели, заболеваемость осталась практически на том же 
20 декабря 2018, 04:00
Около Сызрани грузовик задавил насмерть женщину

Около Сызрани грузовик задавил насмерть женщину

В четверг, 20 декабря, произошла смертельная авария в окрестностях Сызрани. Примерно в 12:00 молодой водитель грузовика DAF ехал по трассе мимо Сызрани в сторону Самары. По словам водителя, на «раменском» перекрестке он увидел женщину. После перекрестка он остановил машину на 
20 декабря 2018, 03:06
В Самаре из-за утечки без тепла остались 1300 человек

В Самаре из-за утечки без тепла остались 1300 человек

В областной столице очередная коммунальная авария: в 11:35 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области рассказали, что произошла утечка на подающем и обратном трубопроводе теплоснабжения диаметром 150 мм на улице Мориса Тореза в Советском районе. Аварию устраняет одна 
20 декабря 2018, 02:33
В Самаре установят 26-метровую новогоднюю елку

В Самаре установят 26-метровую новогоднюю елку

Стало известно, что на площади Куйбышева к Новому году установят новую елку высотой почти 26 метров, а вокруг нее - еще четыре зеленых красавицы высотой 7 метров. Все хвойные украсят медиагирляндами, которые составят единую композицию. Об этом рассказали на еженедельном 
13 ноября 2018, 08:48
В Самаре детей «вдавливают в ограждение» около резиденции Деда Мороза

В Самаре детей «вдавливают в ограждение» около резиденции Деда Мороза

Самарские родители обеспокоены неудовлетворительной организацией прохода в резиденцию Деда Мороза на площади имени Куйбышева. Горожане жалуются на опасное ограждение входа.
 
«Ширина толпы при входе - 10 человек. Запускают людей через узкое отверстие. В итоге с боков детей давят на 
2 января 2018, 02:48
По Самаре колонной проехали Деды Морозы-байкеры с МотоСнегурочками

По Самаре колонной проехали Деды Морозы-байкеры с МотоСнегурочками

В канун Нового года по Самаре мотопробегом проехались Деды Морозы на байках, передает портал 63.ru. Мотодедушки создали на улицах города новогоднее настроение. Чтобы усилить атмосферу праздника, своих железных коней сказочные волшебники украсили новогодней мишурой. Некоторых Дедушек сопровождали Снегурочки. Горожанам 
2 января 2018, 01:31
Самарцы могут посетить дом Деда Мороза бесплатно до 8 января

Самарцы могут посетить дом Деда Мороза бесплатно до 8 января

Во вторник, 26 декабря, в Самаре откроется дом Деда Мороза, возведенный на площади Куйбышева. Самарцы могут посетить усадьбу новогоднего волшебника бесплатно до 8 января. Режим работы – с 12 часов до 20:30.

«Усадьба самарского Деда Мороза представляет собой деревянный срубовой дом, 

21 декабря 2017, 05:28
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