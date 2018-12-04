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В блогах: в Самаре появится проект "Бабушка на час"
Блогер Ольга Шелест рассказала, что в Самаре в марте 2019 года собираются запустить проект "Бабушка на час" (помощь семьям с паллиативными детьми). "История мамы-одиночки из Тольятти, которая «вышла из окна» с сыном-инвалидом, отшумела в СМИ, - пишет автор. - …
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4 декабря 2018, 07:44
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Зарезал жену на 7-м месяце: подробности жуткого убийства в Самарской области
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4 декабря 2018, 05:54
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Прокуратура нашла огромные выбоины и просадки на Юных Пионеров и Черемшанской
Прокуратура Промышленного района заинтересовалась состоянием городских трасс. В частности, 29 ноября сотрудники надзорного ведомства во время выездной проверки нашли нарушения закона «О безопасности дорожного движения», ГОСТа Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения …
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4 декабря 2018, 05:26
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Минивэн Mercedes-Benz «догнал» фуру: пострадали четыре человека
В понедельник, 3 декабря, произошла крупная авария в Красноярском районе области. В 06:05 38-летний водитель ехал на автомобиле Mercedes-Benz Vito со стороны Москвы в направлении Челябинска по трассе в самарском регионе. Однако автомобилист неправильно выбрал дистанцию до двигавшегося впереди него …
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4 декабря 2018, 04:38
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В Тольятти каменщик упал с высоты 4 метров и разбился насмерть
Стало известно о несчастном случае во время строительных работ в Тольятти. По информации министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, 26 ноября каменщик упал с высоты 4 метров во время выполнения своих обязанностей. Мужчина получил серьезные травмы и …
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30 ноября 2018, 12:20
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В Самаре продолжается уборка снега: жители поселка Толевый остались довольны
В Самаре продолжается снегопад, который начался ещё на прошлой неделе. Осадки, по прогнозам синоптиков, должны были прекратиться в этот четверг, и возобновиться в следующий понедельник. Пока работу коммунальных служб сложно назвать удовлетворительной — город уже неоднократно вставал в 9-балльные пробки, …
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29 ноября 2018, 06:45
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В Самаре более 80 пожарных тушили пламя в двухэтажке на Трехгорной
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30 ноября 2018, 09:52
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В Самарской области КАМАЗ упал на бок, когда чистил снег на трассе
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29 ноября 2018, 01:13
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В Сызрани сгорел частный дом: обрушилась часть пристроя
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29 ноября 2018, 09:37
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В Самарской области пытаются аннулировать лицензии 121 управляющей компании
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28 ноября 2018, 12:10
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Самарцы стали чаще воровать или портить крышки колодцев
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28 ноября 2018, 12:53
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Коммунальщики из Сызрани задолжали 700 млн рублей
Сызранское муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационная служба» продолжит свою деятельность, но уже под назначенным кредиторами руководством, говорится в сообщении Арбитражного суда Самарской области. Судьи в рамках дела о банкротстве ввели в отношении ЖЭСа процедуру внешнего управления, направленную на восстановление платежеспособности должника. …
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28 ноября 2018, 11:04