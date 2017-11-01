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Фанаты «Крыльев Советов» арестованы за сожжение шарфа ФК «Рубин»

Ново-Савиновский мировой суд города Казани арестовал на 12 суток болельщика самарских «Крыльев Советов» за сожжение шарфа футбольного клуба «Рубин». Инцидент случился 25 октября, в день проведения матча 1/8 финала Кубка России между этими командами. 29-летний житель Новокуйбышевска демонстративно поджег клубную 
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Состав «Крыльев Советов» укрепят еще одним игроком

Состав «Крыльев Советов» укрепят еще одним игроком

Состав команды «Крылья Советов», чтобы решить главную задачу этого сезона - вернуться в премьер-лигу чемпионата России, в ближайшее время укрепят еще одним игроком. Об этом в эксклюзивном интервью в программе «Первые лица» рассказал Зураб Циклаури, заместитель генерального директора клуба «Крылья 
30 октября 2017, 12:43
Девушка запустила флешмоб для спасения футбольной команды «Сызрань-2003»

Девушка запустила флешмоб для спасения футбольной команды «Сызрань-2003»

Пресс-атташе футбольного клуба «Сызрань-2003» Светлана Щепеткова запустила в соцсети «ВКонтакте» интернет-флешмоб #спаситеСызрань2003. Суть акции в том, чтобы болельщики поделились фотографиями значимых моментов, связанных с командой, а также небольшими рассказами, почему для них она так важна. «Дорогие друзья. Ни для 
20 октября 2017, 09:45
«Они будут счастливы»: комментарии после матча «Крылья Советов» - «Ротор»

«Они будут счастливы»: комментарии после матча «Крылья Советов» - «Ротор»

В минувшую субботу, 14 октября, в поединке 18 тура ФНЛ на «Металлурге» «Крылья Советов» принимали «Ротор» из Волгограда. Гости, 20 лет назад боровшиеся за чемпионство в элите отечественного футбола, перед этой игрой занимали последнее место в таблице первого дивизиона. Тогда 
16 октября 2017, 01:54
«Крылья Советов» отдали очки «Енисею»

«Крылья Советов» отдали очки «Енисею»

В воскресенье, 24 сентября, футболисты самарских «Крыльев Советов» сыграли на выезде в Красноярске. В матче 15-го тура первенства ФНЛ волжане встретились с «Енисеем».

На 38-й минуте матча самарцам забили гол. Счет остался неизменным до конца встречи. Таким образом, самарская команда потерпела 

25 сентября 2017, 07:50
«Крылья Советов» обыграли «Спартак» в матче РФПЛ - видео

«Крылья Советов» обыграли «Спартак» в матче РФПЛ - видео

В Сети появилось видео лучших моментов матча «Крылья Советов» - «Спартак». Московские футболисты разгромно проиграли самарцам в выездном матче 16-го тура чемпионата РФПЛ. Игра проходила при 10-градусном морозе. «Крылья» забили в ворота гостей четыре мяча, футболисты из столицы – ни 

2 декабря 2016, 09:46
«Крылья Советов» в Москве проиграли «Спартаку»

«Крылья Советов» в Москве проиграли «Спартаку»

Футболисты самарских «Крыльев Советов» потерпели второе поражение подряд. В поединке 2-го тура Российской футбольной Премьер-лиги они встречались в столице с московским «Спартаком», который перед игрой остался без главного тренера. Дмитрий Аленичев ушел в отставку. И на два матча его обязанности 

9 августа 2016, 11:31
Чемпионат России по пляжному футболу в Самаре открыли «Крылья Советов» и «Спартак»

Чемпионат России по пляжному футболу в Самаре открыли «Крылья Советов» и «Спартак»

В среду, 15 июня, в Самаре стартовал первый этап пляжной футбольной Суперлиги. Турнир открыли самарские «Крылья Советов» и московский «Спартак». Волжане забили дважды – отличились Игорь Бриштель и Да Сильва. Однако столичные футболисты победили. Поражение «Крыльев» - 2:3. Сегодня, 16 

16 июня 2016, 09:42
Убийца болельщика «Спартака» в Самаре получил 12 лет тюрьмы: видео

Убийца болельщика «Спартака» в Самаре получил 12 лет тюрьмы: видео

Вчера Октябрьский районный суд Самары вынес приговор по делу об убийстве болельщика футбольного клуба «Спартак» (Москва). 28-летний Антон Феоктистов был убит 9 августа прошлого года. В драке мужчина получил два ножевых ранения. Один попал в сонную артерию.

Обвиняемый в 
20 февраля 2016, 02:48
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