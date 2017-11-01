Матч четвертьфинала кубка России по футболу между клубами «Крылья Советов» и «Спартак» пройдет в Самаре на поле стадиона «Металлург». Место проведения игры стало известно после жеребьевки в московском Доме футбола. Она потребовалась, так как «Крылья», и «Спартак» одинаковое количество матчей дома и на выезде – по одному матчу. В остальных парах, согласно регламенту, жеребьевка не потребовалась - дома сыграют команды Премьер-лиги, которые провели больше встреч на выезде. Таким образом пермский «Амкар» примет курский «Авангард», «СКА-Хабаровск» - ярославский «Шинник», «Тосно» из Ленинградской области - «Луч-Энергию», Владивосток. Победитель самарского матча в следующей стадии сыграет с победителем пары «Тосно» - «Луч-Энергия». Матчи четвертьфинала запланированы на 28 февраля и 1 марта следующего года, сообщается на сайте ФК «Крылья Советов».
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