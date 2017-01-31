На этой неделе весь мир отметит международный День борьбы против рака В конце этой недели весь мир отметит международный День борьбы против рака. Это заболевание - одна из самых частых в мире причин смерти. Опаснее только инсульты и инфаркты. В Самарской области, по результатам прошлого года, онкология у 84 тысяч жителей. …