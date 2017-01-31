6
35
37
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 30 января 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888                 8888888b.   8888888888             .d8888b.   888 
 888                 888   Y88b  888                   d88P  Y88b  888 
 888                 888    888  888                   888    888  888 
 888  88888b.d88b.   888   d88P  8888888      .d88888  888         888 
 888  888 "888 "88b  8888888P"   888         d88" 888  888  88888  888 
 888  888  888  888  888         888         888  888  888    888  888 
 888  888  888  888  888         888         Y88b 888  Y88b  d88P  888 
 888  888  888  888  888         888          "Y88888   "Y8888P88  888 
                                                  888                  
                                                  888                  
                                                  888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

На этой неделе весь мир отметит международный День борьбы против рака

На этой неделе весь мир отметит международный День борьбы против рака

В конце этой недели весь мир отметит международный День борьбы против рака. Это заболевание - одна из самых частых в мире причин смерти. Опаснее только инсульты и инфаркты. В Самарской области, по результатам прошлого года, онкология у 84 тысяч жителей. 

30 января 2017, 05:49
Ученые: Депрессия на 32% увеличивает риск смерти от рака

Ученые: Депрессия на 32% увеличивает риск смерти от рака

Английские ученые в процессе длительных исследований узнали, что подавленное настроение и депрессия могут оказаться причиной появления раковых опухолей. Об этом рассказывают зарубежные научные издания.
В Великобритании ученые провели масштабное исследование с участием свыше 160 тысяч человек. В общей сложности эта 

26 января 2017, 04:10
Сибирские ученые получили клеточную модель болезни Хантингтона

Сибирские ученые получили клеточную модель болезни Хантингтона

Ученые из Новосибирского университета заявили о создании клеточной модели для исследования очень серьезной клеточной аномалии у людей - так называемой болезни Хантингтона. Она получила свое наименование в честь поражаемого мутацией гена huntingtin.
Это тяжелое наследственное заболевание не выявляется у пациентов 

25 января 2017, 10:09
На Самарскую область наступают вирусы

На Самарскую область наступают вирусы

По данным областного Роспотребнадзора, в Самаре эпидпорог по гриппу превышен более чем на 35%. В  школах карантин.
Эксперты посчитали, что в прошлую неделю в регионе было зарегистрировано почти 17 000 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. И это только официальная статистика. 

25 января 2017, 10:06
Сызранская городская поликлиника оказалась худшей среди амбулаторий региона

Сызранская городская поликлиника оказалась худшей среди амбулаторий региона

В Самарской области составили рейтинг больниц и поликлиник по качеству оказания медицинской помощи. Независимая оценка, проводимая в 2016 году, охватила 77 медицинских учреждений региона. Это крупные стационары, поликлиники, центральные районные и специализированные больницы.
По оказанию амбулаторной помощи лучше всех показали 

20 января 2017, 06:07
Ученые в России создали уничтожающие рак наночастицы

Ученые в России создали уничтожающие рак наночастицы

Группа ученых-биологов из России и Финляндии создала особый тип наночастиц, которые могут уничтожить рак в организме людей. Этот метод позволит уничтожать онкологические образования без пагубного воздействия на прочие органы и ткани организма. Как поясняют специалисты, теперь можно доставлять токсичные вещества 

16 января 2017, 04:35
Ученые: Компьютеры могут поставить человеку диагноз по фотографиям

Ученые: Компьютеры могут поставить человеку диагноз по фотографиям

Ученые из Соединенных Штатов представили компьютерную программу Face2Gene, которая, по их утверждению, может поставить человеку диагноз по фотографии. Как уточняется, простуду и грипп выявить по ней нельзя, но она способна обнаружить различные генетические заболевания.
Ученые приводят в качестве доказательства пример, 

16 января 2017, 12:25
Ученые рассказали о смертельной опасности татуировок

Ученые рассказали о смертельной опасности татуировок

Британские ученые из Брэдфордского университета установили, что татуировки могут причинить человеку смертельный вред. Утверждается, что у обладателей тату заметно возрастает вероятность появления онкологических заболеваний.
Как говорят ученые, причиной всему являются чернила, которые наносят специалисты на тело человека. В процессе исследований 

11 января 2017, 01:03
Ученые привели самый весомый довод в пользу отказа от курения

Ученые привели самый весомый довод в пользу отказа от курения

Американские ученые из Онкологического общества установили, как именно отказ от курения влияет на организм человека. По результатам недавнего исследования, у курильщика запускается механизм восстановления уже через 20 минут после того, как он сделает последнюю затяжку.
Сначала ученые отмечают уменьшение кровяного 

30 декабря 2016, 10:47
В Минздраве РФ рассказали, с какими видами рака борется новый препарат

В Минздраве РФ рассказали, с какими видами рака борется новый препарат

Разработанное в России средство от онкологии может эффективно бороться с раком легких, почек, мочевого пузыря, головы и шеи, а также с меланомой. Об этом информируют РИА Новости со ссылкой на руководителя департамента общественного здоровья и коммуникаций Олега Салагая.
В отличие 

29 декабря 2016, 10:25
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна