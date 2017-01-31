По предварительным оценкам, в прошлом году от рака умерло около 6 тысяч жителей региона. Это 40% от вновь выявленных. Поэтому важно вовремя обнаружить опухоль и не заниматься самолечением.
Симптомами рака могут стать беспричинная потеря веса, длительное повышение температуры, которая не сбивается 3-4 недели, постоянная утомленность.
Ирина Окунева, врач-методист отделения мед. профилактики СОКОД:
- Это может быть уплотнение или припухлость в любой области, где ее раньше не было. Это может быть изменение родинки, которая раньше длительно оставалась в спокойном состоянии. Позднее она начала расти и видоизменяться, то есть изменять цвет, форму, появилась асимметричность. Это все должно насторожить.
Технологии лечения онкозаболеваний не стоят на месте. В хирургии внедрены щадящие методы вмешательства, используется робототехника. Лучевая терапия стала более локализованной. Применяются лекарства, мобилизующие иммунитет пациента на борьбу с раковыми клетками, вместо отравляющих весь организм препаратов. Но чтобы справиться с онкозаболеванием, важно диагностировать его на ранней стадии, говорят врачи. Для этого следует не пропускать ежегодную диспансеризацию и проходить на работе профосмотры.
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