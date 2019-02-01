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В Сызрани задержали человека, который сообщил о минировании железнодорожного моста
В Сызрани удалось обнаружить и задержать человека, который устроил переполох сегодня утром. В 04:50 1 февраля неизвестный позвонил по телефону «112» и рассказал о возможном заминировании железнодорожного моста. Оперативные службы провели экстренную проверку. Они обследовали территорию, и выяснилось, что сигнал …
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1 февраля 2019, 01:56
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В Самаре пустили новый автобус до Управленческого
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1 февраля 2019, 01:20
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В Самаре «Калину» отбросило на 20-летнего пешехода после ДТП с иномаркой
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1 февраля 2019, 12:21
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В Самаре трамвай сбил 69-летнего мужчину
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1 февраля 2019, 11:57
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В Самарской области проверят потребкорзину
В Самарской области проведут проверку потребительской корзины, сообщает областной Минтруд. Ведомство для выработки предложений по актуализации показателя сформировало рабочую группу. В нее вошли представители министерств, депутатского корпуса, профсоюзов и работодателей. Группу возглавила лично министр труда региона Ирина Никишина. По мнению …
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1 февраля 2019, 08:12
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В Самарской области компанию оштрафовали за неработающие таксофоны
Необычное наказание. Роскомнадзор по Самарской области оштрафовал на 37 тысяч рублей "Ростелеком" за неработающие таксофоны. Оказывается, этот раритетный вид связи до сих пор востребован на территории нашего региона, несмотря на то, что в 2012 году Минсвязи России решило от …
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31 января 2019, 11:33
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Центральной быть: в Самаре утвердили документацию по планировке территории для строительства магистрали
В Самаре утвердили документацию по планировке территории для строительства магистрали "Центральная". Соответствующее распоряжение первого вице-губернатора, председателя правительства Самарской области Александра Нефёдова опубликовано на портале регионального кабмина. Речь идет о реконструкции проспекта Карла Маркса от проспекта Кирова до границы города с …
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31 января 2019, 08:44
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На реконструкцию Самарского театра драмы потратят 3,5 млрд рублей
На реконструкцию самарского академического театра драмы имени Горького направят 3,5 млрд рублей, сообщает областное правительство. Проектно-сметную документацию рассчитывают подготовить к середине 2020 года. По предварительным данным, будет уменьшена площадь зрительного зала до 400-450 мест, поэтому потребуется строительство новой малой сцены. …
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30 января 2019, 08:01
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Тариф на вывоз ТКО в Самарской области могут пересмотреть
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30 января 2019, 07:28
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В Самарской области директора МП подозревают в получении взяток на 1,2 млн рублей
В Самарской области директора муниципального учреждения задержали по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Оказалось, что в поле зрения правоохранителей попал руководитель одного из муниципальных учреждений Отрадного, 50-летний житель села Кинель-Черкассы.
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30 января 2019, 05:36
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456 млн рублей потратят на контроль за качеством ракет
«Роскосмос» потратит 456 млн рублей на контроль за качеством работ при создании ракетно-космической техники, соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Сумма будет разбита на 4 года. Выплаты начнутся уже с 1 февраля 2019, а должны завершиться, предварительно, в конце …
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29 января 2019, 09:21
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Тольяттинке запретили лететь в жаркие страны из-за долга в 300 тысяч
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24 января 2019, 10:51
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Эксперты рассказали, почему в Самаре собираются объединить больницы
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19 января 2019, 08:10
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910 нелегалов выдворили из Самарской области
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9 января 2019, 03:05
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В 2018 году приставы взыскали в Самарской области 71 млн рублей
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28 декабря 2018, 08:38
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В Самарской области у фермера арестовали комбайн, трактора и прицепы
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10 декабря 2018, 02:34
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