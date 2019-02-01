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Материалы по теме:

В Сызрани задержали человека, который сообщил о минировании железнодорожного моста

В Сызрани задержали человека, который сообщил о минировании железнодорожного моста

В Сызрани удалось обнаружить и задержать человека, который устроил переполох сегодня утром. В 04:50 1 февраля неизвестный позвонил по телефону «112» и рассказал о возможном заминировании железнодорожного моста. Оперативные службы провели экстренную проверку. Они обследовали территорию, и выяснилось, что сигнал 
1 февраля 2019, 01:56
В Самаре пустили новый автобус до Управленческого

В Самаре пустили новый автобус до Управленческого

С пятницы, 1 февраля, в областной столице увеличили число маршрутов, следующих в Красноглинский район. Теперь до поселка Управленческий курсирует автобус № 51к, который начинает движение от станции метро «Кировская». Он начинает свою работу в 06:10. Последний рейс будет прибывать на 
1 февраля 2019, 01:20
В Самаре «Калину» отбросило на 20-летнего пешехода после ДТП с иномаркой

В Самаре «Калину» отбросило на 20-летнего пешехода после ДТП с иномаркой

В четверг, 31 января, в Самаре произошло столкновение двух легковушек, а пострадавшим оказался пешеход. В 10:25 62-летний автомобилист с солидным, 35-летним водительским стажем ехал по проспекту Ленина со стороны Полевой на своей Škoda. При развороте он нарушил правила дорожного движения, 
1 февраля 2019, 12:21
В Самаре трамвай сбил 69-летнего мужчину

В Самаре трамвай сбил 69-летнего мужчину

Утро пятницы, 1 февраля, началось в областной столице с дорожной аварии. В районе пересечения улиц 22 Партсъезда и Свободы, напротив дома № 21 по улице 22 Партсъезда трамвай сбил 69-летнего мужчину. По предварительной информации регионального Главка полиции, пенсионер пересекал трамвайные 
1 февраля 2019, 11:57
В Самарской области проверят потребкорзину

В Самарской области проверят потребкорзину

В Самарской области проведут проверку потребительской корзины, сообщает областной Минтруд. Ведомство для выработки предложений по актуализации показателя сформировало рабочую группу. В нее вошли представители министерств, депутатского корпуса, профсоюзов и работодателей. Группу возглавила лично министр труда региона Ирина Никишина. По мнению 
1 февраля 2019, 08:12
В Самарской области компанию оштрафовали за неработающие таксофоны

В Самарской области компанию оштрафовали за неработающие таксофоны

Необычное наказание. Роскомнадзор по Самарской области оштрафовал на 37 тысяч рублей "Ростелеком" за неработающие таксофоны. Оказывается, этот раритетный вид связи до сих пор востребован на территории нашего региона, несмотря на то, что в 2012 году Минсвязи России решило от 
31 января 2019, 11:33
Центральной быть: в Самаре утвердили документацию по планировке территории для строительства магистрали

Центральной быть: в Самаре утвердили документацию по планировке территории для строительства магистрали

В Самаре утвердили документацию по планировке территории для строительства магистрали "Центральная". Соответствующее распоряжение первого вице-губернатора, председателя правительства Самарской области Александра Нефёдова опубликовано на портале регионального кабмина. Речь идет о реконструкции проспекта Карла Маркса от проспекта Кирова до границы города с 
31 января 2019, 08:44
На реконструкцию Самарского театра драмы потратят 3,5 млрд рублей

На реконструкцию Самарского театра драмы потратят 3,5 млрд рублей

На реконструкцию самарского академического театра драмы имени Горького направят 3,5 млрд рублей, сообщает областное правительство. Проектно-сметную документацию рассчитывают подготовить к середине 2020 года. По предварительным данным, будет уменьшена площадь зрительного зала до 400-450 мест, поэтому потребуется строительство новой малой сцены. 
30 января 2019, 08:01
Тариф на вывоз ТКО в Самарской области могут пересмотреть

Тариф на вывоз ТКО в Самарской области могут пересмотреть

Тариф на вывоз твердых коммунальных отходов в Самарской области может быть пересмотрен уже в сентябре. Причем, как в сторону увеличения, так и уменьшения. Регоператор должен предоставить целый набор сведений - объем вывезенного, затраты на перевозки и прочее. На основании этой 
30 января 2019, 07:28
В Самарской области директора МП подозревают в получении взяток на 1,2 млн рублей

В Самарской области директора МП подозревают в получении взяток на 1,2 млн рублей

В Самарской области директора муниципального учреждения задержали по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Оказалось, что в поле зрения правоохранителей попал руководитель одного из муниципальных учреждений Отрадного, 50-летний житель села Кинель-Черкассы.

- По предварительным данным, он получил незаконные 
30 января 2019, 05:36
456 млн рублей потратят на контроль за качеством ракет

456 млн рублей потратят на контроль за качеством ракет

«Роскосмос» потратит 456 млн рублей на контроль за качеством работ при создании ракетно-космической техники, соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Сумма будет разбита на 4 года. Выплаты начнутся уже с 1 февраля 2019, а должны завершиться, предварительно, в конце 
29 января 2019, 09:21
Тольяттинке запретили лететь в жаркие страны из-за долга в 300 тысяч

Тольяттинке запретили лететь в жаркие страны из-за долга в 300 тысяч

Тольяттинка едва не осталась без отпуска за границей из-за крупного долга. Судебные приставы должны были взыскать с этой женщины почти 300 тысяч рублей задолженности в пользу кредитной организации. Дама не спешила погасить свой долг, пока не решила как следует отдохнуть 
24 января 2019, 10:51
Эксперты рассказали, почему в Самаре собираются объединить больницы

Эксперты рассказали, почему в Самаре собираются объединить больницы

Тренд на объединение затронул не только образовательные, но и медицинские учреждения. В Самарской области будут укрупнять и реструктуризовать больницы, службы скорой помощи и СПИД-центры. Начнут с двух крупных объектов Самары - к больнице имени Пирогова присоединят ГБ № 8. Сейчас 
19 января 2019, 08:10
910 нелегалов выдворили из Самарской области

910 нелегалов выдворили из Самарской области

В прошлом году с территории Самарской области выдворили 910 нелегальных мигрантов, причем 489 из них уехали за свой счет. Только за последнюю неделю 2018 года в родные страны отправились 11 человек. По данным Управления ФССП России по Самарской области, работа 
9 января 2019, 03:05
В 2018 году приставы взыскали в Самарской области 71 млн рублей

В 2018 году приставы взыскали в Самарской области 71 млн рублей

За 11 месяцев 2018 судебные приставы взыскали более 71 миллиона рублей долгов с жителей региона. Об этом, подводя итоги уходящего года, на пресс-конференции рассказал зам. руководителя Управления ФССП России по Самарской области Сергей Корсунов. 
 
Всего за 11 месяцев 2018 года в 
28 декабря 2018, 08:38
В Самарской области у фермера арестовали комбайн, трактора и прицепы

В Самарской области у фермера арестовали комбайн, трактора и прицепы

В Самарской области судебные приставы арестовали спецтехнику. Это произошло после того, как крестьянское фермерское хозяйство задолжало одной из промышленных компаний 320 тысяч рублей за удобрения и семена.

Поставщик обратился в суд с заявлением о взыскании долга по договору. Суд 
10 декабря 2018, 02:34
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