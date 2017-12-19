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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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У депутатов Госдумы началась неделя работы в регионах

У депутатов Госдумы началась неделя работы в регионах

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30 ноября 2017, 11:53
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Началось заседание совета самарского реготделения «Союза машиностроителей России»

Началось заседание совета самарского реготделения «Союза машиностроителей России»

В Самаре началось заседание совета самарского регионального отделения «Союза машиностроителей России». Его проводит председатель, член Бюро центрального совета организации, зам. председателя правления РОСНАНО Владимир Аветисян. В мероприятии принимают участие врио первого вице-губернатора – председатель правительства Самарской области Александр Нефедов, зам. 

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Источник назвал вероятную причину ЧП с блоком «Фрегат»

Источник назвал вероятную причину ЧП с блоком «Фрегат»

Связь с космическим аппаратом «Метеор-М», который вчера был запущен на орбиту ракетой «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», установить не удалось. Об этом сообщили в Роскосмосе. Напомним, запуск с космодрома «Восточный» в Амурской области состоялся во вторник, 28 ноября.
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Роскосмос планирует разработать орбитальную АЭС

Роскосмос планирует разработать орбитальную АЭС

Сегодня, 30 октября, появилась информация, согласно которой  российское космическое агентство «Роскосмос» рассматривает вариант появления орбитальной АЭС. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на «Известия».
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30 октября 2017, 03:03
Поехали: «Роскосмос» выдал первую лицензию на космический туризм

Поехали: «Роскосмос» выдал первую лицензию на космический туризм

«Роскосмос» выдал лицензию, предоставляющую право заниматься космическим туризмом. Инициатором проекта стала компания «КосмоКурс», разработавшая концепцию многоразовых суборбитальных полётов (без выхода на околоземную орбиту).
Некоторое время назад «КосмоКурс» проинформировал о заявках, поступивших от нескольких россиян, которые готовы заплатить от 200 до 

1 сентября 2017, 02:13
Разработана программа для повышения качества сборки самарских ракет

Разработана программа для повышения качества сборки самарских ракет

Роскосмос разработал спецпрограмму для повышения качества сборки ракет-носителей «Союз» после аварии «Прогресса», заявил глава госкорпорации Игорь Комаров. По его словам, вводятся дополнительные меры контроля сварных швов, пирозамков, насосоокислителей и сборки агрегатов двигателей. Программа разработана с учетом всех вероятностных причин аварии.
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НПО автоматики разрабатывает новую систему управления для ракет будущего

НПО автоматики Свердловской области приступило к созданию ключевых элементов системы управления для ракет будущего. К 2020 году планируется разработать несколько приборов, которые смогут улучшить точность выведения космических аппаратов на заданные орбиты. Об этом сообщают российские СМИ.
Разработка элементов системы управления подразумевается 

6 декабря 2016, 03:17
СМИ: Роскосмос планирует в 2017 году отказаться от ракет «Союз-У»

СМИ: Роскосмос планирует в 2017 году отказаться от ракет «Союз-У»

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники на космодроме Байконур, в 2017 году Роскосмос использует ракету-носитель «Союз-У» еще один раз, а затем откажется от ее применения. Последний старт корабля «Союз-У» с грузовиком «Прогресс МC-05» намечен на февраль будущего года.

5 декабря 2016, 09:18
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