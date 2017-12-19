Россия в следующем году будет чаще запускать космические аппараты. Всего в интересах «Роскосмоса» и коммерческих заказчиков предполагается осуществить 23 старта. Самым ожидаемым станет отправка к Международной космической станции многоцелевого лабораторного модуля. В нем разместится до 8 тонн различной научной аппаратуры. Вторым по значимости пуском эксперты называют вывод на орбиту спутника нового поколения «Глонасс-К1». Наиболее активно используемой площадкой в 2018 году останется Байконур, откуда осуществляются все полеты к МКС. NASA с нового года планировало применять собственные американские пилотируемые корабли, но последовал перенос срока, и еще как минимум до 2019-го астронавты будут использовать ракеты «Союз», которые производятся на самарском предприятии РКЦ «Прогресс», входящем в Союз машиностроителей России.
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Роскосмос обсуждает развитие космического туризма
С рядом международных компаний специалисты Роскосмоса собираются обсудить перспективы взаимодействия по отечественному сегменту МКС. По прогнозу, одним из основных направлений будет развитие космического туризма.
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12 декабря 2017, 04:18
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«Шанс получить дополнительные баллы при поступлении в вуз»: в Самаре проходит олимпиада «Звезда»
В Самарской области продолжается многопрофильная всероссийская инженерная олимпиада «Звезда», организатором которой является Союз машиностроителей России. В гимназии №1 ученики уже попробовали свои силы в естественнонаучных дисциплинах. Теперь на очереди — обществознание.
Очередной этап всероссийской инженерной олимпиады «Звезда» в Самарской области стартовал …
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8 декабря 2017, 07:07
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Ученые рассказали, где располагается кладбище космических кораблей
Известное специалистам как «кладбище космических кораблей» место расположено в Тихом океане в одном из самых удаленных от берега месте.
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6 декабря 2017, 10:29
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У депутатов Госдумы началась неделя работы в регионах
У депутатов Госдумы началась неделя работы в регионах, интересы которых они представляют в Москве. В Самаре прием граждан провел Владимир Гутенев - первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент СоюзМаш России.
На прием к …
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30 ноября 2017, 11:53
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В Самаре появится уникальный центр оценки профессиональной квалификации
В Самаре появится уникальный центр оценки профессиональной квалификации. В его создании будут участвовать предприятия аэрокосмического кластера и технические вузы. Соответствующее соглашение в среду, 29 ноября, было подписано на заседании регионального совета самарского реготделения Союза машиностроителей России.
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30 ноября 2017, 10:28
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Началось заседание совета самарского реготделения «Союза машиностроителей России»
В Самаре началось заседание совета самарского регионального отделения «Союза машиностроителей России». Его проводит председатель, член Бюро центрального совета организации, зам. председателя правления РОСНАНО Владимир Аветисян. В мероприятии принимают участие врио первого вице-губернатора – председатель правительства Самарской области Александр Нефедов, зам. …
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29 ноября 2017, 02:22
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Источник назвал вероятную причину ЧП с блоком «Фрегат»
Связь с космическим аппаратом «Метеор-М», который вчера был запущен на орбиту ракетой «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», установить не удалось. Об этом сообщили в Роскосмосе. Напомним, запуск с космодрома «Восточный» в Амурской области состоялся во вторник, 28 ноября.
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29 ноября 2017, 11:37
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Роскосмос планирует разработать орбитальную АЭС
Сегодня, 30 октября, появилась информация, согласно которой российское космическое агентство «Роскосмос» рассматривает вариант появления орбитальной АЭС. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на «Известия».
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30 октября 2017, 03:03
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Поехали: «Роскосмос» выдал первую лицензию на космический туризм
«Роскосмос» выдал лицензию, предоставляющую право заниматься космическим туризмом. Инициатором проекта стала компания «КосмоКурс», разработавшая концепцию многоразовых суборбитальных полётов (без выхода на околоземную орбиту).
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1 сентября 2017, 02:13
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Разработана программа для повышения качества сборки самарских ракет
Роскосмос разработал спецпрограмму для повышения качества сборки ракет-носителей «Союз» после аварии «Прогресса», заявил глава госкорпорации Игорь Комаров. По его словам, вводятся дополнительные меры контроля сварных швов, пирозамков, насосоокислителей и сборки агрегатов двигателей. Программа разработана с учетом всех вероятностных причин аварии.
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3 февраля 2017, 04:18
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НПО автоматики разрабатывает новую систему управления для ракет будущего
НПО автоматики Свердловской области приступило к созданию ключевых элементов системы управления для ракет будущего. К 2020 году планируется разработать несколько приборов, которые смогут улучшить точность выведения космических аппаратов на заданные орбиты. Об этом сообщают российские СМИ.
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6 декабря 2016, 03:17
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СМИ: Роскосмос планирует в 2017 году отказаться от ракет «Союз-У»
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5 декабря 2016, 09:18