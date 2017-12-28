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Материалы по теме:

В январе самарцам повторно придут декабрьские квитанции за тепло

В январе самарцам повторно придут декабрьские квитанции за тепло

В январе 2018 года самарцам повторно придут декабрьские квитанции за тепло. «ЭнергосбыТ Плюс Самара» продублирует «платежки» для удобства клиентов, сообщила пресс-службе «Т Плюс». Предварительные квитанции жители Самары, Тольятти и Новокуйбышевска уже получили в рамках акции «В Новый год – без 
28 декабря 2017, 09:58
В Самаре энергетики рассказали, как изменятся тарифы на тепло

В Самаре энергетики рассказали, как изменятся тарифы на тепло

Российские энергетики обсудили в Самаре новую модель рынка тепла. Сегодня более половины тепловых сетей в России старше 25 лет. Их модернизация требует огромных инвестиций. Однако у энергетиков нет стимула вкладываться в обновление, поскольку после сокращения потерь их перестанут компенсировать в 

21 декабря 2017, 02:35
В Самаре улицу Тухачевского затопили потоки из канализации

В Самаре улицу Тухачевского затопили потоки из канализации

Во вторник, 19 декабря, в Самаре на улице Тухачевского прорвало канализацию. Очевидцы сообщают об этом в социальных сетях и опубликовали фото и видео зловонной реки, которая течет в районе домов № 243 и 247.

«Авария во дворе домов 241, 
20 декабря 2017, 12:22
В Самаре дома у Ново-Вокзальной остались без тепла и горячей воды

В Самаре дома у Ново-Вокзальной остались без тепла и горячей воды

В среду, 20 декабря, в Самаре без отопления и горячей воды остались дома в районе пересечения улиц Ново-Вокзальной и Вольской. Об этом ТРК "ТЕРРА" сообщили местные жители. Под отключение попал как минимум один социальный объект - лицей "Престиж". Там из-за 

20 декабря 2017, 09:09
Управляющие компании отстранят от сбора средств за услуги ЖКХ

Управляющие компании отстранят от сбора средств за услуги ЖКХ

В связи с ростом долгов россиян за «коммуналку», в Минстрое собираются исключить из цепочки оплаты за ЖКХ счета управляющих компаний. Об этом рассказывают "Известия".
Как отмечается, рост задолженности составил 20% и находится на уровне 1,2 трлн рублей.
В числе основных 

30 октября 2017, 09:01
Идею оплаты ЖКХ в обход управляющих компаний поддержали в правительстве

Идею оплаты ЖКХ в обход управляющих компаний поддержали в правительстве

Правительство России поддержало идею оплаты ЖКХ в обход управляющих компаний. Глава кабмина Дмитрий Медведев поручил внести соответствующие поправки в законодательство. Это поможет избежать отключения жильцов от поставщиков услуг из-за недобросовестности коммунальщиков. В настоящее время задолженность за ЖКХ в России превышает 

24 октября 2017, 08:02
Без посредников: Россиянам могут разрешить платить за услуги ЖКХ напрямую

Без посредников: Россиянам могут разрешить платить за услуги ЖКХ напрямую

Проект закона о заключении прямых договоров между поставщиками тепла и электроэнергии и потребителями жилищно-коммунальных услуг собираются внести на рассмотрение в кабмин. Об этом сообщают  "Известия". 
Как отмечают авторы предполагаемого новшества, на данный момент  управляющие компании расходуют полученные от граждан деньги 

24 октября 2017, 09:07
Управляющие компании-«пустышки» выгонят с рынка ЖКХ

Управляющие компании-«пустышки» выгонят с рынка ЖКХ

Минстрой России лишит лицензий управляющие компании со схожими названиями. Соответствующие поправки в Жилищный кодекс одобрил Комитет Госдумы по ЖКХ. В настоящее время пробелы в законодательстве позволяют недобросовестным коммунальщикам быстро и незаметно для жителей переводить многоквартирные дома на управление новой организацией. 

11 октября 2017, 01:00
В Самаре только 2% многоквартирных домов имеют договоры с управляющими компаниями

В Самаре только 2% многоквартирных домов имеют договоры с управляющими компаниями

В Самаре только 2% многоквартирных домов имеют договоры с управляющими компаниями. Для сравнения: в Москве, Казани и ряде других мегаполисов этот показатель приближается к 100%.
Между тем, по оценкам экспертов, проблемы ЖКХ в столице губернии занимают 2-е место среди тем, 

30 августа 2017, 12:50
Как сэкономить на коммунальных платежах?

Как сэкономить на коммунальных платежах?

С 1 июля в Самарской области подорожали коммунальные услуги. За водоснабжение теперь платить придется больше в среднем на 4,5%, за водоотведение - на 7,2%, а за тепловую энергию - на четыре с небольшим процента. Но при этом увеличение тарифов в 
3 июля 2017, 06:00
Бедные платят лучше: Назвали регионы-лидеры по задолженности за услуги ЖКХ

Бедные платят лучше: Назвали регионы-лидеры по задолженности за услуги ЖКХ

По данным за май 2017 года лидерами по задолженности за услуги ЖКХ признаны российская столица, Ханты-Мансийский АО и Камчатский край. Об этом рассказывают российские агентства со ссылкой  на Федеральную службу судебных приставов.
В Москве на 1 мая на одно дело 

3 июля 2017, 02:07
Право не платить за «коммуналку»: нововведения в системе ЖКХ

Право не платить за «коммуналку»: нововведения в системе ЖКХ

Муниципалитеты обязали размещать всю «коммунальную» информацию на сайте государственной системы ЖКХ, пишут федеральные СМИ. В противном случае жильцы получат право не платить до тех пор, пока в их личном кабинете на портале не будут выложены все требуемые законом сведения. Этот 

3 июля 2017, 01:54
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