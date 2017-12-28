Поставщики услуг отопления и горячего водоснабжения перейдут на прямые расчеты с собственниками жилья. В результате, управляющие компании потеряют возможность контролировать огромные финансовые потоки платежей населения.
До 4 января 2018 года будут внесены последние поправки в проект Федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации», который предусматривает переход к новой системе договорных отношений между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями. Госдума утвердит их уже в феврале. До этого момента деньги за поставленные тепло и горячую воду с населения будут по-прежнему собирать управляющие компании и потом перечислять их поставщикам услуг. Существующая схема вызывает целый ряд сложностей. Платежи часто задерживаются, результат - долг потребителей тепловой энергии в Самарской области к 1 ноября 2017- го достиг почти 7 миллиардов рублей. За год эта сумма выросла на 722 миллионов рублей. Это данные Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».
«Почему долги перед ресурсоснабжающими организациями возникают. Потому что УК где-то их останавливает, начинает крутить, а потом перечисляет. А суммы огромные», - прокомментировал руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» Виктор Часовских.
После изменения Жилищного кодекса посредников между населением и ресурсоснабжающими организациями и не будет.
«Понимаем, что это намного затратнее, чем работать с одной управляющей компанией, но именно неплатежи в этой сфере вынуждают нас к этому приходить. И мы ищем новые способы работы с клиентом», - сообщил директор самарского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Константин Дзюин.
В свою очередь, руководители управляющих компаний уверяют, что с большим удовольствием откажутся от обязанности собирать деньги с населения.
«Это очень серьезно избавит управляющие компании от той головной боли которая есть сейчас. По сути, задолженность имеется перед ресурсоснабжающими организациями населенческая, а формально задолженность висит на управляющих компаниях. В среднем процент оплаты населения составляет порядка 95%. Это достаточно высокий процент, но если УК не однодневка и работает несколько лет, и у нее серьезный объем жилфонда, то эти 5 процента превращаются в сотни миллионов рублей», - рассказал заместитель генерального директора УК «Жилуниверсал» Андрей Борисов.
Проблема в том, что в будущих изменениях в Жилищный кодекс не указано, кто и как будут расплачиваться за долги, уже накопленные управляющими компаниями за поставленное коммунальщиками тепло. Этот вопрос будет проработан к моменту рассмотрения закона во втором чтении. «ТЕРРА» следит за развитием событий.
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