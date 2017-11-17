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В Минобразования рассказали правду о «выселении студентов»
Министерство образования России опровергло информацию о принудительном выселении из общежитий студентов вузов на время ЧМ-2018. Накануне в некоторых федеральных СМИ появились сообщения, что ведомство якобы рекомендовало ректорам выселять студентов Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Саранска и Самары. Учащиеся, в свою очередь, жаловались, …
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13 ноября 2017, 09:01
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СМИ рассказали о планах выселить студентов из общежитий перед ЧМ-18
Минобрнауки и оргкомитет «Россия-2018» по подготовке и проведению мирового футбольного первенства в Российской Федерации дали рекомендации университетам ряда городов—участников ЧМ выселить студентов из общежитий до старта международных состязаний, рассказывает «Коммерсантъ».
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10 ноября 2017, 10:02
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Минобрнауки предлагает создать в России реестр недобросовестных родителей
Специалисты Минобрнауки РФ представили проект закона по созданию единого реестра недобросовестных родителей, усыновителей и опекунов. Информация появилась на официальном сайте нормативно-правовых актов.
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10 ноября 2017, 09:37
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Кто обеспечит безопасность мундиаля?
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27 октября 2017, 05:57
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Волонтеров чемпионата мира - 2018 начали обучать
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27 октября 2017, 11:55
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Минобрнауки планирует ежегодно тестировать школьников на наркотики
Ежегодное социально-психологическое тестирование учащихся средних и высших образовательных заведений предлагает осуществлять Минобрнауки. Проект соответствующего документа появился на сайте нормативных актов.
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19 октября 2017, 10:05
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Рособрнадзор запретил прием новых студентов в Самарскую гуманитарную академию
Рособрнадзор запретил прием новых студентов в Самарскую гуманитарную академию. Ведомство сообщает, что это связано с тем, что вуз не исполнил в установленные сроки вынесенные ему предписания. Кроме того, еще летом академия лишилась аккредитации по двум специальностям - "Юриспруденция" и "Экономика …
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9 октября 2017, 02:40
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Очевидцы: в Самаре из здания вуза эвакуировали студентов
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4 октября 2017, 03:12
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Временно недоступен: Министр образования поддержала запрет сотовых телефонов на уроках
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31 августа 2017, 09:00
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Миллиарды для вузов: финансирование российских университетов увеличат до 43,5 млрд рублей
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22 августа 2017, 03:19
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Деньги в образование: самарским cтудентам отремонтируют общежития, а для детей откроют новые школы и сады
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27 июня 2017, 11:59
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Строительству тоннеля для скоростного трамвая на стадион "Самара Арена" мешает магазин стройматериалов
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2 июня 2017, 12:15
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Анастасия Мыскина посетила базу "Крыльев Советов"
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25 мая 2017, 07:29
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Ольга Васильева заняла второе место в медиарейтинге министров
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30 сентября 2016, 09:26
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В России приостановили объединение вузов
Объединение вузов приостанавливается по всей стране, заявила министр образования и науки России Ольга Васильева. Необходимость слияния высших учебных заведений тщательно исследуют в каждом конкретном случае.
Напомним, в Самарской области завершились три крупные процедуры объединения - государственного университета с аэрокосмическим, …
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26 сентября 2016, 05:46