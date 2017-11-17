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Материалы по теме:

В Минобразования рассказали правду о «выселении студентов»

В Минобразования рассказали правду о «выселении студентов»

Министерство образования России опровергло информацию о принудительном выселении из общежитий студентов вузов на время ЧМ-2018. Накануне в некоторых федеральных СМИ появились сообщения, что ведомство якобы рекомендовало ректорам выселять студентов Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Саранска и Самары. Учащиеся, в свою очередь, жаловались, 
13 ноября 2017, 09:01
СМИ рассказали о планах выселить студентов из общежитий перед ЧМ-18

СМИ рассказали о планах выселить студентов из общежитий перед ЧМ-18

Минобрнауки и оргкомитет «Россия-2018» по подготовке и проведению мирового футбольного первенства в Российской Федерации дали рекомендации университетам ряда городов—участников ЧМ выселить студентов из общежитий до старта международных состязаний, рассказывает «Коммерсантъ».
Как отмечается, в ряде крупнейших вузов ознакомились с предписанием убрать 

10 ноября 2017, 10:02
Минобрнауки предлагает создать в России реестр недобросовестных родителей

Минобрнауки предлагает создать в России реестр недобросовестных родителей

Специалисты Минобрнауки РФ представили проект закона по созданию единого реестра недобросовестных родителей, усыновителей и опекунов. Информация появилась на официальном сайте нормативно-правовых актов.
По словам экспертов ведомства, в настоящее время, согласно Семейному кодексу, утратившие родительские права и аналогичные категории граждан не 

10 ноября 2017, 09:37
Кто обеспечит безопасность мундиаля?

Кто обеспечит безопасность мундиаля?

Сегодня в Самаре работал межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности на период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. В нем принимали  участие первые лица региона и руководители ряда федеральных структур, в частности 1-й зам директора ФСБ Сергей 

27 октября 2017, 05:57
Волонтеров чемпионата мира - 2018 начали обучать

Волонтеров чемпионата мира - 2018 начали обучать

В Самарском университете началось обучение волонтеров к чемпионату мира по футболу - 2018. Всего на курс было подано более 10 тысяч заявок, в основном от студентов и школьников. Но пройти отбор смогут не все.
Набор волонтеров шел по федеральной и 

27 октября 2017, 11:55
Минобрнауки планирует ежегодно тестировать школьников на наркотики

Минобрнауки планирует ежегодно тестировать школьников на наркотики

Ежегодное социально-психологическое тестирование учащихся средних и высших образовательных заведений предлагает осуществлять Минобрнауки. Проект соответствующего документа появился на сайте нормативных актов.
Как рассказывают отечественные информагентства, законопроектом оговаривается ежегодная периодичность проведения таких проверок. «Социально-психологическое тестирование проводится в отношении лиц, обучающихся в общеобразовательных 

19 октября 2017, 10:05
Рособрнадзор запретил прием новых студентов в Самарскую гуманитарную академию

Рособрнадзор запретил прием новых студентов в Самарскую гуманитарную академию

Рособрнадзор запретил прием новых студентов в Самарскую гуманитарную академию. Ведомство сообщает, что это связано с тем, что вуз не исполнил в установленные сроки вынесенные ему предписания. Кроме того, еще летом академия лишилась аккредитации по двум специальностям - "Юриспруденция" и "Экономика 

9 октября 2017, 02:40
Очевидцы: в Самаре из здания вуза эвакуировали студентов

Очевидцы: в Самаре из здания вуза эвакуировали студентов

В среду, 4 октября, в Самаре была проведена эвакуация в корпусе вуза на Московском шоссе. Очевидцы сообщили, что видели около Самарского университета пожарные машины, скорую и полицейских. В областном главке рассказали, что поступил вызов: прохожие заметили подозрительный пакет на территории 

4 октября 2017, 03:12
Временно недоступен: Министр образования поддержала запрет сотовых телефонов на уроках

Временно недоступен: Министр образования поддержала запрет сотовых телефонов на уроках

Министр образования РФ Ольга Васильева выступила с весьма неоднозначным заявлением. По мнению главы ведомства, смартфоны способны оказать помощь детям во время учебного процесса, однако сама она выступает против подобной практики.
Как говорит г-жа Васильева, даже не стоит вести речь о 

31 августа 2017, 09:00
Миллиарды для вузов: финансирование российских университетов увеличат до 43,5 млрд рублей

Миллиарды для вузов: финансирование российских университетов увеличат до 43,5 млрд рублей

Минобрнауки подготовило постановление правительства об увеличении на 9 миллиардов рублей - до 43,5 миллиардов - объемов финансирования по продвижению российских университетов за рубежом в рамках проекта «5-100» с 2018 по 2020 год. Он был запущен в 2013 году и направлен 

22 августа 2017, 03:19
Деньги в образование: самарским cтудентам отремонтируют общежития, а для детей откроют новые школы и сады

Деньги в образование: самарским cтудентам отремонтируют общежития, а для детей откроют новые школы и сады

В 2016 году в Самарской области открыли три новых школы. Из федерального бюджета на это было выделено 862 миллиона рублей. В этом году сдадут в эксплуатацию еще две в столице губернии и одну в Сергиевском районе. А в 2018-м, если 

27 июня 2017, 11:59
Строительству тоннеля для скоростного трамвая на стадион

Строительству тоннеля для скоростного трамвая на стадион "Самара Арена" мешает магазин стройматериалов

Тоннель, по которому без пробок на «Самара Арену» во время мундиаля должны добираться  зрители, строит компания «ВТС-метро». Он будет состоять из 19 секций. Все бетонные работы должны быть завершены к сентябрю. Тормозит работы перенос коммуникаций, и злополучный ангар.

Как 
2 июня 2017, 12:15
Анастасия Мыскина посетила базу

Анастасия Мыскина посетила базу "Крыльев Советов"

Вчера, 24 мая, капитан сборной России по теннису Анастасия Мыскина стала послом Самары как города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. В среду Мыскина посетила строительную площадку "Самара Арены", после чего состоялось торжественное подписание соглашения, а позже Анастасия 
25 мая 2017, 07:29
Ольга Васильева заняла второе место в медиарейтинге министров

Ольга Васильева заняла второе место в медиарейтинге министров

С момента назначения новым министром образования и науки России Ольги Васильевой вместо Дмитрия Ливанова прошло чуть больше месяца, но ее неоднозначные инициативы уже вовсю гремят по всей стране. Чем обеспечили ей второе место в медиарейтинге министров РФ. Свою работу Васильева 

30 сентября 2016, 09:26
В России приостановили объединение вузов

В России приостановили объединение вузов

Объединение вузов приостанавливается по всей стране, заявила министр образования и науки России Ольга Васильева. Необходимость слияния высших учебных заведений тщательно исследуют в каждом конкретном случае.

Напомним, в Самарской области завершились три крупные процедуры объединения - государственного университета с аэрокосмическим, 
26 сентября 2016, 05:46
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