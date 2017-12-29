Сегодня последний рабочий день уходящего года. Впереди 10 дней выходных, после которых жизнь россиян изменится. Не кардинальным образом, но все же. В 2018-м году в силу вступит ряд важнейших законов, которые коснутся как бизнеса, так и обычных граждан. Свыше полусотни документов направлены на реформирование налоговой политики, размеров пенсионных выплат, правил покупки авто и других сфер.
С 1 января 2018-го страховые пенсии у неработающих пенсионеров России (в их числе свыше полумиллиона жителей 63-го региона) будут увеличены на 3 с лишним процента. Средний размер таких выплат по стране повысится до 14 000 рублей.
Также с 1 января дети-подкидыши вплоть до 18-летия смогут получать социальные выплаты в размере 10 000 рублей в месяц. Деньги будут копиться на их счету, обналичить их разрешат по достижении 18 лет.
В свою очередь, добросовестные родители, чьи доходы меньше 1,5 прожиточного минимума, при рождении первого и второго ребенка будут получать дополнительные деньги. Средний размер такого пособия по стране в 2018 году составит 10,5 тысячи рублей в месяц. А действие маткапитала продлят до 2021 года.
Хорошая новость ждет тех, кто потерял возможность оплачивать кредит. Сейчас объявить себя банкротом можно, если сумма долга составляет не менее 500 тысяч рублей. С нового года этот порог понижается.
«Будет понижен лимит для физлиц, которые захотят признать себя банкротом, до 300 тысяч рублей», - сообщил руководитель ГК «Технологии управления» Алексей Ульянин.
В 2018-м возобновятся госпрограммы продаж легковых машин - скидка по ним может составить до 10%. Впрочем, сэкономленные средства, скорее всего, уйдут на бензин. По оценке экспертов, вместе с вводимым новым налогом на нефть цена литра 95-го может повыситься до 50 рублей.
«Налог на дополнительные доходы, конечно, касается нефтяной отрасли и в какой-то степени будет заменять налог на добычу полезных ископаемых, который в настоящий момент является основным налогом у нефтяных компаний. В первую очередь это связано с пополняемостью бюджета, напрямую, может быть, не касается обычных граждан, мелкого бизнеса, но, тем не менее, новый налог - это всегда дополнительная нагрузка прямо или косвенно», - рассказал управляющий партнер адвокатского бюро RBL Дмитрий Самигуллин.
В 2018 году истекает срок бесплатной приватизации и планируется переформатирование налога на добавленную стоимость. Если сейчас этот сбор уплачивается организацией, продавшей товар, то в следующем году впервые в истории в России данный порядок изменится. Пока это коснется только оборота черных и цветных металлов - НДС обяжут платить покупателей, так налоговики смогут проследить объем и прозрачность выплат. Юристы полагают, что в случае удачной практики новый формат НДС применят и в других отраслях.
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