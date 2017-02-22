В компании "Энергия" заявили, что планируют подписать соглашение с одной из туркомпаний на выделение 9 мест в российском летательном аппарате. Предполагается, что для реализации проекта будет проведено 2 запуска подряд. Первым выведут на орбиту «Союз», вторым - разгонный блок с дополнительным герметичным отсеком. Они стыкуются, далее блок обеспечит импульс для облета спутника Земли. Топливо из ракеты будет использоваться для коррекции траектории полета. Сколько придется заплатить за билет до Луны, не сообщается. До 2009 года Space и Росавиакосмос отправляли желающих на МКС за сумму до 35 миллионов долларов. Там успели побывать 8 человек. Программу свернули из-за увеличения количества астронавтов на космической станции.
|
На имитацию полета на Луну Россия и Италия выделят 40 млн евро
Бюджет совместного российско-итальянского проекта по наземной изоляции исследователей в процессе подготовки к перспективным экспедициям на Луну и Марс составит порядка €40 млн. Об этом представителей СМИ проинформировал итальянский эксперт проекта Сауро Аддитати.
|
6 февраля 2017, 02:51
|
Американский планетолог назвал сроки падения Луны на Землю
По мнению ученых, через 65 миллиардов лет может случиться столкновение Луны с нашей планетой. Информацию об этом распространили различные агентства со ссылкой на планетолога Джейсона Барнса из Университета Айдахо в Соединенных Штатах.
|
1 февраля 2017, 03:46
|
Ученые обнаружили на Луне кислород с Земли
Ученые из Университета Осаки заявили об очередном открытии. Японские специалисты обнаружили на Луне кислород, который, как утверждается, туда в свое время принес солнечный ветер из атмосферы Земли. Об этих разработках рассказывают зарубежные информагентства.
|
31 января 2017, 09:35
|
Российские ученые готовятся добывать на Луне полезные ископаемые
Российские ученые вошли в консорциум по добыче полезных ископаемых на Луне. В пресс-службе Томского госуниверситета информируют, что специалисты уже занимаются разработкой аппарата для изучения и добычи лунного грунта.
|
27 января 2017, 02:26