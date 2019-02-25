Недавно президент Российской Федерации Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Помимо прочего, он затронул тему обращения с коммунальными отходами.
«Многие полигоны переполнены, десятилетиями скапливались там отходы, - напомнил глава государства. - Надо сформировать цивилизованную, безопасную систему обращения с отходами, их переработки и утилизации» - президент Российской Федерации Владимир Путин.
Отметим, что в Самарской области планируется построить три экотехнопарка в Ставропольском, Волжском и Красноярском районах.
Экологические проблемы из-за неправильного обращения с ТКО назревают в губернии уже давно. По словам профессора кафедры химической технологии и промышленной экологии СамГТУ Ольги Тупицыной, сфере обращения с отходами не уделялось внимания последние 20 лет.
«Если оставаться на том же уровне бездействия, то, например, в Самарской области через три года все действующие объекты размещения ТКО исчерпают свою вместимость и у нас начнется мусорный коллапс», - прогнозирует она.
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