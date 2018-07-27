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Три человека пострадали в столкновении двух «Грант» в Тольятти
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27 июля 2018, 11:19
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Около детского сада в Сызрани появился опасный провал
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27 июля 2018, 09:52
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Самые экзотические имена, которые самарцы давали своим детям
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27 июля 2018, 09:25
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Подозреваемого в убийстве семилетней девочки в Самаре арестовали на 2 месяца
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26 июля 2018, 04:10
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Россиянки рожают первого ребенка в 26 лет
Средний возраст, в котором российские женщины решаются родить первого ребенка, увеличивается. В 2015-2017 годах этот показатель составил 26,1 года. Для сравнения: в 1990-е он равнялся 20,9 года. Такие данные со ссылкой на Росстат приводят «Известия».
Кроме того, увеличился …
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22 января 2018, 12:21
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Количество банкротств российских компаний приблизилось к историческому рекорду
Количество компаний-банкротов в Российской Федерации опять выросло за последние 3 месяца и вплотную подошло к рекордному показателю восьмилетней давности. Об этом говорят результаты исследования Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
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13 ноября 2017, 10:08
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Импорт замещается: Доля иностранных товаров в российских магазинах упала до исторического минимума
Доля продукции зарубежного производства на отечественных прилавках упала до исторического минимума. Согласно статистическим данным, во втором квартале 2017 сегмент товаров бытового назначения составил 33%, а доля продовольственных — 21%.
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20 сентября 2017, 11:08
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Россия вошла в четверку стран-лидеров по смертности от курения
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6 апреля 2017, 03:30
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В прошлом году в Самарской области совершено более 44 тысяч преступлений
Полиция региона подвела итоги работы. Число преступлений в губернии снизилось более чем на 10%. Почти на треть меньше зарегистрировано автоугонов (-31%). Снизилось количество грабежей (- 22.6%), разбойных нападений (-18.8%), краж имущества (-17.3%) и фактов умышленного причинения вреда здоровью (-14.4%).
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13 января 2017, 04:46
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Топ-новости: найден телефон XIII века, фото новой Nexia, рождение четверни в Тольятти
Обзор самых популярных новостей на сайте ТРК "ТЕРРА" в среду, 30 декабря.
Археологи нашли древнейший мобильный телефон. Глиняный предмет, созданный восемь веков назад, обнаружили в столице Австрии. Подробности - здесь.
Появились первые фото салона новой Nexia. В …
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30 декабря 2015, 08:59
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Жительница Тольятти родила четверню
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30 декабря 2015, 11:34
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В Самарской области ожидают рождения четверни
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8 декабря 2015, 09:27