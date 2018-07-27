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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Три человека пострадали в столкновении двух «Грант» в Тольятти

Три человека пострадали в столкновении двух «Грант» в Тольятти

В четверг вечером, 26 июля, в Тольятти на улице 40 лет Победы напротив 17 квартала столкнулись две «Лады Гранты». Оба автомобиля ехали в попутном направлении в сторону Южного шоссе. Красный седан остановился на светофоре, и в этот момент в него 
27 июля 2018, 11:19
Около детского сада в Сызрани появился опасный провал

Около детского сада в Сызрани появился опасный провал

В четверг, 26 июля, жители Сызрани обратили внимание на разрушение асфальта около канализационного колодца на проспекте 50 лет Октября. Проблема в том, что совсем рядом с опасным участком находятся детский сад № 17 и школа № 10.
 
- Мы гуляем здесь 
27 июля 2018, 09:52
Самые экзотические имена, которые самарцы давали своим детям

Самые экзотические имена, которые самарцы давали своим детям

За шесть месяцев этого года в нашем регионе появились на свет более 16 тысяч малышей, что на 4,7 % меньше, чем в прошлом году. Мальчиков родилось больше чем девочек — 50,9% против 49,1%.

Самыми популярными именами для мальчиков стали 
27 июля 2018, 09:25
Подозреваемого в убийстве семилетней девочки в Самаре арестовали на 2 месяца

Подозреваемого в убийстве семилетней девочки в Самаре арестовали на 2 месяца

До 21 сентября, то есть на месяц и 28 дней по решению Самарского районного суда областной столицы был отправлен под арест подозреваемый в убийстве семилетней девочки. 23-летний Николай Захаров свою вину признает.
 
Напомним, что в субботу вечером, 20 июля, в Самаре 
26 июля 2018, 04:10
Россиянки рожают первого ребенка в 26 лет

Россиянки рожают первого ребенка в 26 лет

Средний возраст, в котором российские женщины решаются родить первого ребенка, увеличивается. В 2015-2017 годах этот показатель составил 26,1 года. Для сравнения: в 1990-е он равнялся 20,9 года. Такие данные со ссылкой на Росстат приводят «Известия».

Кроме того, увеличился 
22 января 2018, 12:21
Количество банкротств российских компаний приблизилось к историческому рекорду

Количество банкротств российских компаний приблизилось к историческому рекорду

Количество  компаний-банкротов в Российской Федерации опять выросло за последние 3 месяца и вплотную подошло к рекордному показателю восьмилетней давности. Об этом говорят результаты исследования Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
Если приводить цифры, то о банкротстве за 3 квартал 

13 ноября 2017, 10:08
Импорт замещается: Доля иностранных товаров в российских магазинах упала до исторического минимума

Импорт замещается: Доля иностранных товаров в российских магазинах упала до исторического минимума

Доля продукции зарубежного производства на отечественных прилавках упала до исторического минимума. Согласно статистическим данным, во втором квартале 2017 сегмент товаров бытового назначения составил 33%, а доля продовольственных — 21%.
Такие показатели не отмечались ни разу за все время мониторинга — 

20 сентября 2017, 11:08
Россия вошла в четверку стран-лидеров по смертности от курения

Россия вошла в четверку стран-лидеров по смертности от курения

По данным экспертов, в 2015 году в России от связанных с курением причин ушли из жизни 280 тысяч человек. Наша страна оказалась в числе государств с самым большим количеством курильщиков, информирует The Lancet.
Согласно статистическим сведениям того периода, в РФ 

6 апреля 2017, 03:30
В прошлом году в Самарской области совершено более 44 тысяч преступлений

В прошлом году в Самарской области совершено более 44 тысяч преступлений

Полиция региона подвела итоги работы. Число преступлений в губернии снизилось более чем на 10%. Почти на треть меньше зарегистрировано автоугонов (-31%). Снизилось количество грабежей (- 22.6%), разбойных нападений (-18.8%), краж имущества (-17.3%) и фактов умышленного причинения вреда здоровью (-14.4%).
Раскрыто 

13 января 2017, 04:46
Топ-новости: найден телефон XIII века, фото новой Nexia, рождение четверни в Тольятти

Топ-новости: найден телефон XIII века, фото новой Nexia, рождение четверни в Тольятти

Обзор самых популярных новостей на сайте ТРК "ТЕРРА" в среду, 30 декабря.

Археологи нашли древнейший мобильный телефон. Глиняный предмет, созданный восемь веков назад, обнаружили в столице Австрии. Подробности - здесь.

Появились первые фото салона новой Nexia. В 
30 декабря 2015, 08:59
Жительница Тольятти родила четверню

Жительница Тольятти родила четверню

27 декабря в семье Дедовых на свет появились два мальчика и две девочки. 
30 декабря 2015, 11:34
В Самарской области ожидают рождения четверни

В Самарской области ожидают рождения четверни

Роды пройдут в областной больнице имени Середавина, где есть необходимое оборудование для самых сложных операций. Будущая мама - на седьмом месяце беременности. С начала года в больнице Середавина родилось 80 двоен и две тройни. Появление на свет четырех детей одновременно 
8 декабря 2015, 09:27
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