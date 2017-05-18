В блогах: почему самарцы на субботнике выполняют чужую работу? считает автор. "Только вдумайтесь, мы уже оплатили управляющим компаниям, чтобы благоустройство происходило … Блогеру Ирине Фроловой не нравится ежегодная инициатива мэрии Самары призывать горожан выходить на субботник. "Это просто способ не тратить уже выделенные деньги, не делать свою работу", -автор. "Только вдумайтесь, мы уже оплатили управляющим компаниям, чтобы благоустройство происходило