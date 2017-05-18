Как информирует мэрия Самары, в ближайшее время в 27 дворах, жители которых «дружно вышли на уборку», установят камеры видеонаблюдения. Список счастливчиков не уточняется.
Напомним, весь апрель в областной столице проводился месячник по благоустройству - уборка города после зимы.
Жители - активные участники субботников - получали билеты на концерт на площади Куйбышева, дисконтные карты и скидки на покупки в торговых сетях. Кроме того, пообещали чиновники, по итогам месячника лучшие дворы в каждом районе Самары оснастят видеокамерами. При этом они будут подключены к системе «Безопасный город».
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