Стало известно, столько власти потратят на обещанную подсветку памятника-ракеты «Союз» на проспекте Ленина у музея «Самара Космическая». За 2,7 млн. рублей планируется купить все необходимое оборудование.
Подрядчик станет известен в конце июля, а предоставить всю аппаратуру он должен в течение месяца после подписания контракта. Иллюминацию ракеты будут создавать 53 архитектурных светильника со светодиодными лампами. На нее установят громкоговорители, видео и звуковое оборудование, говорится в документах на сайте госзакупок.
Идея создания подсветки ракеты витает в воздухе уже довольно давно, в прошлом году в планах было запустить ее ко Дню космонавтики в 2018. Освещение собирались сделать в трех режимах работы, то есть ежедневным, ночным и праздничным. Напомним, что на проспекте Ленина стоит настоящий «Союз», изготовленный на самарском заводе «Прогресс». Высота ракеты со зданием музея равна 68 метрам, а весит уникальный экспонат 20 тонн.
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