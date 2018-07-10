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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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32 остановки за 2,8 миллиона рублей купят для Самары

32 остановки за 2,8 миллиона рублей купят для Самары

Для самарских улиц планируют закупить 32 новых остановочных павильона. На приобретение и установку конструкций высотой 2,58 м собираются потратить примерно 2,8 млн рублей МБУ Самары "Самараинформресурс". Подрядчик должен изготовить остановки в течение 14 дней с даты получения заявки, а монтаж 
10 июля 2018, 10:47
Более 300 тысяч рублей потратят в Самаре на покупку конфет

Более 300 тысяч рублей потратят в Самаре на покупку конфет

В Самаре купят 535 подарочных наборов конфет за 344 тысячи рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Подрядчика ищет муниципальный «Центр информационно-хозяйственного обеспечения». Тендер разбит на 2 части. 

 

К каждому набору есть свои требования, как по оформлению, так и по составу. 

9 июля 2018, 05:41
«Тольяттинское троллейбусное управление» распродает имущество

«Тольяттинское троллейбусное управление» распродает имущество

Муниципальное предприятие «Тольяттинское троллейбусное управление» выставило на продажу свое имущество. С молотка должны уйти производственный корпус со всем оборудованием, гараж для спецмашин, контрольно-пропускной пункт, очистные сооружения, пишет «СитиТрафик». Итоги торгов будут подведены 16 августа. Объекты расположены по адресу: город 
10 мая 2018, 04:11
АСВ выставило на торги имущество тольяттинского «Эл Банка»

АСВ выставило на торги имущество тольяттинского «Эл Банка»

Агентство по страхованию вкладов выставило на торги имущество тольяттинского «Эл Банка». Напомним, лицензия у кредитной организации была отозвана в мае 2016 года. По состоянию на 28 февраля размер задолженности перед кредиторами составлял около 5,5 миллиардов рублей. Конкурсным управляющим является АСВ. 

9 апреля 2018, 10:20
Упавшие обломки ракеты «Союз-2.1б» первым обнаружил медведь

Упавшие обломки ракеты «Союз-2.1б» первым обнаружил медведь

Лесной хищник оказался первым, кто нашел в тайге фрагменты ракеты-носителя «Союз-2.1б», взлетевшей на этой неделе с космодрома «Восточный». Поисковики увидели с вертолета части ракеты, возле которых находился медведь.
Как сообщается, поиски велись, в частности, в Тындинском районе. Специалисты провели в 

30 ноября 2017, 09:43
Второй старт с

Второй старт с "Восточного"

С космодрома Восточный в Амурской области состоялся второй старт в его истории. В 8 часов 41 минуту по московскому времени была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б», которая должна вывести на орбиту   гидрометеорологический космический аппарат - спутник «Метеор-М» № 2-1, а также несколько 

28 ноября 2017, 10:58
Новый двигатель для ракеты-носителя Falcon 9 неожиданно взорвался во время испытаний

Новый двигатель для ракеты-носителя Falcon 9 неожиданно взорвался во время испытаний

Новый двигатель Merlin для ракеты Falcon 9 взорвался в процессе испытаний. Катастрофа случилась на полигоне SpaceX в Техасе. О ней рассказывают зарубежные информагентства.
Чрезвычайное происшествие случилось в ходе так называемого квалификационного теста. К счастью, никто из людей при инциденте не 

9 ноября 2017, 12:29
Ракета-носитель

Ракета-носитель "Союз-СТ-А" вывела на орбиту телекоммуникационный космический аппарат SES-15

С космодрома Куру во Французской Гвиане успешно стартовала ракета-носитель "Союз-СТ-А" с разгонным блоком "Фрегат-М". Она вывела на орбиту телекоммуникационный космический аппарат SES-15. Заказчик пуска - глобальный спутниковый оператор SES S.A. Сам аппарат произведен Boeing Satellite Systems и предназначен для предоставления телекоммуникационных 

19 мая 2017, 01:37
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