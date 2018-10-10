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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре перекрыли часть Ново-Садовой: над бывшим котлованом метро обнаружилась горячая вода

В Самаре перекрыли часть Ново-Садовой: над бывшим котлованом метро обнаружилась горячая вода

В среду, 10 октября, в Самаре срочно перекрыли улицу Ново-Садовую на отрезке от Полевой до Первомайской. Как сообщили в региональном министерстве транспорта, над бывшим котлованом метрополитена обнаружена горячая вода. Принято решение о закрытии данного отрезка магистрали в направлении из города 
10 октября 2018, 01:14
В Самаре жильцы 152 квартир лишились возможности пользоваться унитазом

В Самаре жильцы 152 квартир лишились возможности пользоваться унитазом

С начала этого года в 152 квартирах в Самаре была отключена канализация. Эта мера применяется коммунальщиками по отношению к злостным неплательщикам. Долги жителей этих помещений составили 2,8 млн рублей. 
 
- Кстати, даже само уведомление о тампонировании – один из способов борьбы 
10 октября 2018, 12:18
Полицейских из Безенчукского района поймали на фальсификации

Полицейских из Безенчукского района поймали на фальсификации

После прокурорской проверки в Безенчукском районе на правоохранителей завели уголовное дело. Как сообщили в облпрокуратуре, полицейские сфальсифицировали материалы доследственной проверки из-за которых местную жительницу попытались привлечь к уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет мигрантов. Уголовное дело в отношении этой 
10 октября 2018, 11:56
В Самаре могут вернуть двустороннее движение на проспекте Карла Маркса

В Самаре могут вернуть двустороннее движение на проспекте Карла Маркса

В областной столице могут вернуть двустороннее движение транспорта на участке проспекта Карла Маркса от улицы Гагарина до Митирева. Об этом рассказали в городском департаменте транспорта. Напомним, что движение сделали односторонним этим летом и это вызвало возмущение у части водителей. Они 
10 октября 2018, 10:47
Региональный закон о продаже алкогольных напитков стал идентичным федеральному

Региональный закон о продаже алкогольных напитков стал идентичным федеральному

Региональный закон о продаже алкогольных напитков стал идентичным федеральному: в Самарской области разрешена продажа спиртного с 8 утра и до 11 часов вечера во все дни.
Во вторник за это проголосовали депутаты Самарской Губернской Думы. Поправки вступят в силу со 

26 декабря 2017, 06:02
Госдума подняла штрафы за предоставление жилья нелегальным мигрантам

Госдума подняла штрафы за предоставление жилья нелегальным мигрантам

Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении поправки в КоАП об увеличении штрафных санкций за предоставление жилья и  транспортных средств нелегальным мигрантам. Автором новшества выступил кабмин.
В соответствующей статье административного кодекса теперь появились изменения. Для граждан штрафы подняли с 2-4 

22 декабря 2017, 03:20
СМИ узнали о риске ухода с рынка более сотни страховщиков

СМИ узнали о риске ухода с рынка более сотни страховщиков

Соответствующие сведения обнародовали «Ведомости». Снижение числа страховых компаний произойдет в случае роста порога минимальной величины уставного капитала. Вместо 120 млн он может составить 300 млн рублей.
Нормативный документ, определяющий новый порог уставного капитала, был утвержден весной прошлого года. О риске 

22 декабря 2017, 11:22
В РФ может появиться профессия «специалист по фитнесу»

В РФ может появиться профессия «специалист по фитнесу»

В Российской Федерации в недалеком будущем могут официально узаконить профессию специалиста по фитнесу. Этот вопрос в настоящее время прорабатывается в думском комитете по физической культуре.
Эта тема поднималась на днях и в Общественной палате. По итогам обсуждения появилось решение о 

21 декабря 2017, 11:10
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