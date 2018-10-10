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В Самаре перекрыли часть Ново-Садовой: над бывшим котлованом метро обнаружилась горячая вода
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10 октября 2018, 01:14
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В Самаре жильцы 152 квартир лишились возможности пользоваться унитазом
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10 октября 2018, 12:18
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Полицейских из Безенчукского района поймали на фальсификации
После прокурорской проверки в Безенчукском районе на правоохранителей завели уголовное дело. Как сообщили в облпрокуратуре, полицейские сфальсифицировали материалы доследственной проверки из-за которых местную жительницу попытались привлечь к уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет мигрантов. Уголовное дело в отношении этой …
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10 октября 2018, 11:56
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В Самаре могут вернуть двустороннее движение на проспекте Карла Маркса
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10 октября 2018, 10:47
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Региональный закон о продаже алкогольных напитков стал идентичным федеральному
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26 декабря 2017, 06:02
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Госдума подняла штрафы за предоставление жилья нелегальным мигрантам
Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении поправки в КоАП об увеличении штрафных санкций за предоставление жилья и транспортных средств нелегальным мигрантам. Автором новшества выступил кабмин.
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22 декабря 2017, 03:20
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СМИ узнали о риске ухода с рынка более сотни страховщиков
Соответствующие сведения обнародовали «Ведомости». Снижение числа страховых компаний произойдет в случае роста порога минимальной величины уставного капитала. Вместо 120 млн он может составить 300 млн рублей.
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22 декабря 2017, 11:22
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В РФ может появиться профессия «специалист по фитнесу»
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21 декабря 2017, 11:10