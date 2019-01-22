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В блогах: В Сызрани «котейка» пробегает километр по льду Волги, чтобы выпросить рыбы у рыбаков
В группе «Рыбалка в Сызрани» соцсети "ВКонтакте" поведали про удивительную «котейку», которая пробегает километр по льду Волги, чтобы выпросить свежей рыбы у местных рыбаков. «Покормить котейку на рыбалке - это святое. Не отходя от лунки, свежайшая рыба», - прокомментировал …
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22 января 2019, 04:59
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На пересечении Ташкентской и Стара-Загоры повреждена тепломагистраль диаметром 1000 мм
Появились новые данные о крупной коммунальной аварии на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загоры. Как сообщили представители «Предприятия тепловых сетей», сейчас сотрудники компании ведут подготовку к земляным работам на месте повреждения тепломагистрали диаметром 1000 мм.
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22 января 2019, 04:45
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Автобусы едут в объезд из-за аварии на Ташкентской и Стара-Загоре
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22 января 2019, 04:23
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В Самаре встали трамваи и троллейбусы из-за коммунальной аварии на Ташкентской/Стара-Загоре
Настоящий транспортный коллапс возник во вторник в областной столице: из-за порыва теплотрассы на улицах Ташкентской и Стара-Загора встали троллейбусы и трамваи.
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22 января 2019, 03:56
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В Самарской области легковушка сбила двух подростков на «зебре»
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22 января 2019, 03:09
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Чуда не случилось: Девушка, которая вместе с другом упала с 9-этажки в Новокуйбышевске, скончалась в больнице.
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20 января 2019, 03:02
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В Самарской области создадут 4 сердечно-сосудистых центра
Стало известно, что в регионе появятся четыре сердечно-сосудистых центра. Об этом во время пресс-конференции 18 января рассказал губернатор Дмитрий Азаров.
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18 января 2019, 05:18
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В Самаре стартовала доследственная проверка из-за схода снега на 9-летнего мальчика
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17 января 2019, 05:09
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Учительница из Тольятти, которая ударила пятиклассницу, объяснила свой поступок
Преподаватель из Тольятти, которая ударила ученицу пятого класса на уроке биологии, прокомментировала инцидент. Напомним, что ранее в Сети появился видеоролик, снятый кем-то из соучеников девочки. Пятиклассница рисовала на уроке, и преподаватель применила силу. После этого история быстро просочилась в прессу …
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17 января 2019, 04:53
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Нашли свиной и гонконгский грипп: с начала января заразились 6,8 тысяч самарцев
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11 января 2019, 01:24
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Тольятти, Сызрань и Жигулевск получат 15 новых машин скорой помощи
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29 декабря 2018, 08:27
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В Амурской области 26 детей заразили гепатитом С
В Благовещенске, это Амурская область, сейчас набирает обороты скандал вокруг заражения гепатитом С сразу 26 детей, старшему из которых 14 , младшему всего 6 месяцев. СМИ пишут, что инфицирование могло произойти в онко-гематологическом отделении местной клинической больницы, где все …
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26 декабря 2018, 01:02
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В Самаре врача признали виновным в гибели мамы тройняшек
Во вторник, 25 декабря, в областной столице вынесли приговор врачу за смерть мамы тройняшек после родов. На скамье подсудимых оказалась акушер-гинеколог Наталья Родионова. Она обвинялась в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.
Во время расследования и …
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26 декабря 2018, 08:59
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В Самарской области заразились ОРВИ и гриппом 9,7 тысячи человек
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20 декабря 2018, 04:00
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По Самарской области «гуляют» свиной и гонконгский грипп
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13 декабря 2018, 12:52
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За неделю гриппом и ОРВИ заразились 9098 самарцев
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5 декабря 2018, 03:33
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Двойной удар: Самарцев атаковал гонконгский и свиной грипп
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2 декабря 2018, 04:25
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Более миллиона жителей Самарской области привили от гриппа
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16 ноября 2018, 11:07
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В Самарской области ОРВИ и гриппом заразились 7273 человека
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14 ноября 2018, 01:11
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