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Материалы по теме:

В блогах: В Сызрани «котейка» пробегает километр по льду Волги, чтобы выпросить рыбы у рыбаков

В блогах: В Сызрани «котейка» пробегает километр по льду Волги, чтобы выпросить рыбы у рыбаков

В группе «Рыбалка в Сызрани» соцсети "ВКонтакте" поведали про удивительную «котейку», которая пробегает километр по льду Волги, чтобы выпросить свежей рыбы у местных рыбаков. «Покормить котейку на рыбалке - это святое. Не отходя от лунки, свежайшая рыба», - прокомментировал 
22 января 2019, 04:59
На пересечении Ташкентской и Стара-Загоры повреждена тепломагистраль диаметром 1000 мм

На пересечении Ташкентской и Стара-Загоры повреждена тепломагистраль диаметром 1000 мм

Появились новые данные о крупной коммунальной аварии на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загоры. Как сообщили представители «Предприятия тепловых сетей», сейчас сотрудники компании ведут подготовку к земляным работам на месте повреждения тепломагистрали диаметром 1000 мм.

- На данный момент место повреждения 
22 января 2019, 04:45
Автобусы едут в объезд из-за аварии на Ташкентской и Стара-Загоре

Автобусы едут в объезд из-за аварии на Ташкентской и Стара-Загоре

Из-за крупной коммунальной аварии в Самаре возникли серьезные проблемы с транспортом. На улицах Ташкентской и Стара-Загора остановлено движение трамваев и троллейбусов. По словам очевидцев, 15-й рынок и все подъезды к нему затоплены, горячая вода идет со стороны улицы Стара-Загора, видимость 
22 января 2019, 04:23
В Самаре встали трамваи и троллейбусы из-за коммунальной аварии на Ташкентской/Стара-Загоре

В Самаре встали трамваи и троллейбусы из-за коммунальной аварии на Ташкентской/Стара-Загоре

Настоящий транспортный коллапс возник во вторник в областной столице: из-за порыва теплотрассы на улицах Ташкентской и Стара-Загора встали троллейбусы и трамваи. 

«На пересечении улиц Ташкентская/Стара-Загора произошел выход горячей воды на поверхность, в связи с чем остановлено движение троллейбусов и трамваев 
22 января 2019, 03:56
В Самарской области легковушка сбила двух подростков на «зебре»

В Самарской области легковушка сбила двух подростков на «зебре»

Рано утром во вторник, 22 января., в селе Красный Яр под колесами машины оказались две девочки-подростка. В 08:05 25-летний водитель ВАЗ 201440 двигался по улице Промысловой во время снегопада. Когда он проезжал нерегулируемый пешеходный переход, то сбил двух девочек 12 
22 января 2019, 03:09
Чуда не случилось: Девушка, которая вместе с другом упала с 9-этажки в Новокуйбышевске, скончалась в больнице.

Чуда не случилось: Девушка, которая вместе с другом упала с 9-этажки в Новокуйбышевске, скончалась в больнице.

15-летний парень погиб на месте. 16-летняя школьница выжила. Врачи несколько дней боролись за ее жизнь. Сегодня, 20 января, она скончалась.
20 января 2019, 03:02
В Самарской области создадут 4 сердечно-сосудистых центра

В Самарской области создадут 4 сердечно-сосудистых центра

Стало известно, что в регионе появятся четыре сердечно-сосудистых центра. Об этом во время пресс-конференции 18 января рассказал губернатор Дмитрий Азаров. 

- В первую очередь мы жестко разбирались с кодификацией смертности и выяснили, что реальная действительность очень долго камуфлировалась. Сейчас все 
18 января 2019, 05:18
В Самаре стартовала доследственная проверка из-за схода снега на 9-летнего мальчика

В Самаре стартовала доследственная проверка из-за схода снега на 9-летнего мальчика

В Самаре начата доследственная проверка из-за схода снега с крыши на ребенка. Напомним, что 15 января на улице Садовой в областной столице рабочие чистили крыши от снега. В какой-то момент снежная масса обрушилась на 9-летнего мальчика и нанесла ему травмы. 
17 января 2019, 05:09
Учительница из Тольятти, которая ударила пятиклассницу, объяснила свой поступок

Учительница из Тольятти, которая ударила пятиклассницу, объяснила свой поступок

Преподаватель из Тольятти, которая ударила ученицу пятого класса на уроке биологии, прокомментировала инцидент. Напомним, что ранее в Сети появился видеоролик, снятый кем-то из соучеников девочки. Пятиклассница рисовала на уроке, и преподаватель применила силу. После этого история быстро просочилась в прессу 
17 января 2019, 04:53
Нашли свиной и гонконгский грипп: с начала января заразились 6,8 тысяч самарцев

Нашли свиной и гонконгский грипп: с начала января заразились 6,8 тысяч самарцев

За неделю, с 31 декабря по 6 января, в Самарской области зафиксировали 6881 случай ОРВИ и гриппа, в том числе 4161 - в областной столице. По данным на 9 января, заболеваемость пока находится на неэпидемическом уровне. Для определения видов вирусов, 
11 января 2019, 01:24
Тольятти, Сызрань и Жигулевск получат 15 новых машин скорой помощи

Тольятти, Сызрань и Жигулевск получат 15 новых машин скорой помощи

Службы скорой помощи Тольятти, Сызрани и Жигулевска получили 15 новых автомобилей, полностью укомплектованных оборудованием для оказания первой помощи. В начале 2019 года в регион доставят 23 новых автомобиля скорой помощи ГАЗ и УАЗ для городов и районов. 
 
- Вы - спасатели 
29 декабря 2018, 08:27
В Амурской области 26 детей заразили гепатитом С

В Амурской области 26 детей заразили гепатитом С

В Благовещенске, это Амурская область, сейчас набирает обороты скандал вокруг заражения гепатитом С сразу 26 детей, старшему из которых 14 , младшему всего 6 месяцев. СМИ пишут, что инфицирование могло произойти в онко-гематологическом отделении местной клинической больницы, где все 
26 декабря 2018, 01:02
В Самаре врача признали виновным в гибели мамы тройняшек

В Самаре врача признали виновным в гибели мамы тройняшек

Во вторник, 25 декабря, в областной столице вынесли приговор врачу за смерть мамы тройняшек после родов. На скамье подсудимых оказалась акушер-гинеколог Наталья Родионова. Она обвинялась в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Во время расследования и 
26 декабря 2018, 08:59
В Самарской области заразились ОРВИ и гриппом 9,7 тысячи человек

В Самарской области заразились ОРВИ и гриппом 9,7 тысячи человек

За прошлую неделю, с 10 по 16 декабря гриппом и ОРВИ заболели в Самарской области более 9,7 тысячи человек. Причем 4,7 тысячи из них - жители губернской столицы. Если сравнивать с результатами предыдущей недели, заболеваемость осталась практически на том же 
20 декабря 2018, 04:00
По Самарской области «гуляют» свиной и гонконгский грипп

По Самарской области «гуляют» свиной и гонконгский грипп

За прошлую неделю, с 3 по 9 декабря, в Самарской обрасти ОРВИ и гриппом заразились более 9,7 тысяч человек. Причем, 4,7 тысяч пациентов насчитали только в губернской столице. Показатели выросли по сравнению с результатами предыдущей недели, но специалисты считают - 
13 декабря 2018, 12:52
За неделю гриппом и ОРВИ заразились 9098 самарцев

За неделю гриппом и ОРВИ заразились 9098 самарцев

За прошлую неделю, с 26 ноября по 2 декабря, в Самарской области зарегистрировали 9098 случаев ОРВИ и гриппа, причем 4440 пациентов - жители губернской столицы. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, по данным на 3 декабря заболеваемость ОРВИ и гриппом регистрируется 
5 декабря 2018, 03:33
Двойной удар: Самарцев атаковал гонконгский и свиной грипп

Двойной удар: Самарцев атаковал гонконгский и свиной грипп

В Самарской области за неделю гриппом и ОРВ заболело почти 8,7 тысячи человек, из них 4,3 тысячи – в Самаре, информирует региональное управление Роспотребнадзора.  Но по совокупному населению региона заболеваемость пока находится на неэпидемическом уровне.
 
В ведомстве провели лабораторный 

2 декабря 2018, 04:25
Более миллиона жителей Самарской области привили от гриппа

Более миллиона жителей Самарской области привили от гриппа

В Самарской области на сегодняшний день более миллиона жителей региона, в том числе почти 300 тысяч детей вакцинированы от гриппа, сообщает региональный департамент информационной политики.

"Прививочная кампания продолжается. Всего в область поступило 1 млн 600 тысяч доз препарата для 
16 ноября 2018, 11:07
В Самарской области ОРВИ и гриппом заразились 7273 человека

В Самарской области ОРВИ и гриппом заразились 7273 человека

За прошлую неделю, с 5 по 11 ноября, в Самарской области зарегистрировали 7273 случая ОРВИ и гриппа. В том числе 3600 из них зафиксировали в Самаре. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 12 ноября заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе 
14 ноября 2018, 01:11
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