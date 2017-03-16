Проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья обсуждали на заседании комиссии по делам инвалидов при губернаторе Проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья, обсуждали сегодня на заседании комиссии по делам инвалидов при губернаторе Самарской области. Особые условия необходимы 10% населения региона.

В Самарской области сейчас 236 тысяч инвалидов. Безбарьерная среда для них создается …