В аэропортах России должны появиться подъемники для инвалидов. Соответствующие поправки в Воздушный кодекс готовит Минтранс. Ведомство пошло на изменение правил обслуживания пассажиров после резонансного инцидента с параолимпийцем Замиром Шкаховым, который был вынужден спускаться на руках по трапу самолета в Чебоксарах. Спортсмену не смогли предоставить амбулифт и предложили помощь грузчиков, от которой Шкахов отказался. По словам экспертов, переноска пассажиров на руках создает прямую угрозу их жизни и здоровью – высок риск того, что человека могут просто уронить.
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10% жителей Самарской области - инвалиды
В тройке лидеров заболеваний, приводящих к инвалидности взрослых, остаются рак, инсульты и патологии костно-мышечной системы. У детей чаще всего встречаются психические расстройства и нарушения интеллекта. Такие данные за 2016-ый год приводят специалисты областного бюро медико-социальной экспертизы. Отказано в признании инвалидности …
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15 марта 2017, 07:40
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Проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья обсудили на заседании комиссии по делам инвалидов при губернаторе
Проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья, обсудили на заседании комиссии по делам инвалидов при губернаторе Самарской области. Особые условия необходимы 10% населения региона. В центре внимания оказались вопросы обучения инвалидов с последующим трудоустройством.
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15 марта 2017, 05:49
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Проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья обсуждали на заседании комиссии по делам инвалидов при губернаторе
Проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья, обсуждали сегодня на заседании комиссии по делам инвалидов при губернаторе Самарской области. Особые условия необходимы 10% населения региона.
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13 марта 2017, 06:54
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ФАС займется проверкой цен в кафе аэропортов России
Антимонопольное ведомство страны намерено возобновить проверки цен в точках общественного питания российских аэропортов. В последний раз подобные меры принимались ФАС четыре года назад.
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18 января 2017, 05:39
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В международных аэропортах России появится единая зона Wi-Fi
Компания "МаксимаТелеком" проинформировала о создании единой зоны Wi-Fi в российских международных аэропортах. Планируется к 2018 году 90% таких российских терминалов охватить беспроводным высокоскоростным Интернетом, сообщает "Коммерсант".
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22 декабря 2016, 09:48
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В Самаре работает пилотный проект "Социальное такси"
Практически каждый десятый житель Самары имеет инвалидность. В этом году для таких людей запустили пилотный проект "Социальное такси".
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8 декабря 2016, 05:20
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Эксперты из России проверят аэропорты Египта на безопасность
Группа специалистов прибудет в Каир вечером сегодня, 6 сентября, чтобы дать свою оценку соблюдению требований безопасности в египетских аэропортах. В делегацию входят эксперты по авиабезопасности, а также представители Ространснадзора и Минтранса.
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6 сентября 2016, 04:52
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В российских аэропортах внедряют систему распознавания лиц
В аэропортах России начали вводить систему распознавания лиц «Визирь», она начнет работать с декабря 2016 года. При определении разыскиваемого человека полиция будет получать специальное оповещение.
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25 августа 2016, 04:52