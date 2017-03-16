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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Материалы по теме:

10% жителей Самарской области - инвалиды

10% жителей Самарской области - инвалиды

В тройке лидеров заболеваний, приводящих к инвалидности взрослых, остаются рак, инсульты и патологии костно-мышечной системы. У детей чаще всего встречаются психические расстройства и нарушения интеллекта. Такие данные за 2016-ый год приводят специалисты областного бюро медико-социальной экспертизы. Отказано в признании инвалидности 

15 марта 2017, 07:40
Проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья обсудили на заседании комиссии по делам инвалидов при губернаторе

Проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья обсудили на заседании комиссии по делам инвалидов при губернаторе

Проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья, обсудили на заседании комиссии по делам инвалидов при губернаторе Самарской области. Особые условия необходимы 10% населения региона. В центре внимания оказались вопросы обучения инвалидов с последующим трудоустройством.
Сейчас работа есть 

15 марта 2017, 05:49
Проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья обсуждали на заседании комиссии по делам инвалидов при губернаторе

Проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья обсуждали на заседании комиссии по делам инвалидов при губернаторе

Проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья, обсуждали сегодня на заседании комиссии по делам инвалидов при губернаторе Самарской области. Особые условия необходимы 10% населения региона.
В Самарской области сейчас 236 тысяч инвалидов. Безбарьерная среда для них создается 

13 марта 2017, 06:54
ФАС займется проверкой цен в кафе аэропортов России

ФАС займется проверкой цен в кафе аэропортов России

Антимонопольное ведомство страны намерено возобновить проверки цен в  точках общественного питания российских аэропортов.  В последний раз подобные меры принимались ФАС  четыре года назад.
На существующую проблему высоких цен в кафе и ресторанах, расположенных в аэропортах, обратил внимание один из сенаторов 

18 января 2017, 05:39
В международных аэропортах России появится единая зона Wi-Fi

В международных аэропортах России появится единая зона Wi-Fi

Компания "МаксимаТелеком" проинформировала о создании единой зоны Wi-Fi в российских международных аэропортах. Планируется к 2018 году 90% таких российских терминалов охватить беспроводным высокоскоростным Интернетом, сообщает "Коммерсант".
Партнером "МаксимаТелеком" должны стать "Беспроводные технологии". По словам специалистов, в частности, будет открыт доступ 

22 декабря 2016, 09:48
В Самаре работает пилотный проект

В Самаре работает пилотный проект "Социальное такси"

Практически каждый десятый житель Самары имеет инвалидность. В этом году для таких людей запустили пилотный проект "Социальное такси".
Граждане с ограниченными возможностями могут пользоваться им бесплатно. Действует гибкая система скидок. В больницу, к месту учебы или в учреждение соцподдержки на 

8 декабря 2016, 05:20
Эксперты из России проверят аэропорты Египта на безопасность

Эксперты из России проверят аэропорты Египта на безопасность

Группа специалистов прибудет в Каир вечером сегодня, 6 сентября, чтобы дать свою оценку соблюдению требований безопасности в египетских аэропортах. В делегацию входят эксперты по авиабезопасности, а также представители Ространснадзора и Минтранса.
Сведения об этом распространили отечественные информагентства. Группа пробудет в 

6 сентября 2016, 04:52
В российских аэропортах внедряют систему распознавания лиц

В российских аэропортах внедряют систему распознавания лиц

В аэропортах России начали вводить систему распознавания лиц «Визирь», она начнет работать с декабря 2016 года. При определении разыскиваемого человека полиция будет получать специальное оповещение.
Система «Визирь», созданная в «Центре речевых технологий», будет введена в эксплуатацию уже в декабре этого 

25 августа 2016, 04:52
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