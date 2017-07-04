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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Трезвое решение: торговать алкоголем в Самаре пока будут по старым правилам

Трезвое решение: торговать алкоголем в Самаре пока будут по старым правилам

Во вторник, 4 июля, депутаты Самарской губернской думы решили отложить до осени рассмотрение поправок в областной антиалкогольный закон.

Как уже сообщала «ТЕРРА», время работы алкомаркетов предлагают продлить на три часа. Сейчас торговать алкоголем можно с 10 до 22 
4 июля 2017, 02:06
Названы сроки открытия второго входа на станцию «Алабинская»

Названы сроки открытия второго входа на станцию «Алабинская»

Второй вход на станцию метро «Алабинская» в Самаре планируют открыть в мае 2018 года. По словам руководителя Управления капитального строительства Самарской области Реналя Мязитова, это станет возможным после завершения всех запланированных работ, передает 63.ru. В настоящее время идет работа 
19 июня 2017, 11:14
Дым отечества: Самарские депутаты выступили против вейпов и кальянов

Дым отечества: Самарские депутаты выступили против вейпов и кальянов

Губернские депутаты поддержали федеральную инициативу в сфере охраны здоровья людей от использования электронных устройств. Речь идет о предметах, выпускающих в атмосферу аэрозоль, пар или дым.
По мнению многочисленных экспертов, вещества внутри приборов могут оказывать негативное воздействие на человеческий организм. В 

19 мая 2017, 02:05
В Губдуме обсуждают проблему обеспечения жильем детей-сирот

В Губдуме обсуждают проблему обеспечения жильем детей-сирот

Депутаты самарской губернской Думы обсуждают проблему обеспечения жильем детей-сирот. Сейчас в очереди на квартиру среди тех, у кого такое право появилось, но не реализовано, стоят 2689 человек. Ежегодно этот перечень пополняется на 300 фамилий.
Это даже с учетом того, что 

18 мая 2017, 02:59
Появилась схема размещения новых станций метро на Самарской и площади Куйбышева

Появилась схема размещения новых станций метро на Самарской и площади Куйбышева

В сети появилась схема для проекта размещения в Самаре двух следующих станций городского метрополитена – «Самарской» и «Театральной». Судя по изображению, входы на станцию «Самарская» предполагается построить в сквере Устинова, на пересечении улиц Самарской и Ярмарочной. Есть предложение оформить спуск 
20 апреля 2017, 01:38
В Самаре тоннель к следующей станции метро проложат за 9 месяцев

В Самаре тоннель к следующей станции метро проложат за 9 месяцев

По словам метростроителей, чтобы провести тоннель от «Алабинской» к следующей станции «Самарская», осталось пройти еще 680 метров. Спуски на новую станцию планируют разместить на Самарской площади по улице Ярмарочной. Есть предложение оформить вход на «Самарскую» в виде шайбы, так как 

19 апреля 2017, 03:39
Военные и ОМОН проверяют самарское метро

Военные и ОМОН проверяют самарское метро

Наряды полиции, которые дежурят в подземке, усилены военнослужащими, сотрудниками нацгвардии и ОМОНА.

Об этом губернатору Николаю Меркушкину на заседании областной антитеррористической комиссии сообщили представители силовых ведомств. Вопрос безопасности на транспорте стал особенно актуальным после взрыва в питерском метро, который унёс жизни 

11 апреля 2017, 11:42
Фото: что происходит на перекрытом участке Ново-Садовой в Самаре

Фото: что происходит на перекрытом участке Ново-Садовой в Самаре

В социальной сети появились фотографии с места строительства камеры съездов станции метро «Алабинская». Напомним, работы ведутся на участке улицы Ново-Садовой от Первомайской до Полевой. Ранее сообщалось, что открыть движение по этому отрезку дороги планируют летом 2017 года, ориентировочно в 
5 апреля 2017, 04:07
Подготовку к весенней посевной кампании обсудили на пленарном заседании Самарской губернской думы

Подготовку к весенней посевной кампании обсудили на пленарном заседании Самарской губернской думы

Погодная ситуация внушает аграриям надежду на хороший урожай. С осени прошлого года специалисты отмечают отличное состояние озимых. Всего аграрии губернии получат поддержку от властей в размере 3.2 млрд рублей.
В посевной кампании будет задействовано 1.5 тыс тракторов и другой техники.
28 марта 2017, 11:48
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