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Трезвое решение: торговать алкоголем в Самаре пока будут по старым правилам
Во вторник, 4 июля, депутаты Самарской губернской думы решили отложить до осени рассмотрение поправок в областной антиалкогольный закон.
Как уже сообщала «ТЕРРА», время работы алкомаркетов предлагают продлить на три часа. Сейчас торговать алкоголем можно с 10 до 22 …
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4 июля 2017, 02:06
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Названы сроки открытия второго входа на станцию «Алабинская»
Второй вход на станцию метро «Алабинская» в Самаре планируют открыть в мае 2018 года. По словам руководителя Управления капитального строительства Самарской области Реналя Мязитова, это станет возможным после завершения всех запланированных работ, передает 63.ru. В настоящее время идет работа …
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19 июня 2017, 11:14
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Дым отечества: Самарские депутаты выступили против вейпов и кальянов
Губернские депутаты поддержали федеральную инициативу в сфере охраны здоровья людей от использования электронных устройств. Речь идет о предметах, выпускающих в атмосферу аэрозоль, пар или дым.
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19 мая 2017, 02:05
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В Губдуме обсуждают проблему обеспечения жильем детей-сирот
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18 мая 2017, 02:59
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Появилась схема размещения новых станций метро на Самарской и площади Куйбышева
В сети появилась схема для проекта размещения в Самаре двух следующих станций городского метрополитена – «Самарской» и «Театральной». Судя по изображению, входы на станцию «Самарская» предполагается построить в сквере Устинова, на пересечении улиц Самарской и Ярмарочной. Есть предложение оформить спуск …
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20 апреля 2017, 01:38
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В Самаре тоннель к следующей станции метро проложат за 9 месяцев
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19 апреля 2017, 03:39
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Военные и ОМОН проверяют самарское метро
Наряды полиции, которые дежурят в подземке, усилены военнослужащими, сотрудниками нацгвардии и ОМОНА.
Об этом губернатору Николаю Меркушкину на заседании областной антитеррористической комиссии сообщили представители силовых ведомств. Вопрос безопасности на транспорте стал особенно актуальным после взрыва в питерском метро, который унёс жизни …
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11 апреля 2017, 11:42
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Фото: что происходит на перекрытом участке Ново-Садовой в Самаре
В социальной сети появились фотографии с места строительства камеры съездов станции метро «Алабинская». Напомним, работы ведутся на участке улицы Ново-Садовой от Первомайской до Полевой. Ранее сообщалось, что открыть движение по этому отрезку дороги планируют летом 2017 года, ориентировочно в …
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5 апреля 2017, 04:07
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Подготовку к весенней посевной кампании обсудили на пленарном заседании Самарской губернской думы
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28 марта 2017, 11:48