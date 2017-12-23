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В Самарской области почти 2 года разыскивают монаха, пропавшего у святого источника
Сегодня, 23 декабря, главное управление МВД по Самарской области напомнило о продолжении поисков жителя поселка Новокашпирский города Сызрань, 54-летнего Михаила Марковича Фарбмана. По данным полиции, 24 февраля 2016 года ушел с территории святого источника Федоровской иконы Божьей Матери в неизвестном …
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23 декабря 2017, 04:47
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Жители Сызрани просят спасти не улетевшую на зимовку цаплю от уток и холода
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22 декабря 2017, 11:53
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В Сызрани Росгвардия поймала объявленного в розыск беглеца
В Сызрани Росгвардия поймала объявленного в федеральный розыск беглеца, который уклонялся от назначенных судом исправительных работ. Мужчину, подходящего под описание разыскиваемого злоумышленника, на улице Красной заметили патрульные из экипажа вневедомственной охраны. Ранее было получено сообщение о краже из частного дома.
«Установив …
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22 декабря 2017, 10:49
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В Самарской области мебельщик брал с клиентов предоплату и «исчезал»
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20 декабря 2017, 04:11
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Студент ТГУ не доехал до ИГИЛ
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7 июня 2017, 08:52
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Иностранца, вербовавшего в ИГИЛ, отправили за решетку
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1 июня 2017, 12:12
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Россия и Сирия снимут первый совместный фильм под названием «Пальмира»
Режиссер первого совместного российско-сирийского фильма «Пальмира» Иван Болотников собирается приступить к съемкам в конце 2017 года. Об этом рассказывают отечественные СМИ.
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17 апреля 2017, 09:03
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В Самаре осужден за экстремизм гражданин Узбекистана
Приволжский окружной военный суд приговорил Бахтиёрбека Холматова к лишению свободы с содержанием в колонии строгого режима на девять лет.
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20 марта 2017, 04:45
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В блогах: день памяти Сергея Морозова
Блогер Игорь Кондратьев напоминает, что 9 марта - день памяти Сергея Морозова. "Наш земляк и мой друг погиб ровно год назад, 9 марта 2016 года, в боях с исламистами за сирийский город Пальмира. Сергей закрыл собой командира от осколков …
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9 марта 2017, 05:23
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GM-AVTOVAZ остановил конвейер для съемок «Манекен Челлендж», есть видео
На тольяттинском заводе GM-AVTOVAZ, который занимается выпуском автомобилей Chevrolet Niva, прошли съемки видеоклипа популярного в последнее время флешмоба «Манекен Челлендж». Готовый ролик появился на странице компании на видеохостинге YouTube.
Для создания ролика пришлось останавливать конвейер. В съемках были задействованы …
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25 декабря 2016, 03:58
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В Сызрани студенты-иностранцы из «вертолётки» сняли флешмоб про жизнь в общежитии, есть фото
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18 декабря 2016, 08:45
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В Кировском районе Самары ищут террористов запрещенной организации ИГИЛ
В Кировском районе Самары ищут террористов запрещенной организации ИГИЛ.
Оцеплен многоквартирный дом.
На месте работают сотрудники ФСБ и полиции, а также сапёры, медики и спасатели. В одной из квартир могут находиться взрывчатые вещества. Проводится эвакуация жильцов. Корреспонденты ТРК "ТЕРРА" выясняют подробности.
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15 декабря 2016, 07:36
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Российские археологи издали книгу о древнейшем селении людей в Сирии
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1 ноября 2016, 05:46
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В Сызрани около вертолетного училища сгорело заброшенное здание школы, есть фото и видео
Вчера, 20 августа, в Сызрани около 12:00 загорелось заброшенное здание бывшей школы №13, расположенное за комплексом вертолетного училища, передает портал «Маленькая Сызрань».
Пламя почти мгновенно распространилось по деревянным перекрытиям строения, построенного еще в довоенное время. На место пожара …
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21 августа 2016, 04:30
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В Сирии вновь погибли выпускники Сызранского вертолетного училища, есть фото
Сегодня, 1 августа, в сирийской провинции Идлиб возле населенного пункта Телль-Султан с земли был подбит военно-транспортный вертолет Ми-8 военно-космических сил России. Воздушное судно возвращалось на авиабазу Хмеймим после доставки гуманитарной помощи в город Алеппо. На борту находились 3 члена экипажа …
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1 августа 2016, 10:19