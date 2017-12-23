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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В Самарской области почти 2 года разыскивают монаха, пропавшего у святого источника

В Самарской области почти 2 года разыскивают монаха, пропавшего у святого источника

Сегодня, 23 декабря, главное управление МВД по Самарской области напомнило о продолжении поисков жителя поселка Новокашпирский города Сызрань, 54-летнего Михаила Марковича Фарбмана. По данным полиции, 24 февраля 2016 года ушел с территории святого источника Федоровской иконы Божьей Матери в неизвестном 
23 декабря 2017, 04:47
Жители Сызрани просят спасти не улетевшую на зимовку цаплю от уток и холода

Жители Сызрани просят спасти не улетевшую на зимовку цаплю от уток и холода

В Сызрани жители просят спасти не улетевшую на зимовку цаплю. Обращение опубликовано в социальной сети. По словам автора поста, птица остается на водоеме, уже покрывшемся льдом,  который находится рядом с одним из предприятий города. По предварительной информации, это в частном 

22 декабря 2017, 11:53
В Сызрани Росгвардия поймала объявленного в розыск беглеца

В Сызрани Росгвардия поймала объявленного в розыск беглеца

В Сызрани Росгвардия поймала объявленного в федеральный розыск беглеца, который уклонялся от назначенных судом исправительных работ. Мужчину, подходящего под описание разыскиваемого злоумышленника, на улице Красной заметили патрульные из экипажа вневедомственной охраны. Ранее было получено сообщение о краже из частного дома.

«Установив 

22 декабря 2017, 10:49
В Самарской области мебельщик брал с клиентов предоплату и «исчезал»

В Самарской области мебельщик брал с клиентов предоплату и «исчезал»

В Самарской области раскрыто мошенничество в отношении как минимум двух жителей региона – в Самаре и Сызрани. Подозреваемый – индивидуальный предприниматель, мебельщик, который брал с клиентов предоплату и «исчезал», не выполнив работу. Так, в 2017 году житель Самары лишился 96 

20 декабря 2017, 04:11
Студент ТГУ не доехал до ИГИЛ

Студент ТГУ не доехал до ИГИЛ

29-летний Мирзозода Саидакрам попал в поле зрения сотрудников Федеральной службы безопасности после того, как вступил в интернет-сообщество, через которое установил контакт с вербовщиком.
7 июня 2017, 08:52
Иностранца, вербовавшего в ИГИЛ, отправили за решетку

Иностранца, вербовавшего в ИГИЛ, отправили за решетку

Суд приговорил 23-летнего Рахмонберди Рашидова к 8 годам колонии строгого режима. По версии следствия, в прошлом году он склонял мусульман к ведению борьбы с «неверными», уговаривал ехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне международной террористической организации «Исламское 

1 июня 2017, 12:12
Россия и Сирия снимут первый совместный фильм под названием «Пальмира»

Россия и Сирия снимут первый совместный фильм под названием «Пальмира»

Режиссер первого совместного российско-сирийского фильма «Пальмира» Иван Болотников собирается приступить к съемкам в конце 2017 года. Об этом рассказывают отечественные СМИ.
Подготовительный этап создания картины стартует уже осенью. По словам режиссера, в этом международном проекте будут задействованы кинематографисты Ливана, Франции 

17 апреля 2017, 09:03
В Самаре осужден за экстремизм гражданин Узбекистана

В Самаре осужден за экстремизм гражданин Узбекистана

Приволжский окружной военный суд приговорил Бахтиёрбека Холматова к лишению свободы с содержанием в колонии строгого режима на девять лет.
Сейчас именно в Самаре рассматриваются уголовные дела подобной направленности, возбужденные в сорока регионах страны. Холматов был задержан сотрудниками ФСБ в республике 

20 марта 2017, 04:45
В блогах: день памяти Сергея Морозова

В блогах: день памяти Сергея Морозова

Блогер Игорь Кондратьев напоминает, что 9 марта - день памяти Сергея Морозова. "Наш земляк и мой друг погиб ровно год назад, 9 марта 2016 года, в боях с исламистами за сирийский город Пальмира. Сергей закрыл собой командира от осколков 
9 марта 2017, 05:23
GM-AVTOVAZ остановил конвейер для съемок «Манекен Челлендж», есть видео

GM-AVTOVAZ остановил конвейер для съемок «Манекен Челлендж», есть видео

На тольяттинском заводе GM-AVTOVAZ, который занимается выпуском автомобилей Chevrolet Niva, прошли съемки видеоклипа популярного в последнее время флешмоба «Манекен Челлендж». Готовый ролик появился на странице компании на видеохостинге YouTube.

Для создания ролика пришлось останавливать конвейер. В съемках были задействованы 
25 декабря 2016, 03:58
В Сызрани студенты-иностранцы из «вертолётки» сняли флешмоб про жизнь в общежитии, есть фото

В Сызрани студенты-иностранцы из «вертолётки» сняли флешмоб про жизнь в общежитии, есть фото

Несколько юношей из Казахстана приняли участие в популярном на сегодняшний день флешмобе под названием «Манекен-челленж». Парни, находясь в разных комнатах общежития вертолетного училища, внезапно замерли в разных позах.

Оригинальное видео опубликовано в группе «СВВАУЛ. Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» г. 
18 декабря 2016, 08:45
В Кировском районе Самары ищут террористов запрещенной организации ИГИЛ

В Кировском районе Самары ищут террористов запрещенной организации ИГИЛ

В Кировском районе Самары ищут террористов запрещенной организации ИГИЛ.

Оцеплен многоквартирный дом.

На месте работают сотрудники ФСБ и полиции, а также сапёры, медики и спасатели. В одной из квартир могут находиться взрывчатые вещества. Проводится эвакуация жильцов.  Корреспонденты ТРК "ТЕРРА" выясняют подробности. 
15 декабря 2016, 07:36
Российские археологи издали книгу о древнейшем селении людей в Сирии

Российские археологи издали книгу о древнейшем селении людей в Сирии

Ученые из Института археологии РАН презентовали книгу, где обобщен опыт многолетних исследований поселения Телль Хазна I в сирийской провинции аль-Хасеке, которое появилось в начале 4 тысячелетия до н.э.. Это уже второй том книги, первый вышел в 2004 году.
Ученые исследовали 

1 ноября 2016, 05:46
В Сызрани около вертолетного училища сгорело заброшенное здание школы, есть фото и видео

В Сызрани около вертолетного училища сгорело заброшенное здание школы, есть фото и видео

Вчера, 20 августа, в Сызрани около 12:00 загорелось заброшенное здание бывшей школы №13, расположенное за комплексом вертолетного училища, передает портал «Маленькая Сызрань».

Пламя почти мгновенно распространилось по деревянным перекрытиям строения, построенного еще в довоенное время. На место пожара 
21 августа 2016, 04:30
В Сирии вновь погибли выпускники Сызранского вертолетного училища, есть фото

В Сирии вновь погибли выпускники Сызранского вертолетного училища, есть фото

Сегодня, 1 августа, в сирийской провинции Идлиб возле населенного пункта Телль-Султан с земли был подбит военно-транспортный вертолет Ми-8 военно-космических сил России. Воздушное судно возвращалось на авиабазу Хмеймим после доставки гуманитарной помощи в город Алеппо. На борту находились 3 члена экипажа 
1 августа 2016, 10:19
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