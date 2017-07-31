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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
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Названы сроки запуска новой развязки на Демократической

Названы сроки запуска новой развязки на Демократической

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Валерий 

27 июля 2017, 09:01
В Самаре проходит чемпионат бетона и арматуры

В Самаре проходит чемпионат бетона и арматуры

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27 июля 2017, 04:51
За автобусы для самарцев придется доплатить

За автобусы для самарцев придется доплатить

Муниципальному предприятию Самары «Пассажирский автомобильный транспорт» придется заплатить пени по иску «Межрегиональной лизинговой компании».

Как следует из решения областного Арбитражного суда, два года назад последняя передала муниципалитету 82 автобуса «ЛиАЗ». Однако, «Пассажиравтотранс» несвоевременно провел платеж за январь этого года, предусмотренный договором 

25 июля 2017, 08:07
Московское шоссе снова перекрывают: самарцев заставят делать крюк

Московское шоссе снова перекрывают: самарцев заставят делать крюк

В среду, 26 июля, в Самаре перекроют половину дороги на Московском шоссе по направлению «из города» - на участке от улицы Киевской до проспекта Масленникова. Напомним, там начнется следующий этап строительства кольцевой развязки Московского шоссе, улиц Гагарина и Луначарского. До 

25 июля 2017, 07:00
Когда откроют вторую половину Южного моста?

Когда откроют вторую половину Южного моста?

В Самаре завершились ремонтные работы на левой стороне Южного моста и путепровода «Аврора». С 22 июля рабочие переместились на правую часть дороги. По данным мэрии, отремонтировано 6 тысяч 650 квадратных метров покрытия проезжей части, 2000 квадратных метров тротуара.
«Первоначально проект 

24 июля 2017, 01:22
В Самаре перекрыли участок Волжского шоссе и изменилось движение автобусов

В Самаре перекрыли участок Волжского шоссе и изменилось движение автобусов

Проезд по Волжскому шоссе на участке, примыкающем к Московскому шоссе, перекрыли на месяц, сообщили в мэрии Самары. В связи с этим с 22 июля изменилась схема движения автобусов маршрута №45. Теперь они будут курсировать по следующей схеме:

В направлении 
24 июля 2017, 08:52
В блогах: на Алма-Атинской начали портить свежеуложенный асфальт

В блогах: на Алма-Атинской начали портить свежеуложенный асфальт

Блогер stanislavsky063 задается вопросом, почему в Самаре водители не уважают труд дорожников? Автор посмотрел, как ремонтируют Алма-Атинку. «Несмотря на то, что там установлены знаки «кирпич» и «дорожные работы», некоторые несознательные граждане летят по отремонтированной дороге. И даже рабочие им 
21 июля 2017, 09:04
В Самаре обновят 90 остановочных павильонов за 7,5 млн рублей

В Самаре обновят 90 остановочных павильонов за 7,5 млн рублей

В Куйбышевском, Железнодорожном, Ленинском, Самарском, Промышленном и Октябрьском районах региональной столицы обновят почти 90 остановочных павильонов. Конкурс на выполнение этой работы выиграл «Саратовский металлообрабатывающий завод». За это ему заплатят 7,5 миллионов бюджетных рублей. К слову, стартовая цена контракта была на 

19 июля 2017, 03:03
Самарцы покупали квартиры в благоустроенном микрорайоне, а оказались в «золотой клетке»

Самарцы покупали квартиры в благоустроенном микрорайоне, а оказались в «золотой клетке»

Почти отрезанные от мира. Новый благоустроенный микрорайон «Кошелев-парк» для сотен жителей, которые уже переехали туда, оказался золотой клеткой. Открытия полностью построенного детского сада семьи с детьми ждут уже больше года, а выбраться из микрорайона в город и даже в соседние 

13 июля 2017, 10:06
Проездной для депутата: Народные избранники получат в три раза больше денег на свои поездки

Проездной для депутата: Народные избранники получат в три раза больше денег на свои поездки

В Госдуме принято решение поднять сумму, которую народные избранники могут потратить на транспорт в командировках, рассказывают российские агентства. Теперь каждый депутат имеет право израсходовать "на проезд" до 830 тысяч рублей в год.
Эта статья расходов вырастет почти в три раза. 

4 июля 2017, 11:04
Первый пошёл: На Дальнем Востоке запустят первый в России беспилотный автобус

Первый пошёл: На Дальнем Востоке запустят первый в России беспилотный автобус

Дальневосточный федеральный университет и «Бакулин Моторс Групп» осуществят испытания беспилотного автобуса «MatrЕshka» на острове Русском, информирует Nation News. Это полностью автономное транспортное средство, разработанное в Сколково. Там же состоялись и самые первые испытания.
Беспилотник может перевозить пассажиров и грузы, а 

26 июня 2017, 11:21
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В Англии показали автобус, работающий на кофе

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Необычное топливо получают из кофейного жмыха, обработанного гексаном. Вещества вступают в реакцию, и в результате выпаривается масло 

19 июня 2017, 05:10
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