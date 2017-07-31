20 августа в центре Самары будет ограничено движение транспорта по ряду дорог. Это связано с проведением спортивных соревнований - открытого легкоатлетического марафона на Кубок главы г. о. Самара. С 6 часов утра до 15:00 будут перекрыты участки следующих улиц:
- по ул. Максима Горького от ул. Венцека до ул. Вилоновская;
- по ул. Вилоновской от ул. Максима Горького до Волжского проспекта;
- по Волжскому проспекту от ул. Вилоновская до ул. Лесной;
- по ул. Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;
- по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.
Оставлять транспорт на этих участках будет запрещено с 20 часов 19 августа и вплоть до окончания соревнований.
Временно будут скорректированы схемы движения автобусных маршрутов - 11, 61, 247 и 261, сообщили в мэрии Самары.
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