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Синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев в августе
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1 августа 2018, 12:18
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До среды Самарская область отдохнет от жары
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30 июля 2018, 09:45
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В выходные самарцев ждет жара до +33
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26 июля 2018, 04:40
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Жару до +33 градусов прогнозируют в Самаре
До конца рабочей недели погоду в регионе будет формировать периферия антициклона. Под влиянием области повышенного атмосферного давления начнут растекаться облачные поля, осадки прекратятся, продолжительность солнечного прогрева увеличится. В дневные часы температура воздуха достигнет 30 градусов по Цельсию.
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25 июля 2018, 10:14
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В пятницу вечером в Самаре обещают грозы, град и ливни
В ближайшие 2 часа погода в Самарской области может кардинально измениться: региональное МЧС передает штормовое предупреждение. Сегодня вечером и ночью синоптики прогнозируют ливень, грозу, град, шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с. По данным Приволжского УГМС, в пятницу, 20 июля, …
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20 июля 2018, 03:26
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Гроза и сильный ветер ожидаются во вторник вечером в Самаре
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10 июля 2018, 04:34
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Людей эвакуировали из ТРК «Вива Лэнд» в Самаре
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9 июля 2018, 01:42
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Пожар тушили на рынке "Шапито" в Самаре
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9 июля 2018, 10:50