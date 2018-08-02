Синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев в августе Погода в последний месяц лета будет в России теплее, чем обычно. По сведению Гидрометцентра России, средняя температура воздуха в августе ожидается в пределах 17,8-20,3 градуса, что на 0,5-0,8 выше средних температур для этого времени года. Месячное количество осадков не превысит …