Вкладчикам лишенного лицензии самарского «Актив Капитал Банка» уже выплатили 19 млрд рублей, что составляет 83 процента от общей суммы, информирует «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). За первую неделю деньги получили почти 22 тысячи клиентов. Страховое возмещение выплачивается в 11 субъектах России. Банками-агентами, в которых производятся выплаты от имени АСВ, являются Сбербанк и Банк ВТБ.
Напомним, ЦБ отозвал у «АктивКапитал Банка» лицензию на осуществление банковских операций 29 марта. По информации регулятора, организация провела ряд операций, направленных на вывод значительной части активов, что привело к резкому ухудшению финансового состояния кредитной организации, возникновению острого дефицита ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами. Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена в правоохранительные органы.
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