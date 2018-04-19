Пенсионеры «АктивКапитал Банка» идут на почту Жители Самарской области, которые получали пенсию через лишившийся лицензии «АктивКапитал Банк», в апреле смогут сделать это на почте по месту жительства. При этом им необходимо будет написать заявление о выборе нового способа доставки денег. Это можно сделать в отделении ПФР, …