В ночь на 25 октября новый вирус-шифровальщик BadRabbit (в переводе "плохой кролик") попытался атаковать российские банки, входящие в топ-20. Информацию об этом распространили федеральные СМИ со ссылкой на руководство компании, которая занимается предотвращением киберпреступлений. Зараженные файлы начали приходить в кредитные организации вчера в период с 13 до 15 часов. Все атаки были отражены. Перед этим шифровальщик напал на сайты нескольких СМИ, в частности, агентства "Интерфакс" и петербургского портала "Фонтанка". По мнению экспертов, "Плохой кролик" является модификацией печально известного вируса Petya, который был задействован в кибератаке в июне 2017 года. Petya шифровал часть файлов, а за раскодирование требовал выкуп в биткойнах. По всему миру была парализована работа десятков тысяч компьютеров. В частности, в Самаре от него пострадала одна из сетей АЗС.
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Вирус-вымогатель Bad Rabbit атаковал крупнейшие российские банки
Вирус-вымогатель Bad Rabbit попытался атаковать инфраструктуру ряда крупных отечественных финансово-кредитных учреждений из ТОП-20. Об этом рассказывают российские СМИ со ссылкой на экспертов компании Group IB.
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25 октября 2017, 11:11
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«Сбербанк» ищет охрану для денег в Самаре и Тольятти
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20 октября 2017, 05:06
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Официальным представителем "Внешэкономбанка" в Самарской области стал Сергей Субботин
Представлять "Внешэкономбанк" в Самарской области будет член Клуба директоров Самарской области, консультант по международным проектам Сергей Субботин (на фото - в центре), сообщила пресс-служба кредитного учреждения. ВЭБ внедряет новую модель работы с регионами. В субъектах РФ появятся региональные менеджеры, которые …
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19 октября 2017, 12:14
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Эксперты: Россияне направили более 50% новых кредитов на погашение старых
Согласно подсчетам специалистов Объединенного кредитного бюро, не менее 54% россиян оформили новые займы для погашения ранее взятых кредитов. До начала последнего финансово-экономического кризиса показатель рефинансирования был немногим более 40%.
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19 октября 2017, 11:14
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Обнаружен вирус для добычи криптовалют через чужие компьютеры
Интернет-пользователи пострадали из-за вируса, добывающего криптовалюту в интернете. Специалисты в данный момент ведут речь о сотнях кибератак.
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8 сентября 2017, 09:20
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Хакеры рассылают вирусы под видом спойлеров к «Игре престолов»
Хакеры рассылают вирусы через спойлеры к новым эпизодам культовой киносаги «Игра престолов». Как рассказал ряд информагентств, злоумышленники распространяют электронные письма, где излагают подробности еще невышедших серий. Для получения большего количества сведений требуется скачать текстовый документ, в котором и скрыт троян.
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28 августа 2017, 02:11
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Троянский рейс: ESET предупредила о вирусных письмах с «билетами в США»
Киберпреступники организовали спам-рассылку, в которой спрятали троян, похищающий пароли из браузеров и почтовых приложений. Об этом рассказывают информагентства со ссылкой на пресс-службу компании ESET.
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24 августа 2017, 03:28