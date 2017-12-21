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В Самаре распространили поддельные купюры на 175 тысяч рублей
В Самаре двое фальшивомонетчиков распространили поддельные купюры на 175 тысяч рублей. Подозреваемые в совершении преступления установлены. Сбытчики поддельных денег задержаны оперативниками регионального управления МВД. На допросах задержанные мужчины, по данным надзорного ведомства, дали признательные показания и попросили о рассмотрении их …
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22 декабря 2017, 09:52
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Пенсионеры Самарской области отдали мошеннику сотни тысяч рублей
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21 декабря 2017, 01:59
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Российские банки поделятся с силовиками биометрией граждан
Российские финансово-кредитные учреждения станут предоставлять полиции и ФСБ сведения о голосе и внешности клиентов без согласия самих граждан. Это подразумевает проект закона о биометрической системе и удаленной идентификации.
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19 декабря 2017, 11:03
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50-рублевой купюре предсказали исчезновение
Действия ЦБ по уменьшению наличного денежного оборота в перспективе повлекут исчезновение 50-рублевой банкноты. Об этом говорят российские агентства со ссылкой на руководителя компании «Мани Фанни» Александра Шустова.
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18 декабря 2017, 09:36
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В России разработали новую схему продажи квартир в новостройках
Минстрой, ЦБ и АИЖК разработали новую схему долевого финансирования жилищного строительства, в соответствии с которой фирма-застройщик не может получить средства граждан, пока не сдаст объект. Об этом подробно рассказывают «Ведомости».
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15 декабря 2017, 04:12
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ЦБ ввел в «Промсвязьбанке» временную администрацию
В пятницу, 15 декабря, в «Промсвязьбанке» ввели временную администрацию, при этом о моратории на удовлетворение требований кредиторов пока не говорят.
«Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не …
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15 декабря 2017, 12:01
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Санировать «Бинбанк» будут по новой схеме
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15 декабря 2017, 11:35
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В блогах: «Медкорпус спортцентра «Олимп» продолжает разрушаться»
Блогер Анна Носова поведала, что судьба скандального медицинского корпуса спортивного центра «Олимп» до сих пор не решена.
"Здание стоит без подключения к сетям, не отапливается, а это ведет к его ежедневному разрушению. Эпопея строительства объекта стоимостью более 30 …
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11 декабря 2017, 07:38
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Россиян призвали не покупать новые купюры по цене выше номинала
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16 ноября 2017, 10:06
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ЦБ назвал номинал самой подделываемой рублевой купюры
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24 октября 2017, 05:06
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12 октября пройдет презентация новых банкнот в 200 и 2000 рублей
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и гендиректор Гознака Аркадий Ткачук презентуют новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей в четверг, 12 октября. Мероприятие запланировано в формате телемоста, который соединит российскую столицу, Владивосток и Севастополь.
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11 октября 2017, 08:27