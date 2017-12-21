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В Самаре распространили поддельные купюры на 175 тысяч рублей

В Самаре распространили поддельные купюры на 175 тысяч рублей

В Самаре двое фальшивомонетчиков распространили поддельные купюры на 175 тысяч рублей. Подозреваемые в совершении преступления установлены. Сбытчики поддельных денег задержаны оперативниками регионального управления МВД. На допросах задержанные мужчины, по данным надзорного ведомства, дали признательные показания и попросили о рассмотрении их 

22 декабря 2017, 09:52
Пенсионеры Самарской области отдали мошеннику сотни тысяч рублей

Пенсионеры Самарской области отдали мошеннику сотни тысяч рублей

В Самарской области пенсионеры отдали мошеннику сотни тысяч рублей. Полицейские сообщили о раскрытии преступления. Подозреваемый установлен. За помощью к силовикам обратились четверо пожилых людей: женщины 84, 89 и 90 лет, и 94-летний мужчина. Общая сумма ущерба составила 207 тысяч рублей.

«За 

21 декабря 2017, 01:59
Российские банки поделятся с силовиками биометрией граждан

Российские банки поделятся с силовиками биометрией граждан

Российские финансово-кредитные учреждения станут предоставлять полиции и ФСБ сведения о голосе и внешности клиентов без согласия самих граждан. Это подразумевает проект закона о биометрической системе и удаленной идентификации.
Предварительно клиент пройдет первичную идентификацию в банковском отделении, для процедуры потребуется паспорт. 

19 декабря 2017, 11:03
50-рублевой купюре предсказали исчезновение

50-рублевой купюре предсказали исчезновение

Действия ЦБ по уменьшению наличного денежного оборота в перспективе повлекут исчезновение 50-рублевой банкноты. Об этом говорят российские агентства со ссылкой на руководителя компании «Мани Фанни» Александра Шустова.
Как он считает, такая ситуация сложится не ранее чем через пять лет, информирует 

18 декабря 2017, 09:36
В России разработали новую схему продажи квартир в новостройках

В России разработали новую схему продажи квартир в новостройках

Минстрой, ЦБ и АИЖК разработали новую схему долевого финансирования жилищного строительства, в соответствии с которой фирма-застройщик не может получить средства граждан, пока не сдаст объект. Об этом подробно рассказывают «Ведомости».
Как поясняют специалисты, реализация квартир на стадии строительства продолжится, однако 

15 декабря 2017, 04:12
ЦБ ввел в «Промсвязьбанке» временную администрацию

ЦБ ввел в «Промсвязьбанке» временную администрацию

В пятницу, 15 декабря, в «Промсвязьбанке» ввели временную администрацию, при этом о моратории на удовлетворение требований кредиторов пока не говорят.

«Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не 
15 декабря 2017, 12:01
Санировать «Бинбанк» будут по новой схеме

Санировать «Бинбанк» будут по новой схеме

Санировать один из крупнейших финансовых институтов страны – «Бинбанк», который входит в российский Тор-15, будут по новой схеме: без агентства по страхованию вкладов, но с участием Фонда консолидации банковского сектора. До недавнего времени активы предприятия, которое в последние 2 года 

15 декабря 2017, 11:35
В блогах: «Медкорпус спортцентра «Олимп» продолжает разрушаться»

В блогах: «Медкорпус спортцентра «Олимп» продолжает разрушаться»

Блогер Анна Носова поведала, что судьба скандального медицинского корпуса спортивного центра «Олимп» до сих пор не решена.

"Здание стоит без подключения к сетям, не отапливается, а это ведет к его ежедневному разрушению. Эпопея строительства объекта стоимостью более 30 
11 декабря 2017, 07:38
Россиян призвали не покупать новые купюры по цене выше номинала

Россиян призвали не покупать новые купюры по цене выше номинала

Россиян призвали не приобретать новые банкноты 200 и 2000 рублей по цене выше номинала, так как в данном случае речь вовсе не идет о нумизматической редкости, тираж не ограничен. Об этом говорят российские агентства, опираясь на информацию Дальневосточного главного управления 

16 ноября 2017, 10:06
ЦБ назвал номинал самой подделываемой рублевой купюры

ЦБ назвал номинал самой подделываемой рублевой купюры

Банк России выявил в третьем квартале свыше 10000 поддельных купюр в банковской системе. Более 50% из этого числа приходится на долю 5-тысячных банкнот.
На втором месте по «популярности» у злоумышленников стоит купюра в 1000 рублей. Вместе с тем,  специалисты обнаружили 

24 октября 2017, 05:06
12 октября пройдет презентация новых банкнот в 200 и 2000 рублей

12 октября пройдет презентация новых банкнот в 200 и 2000 рублей

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и гендиректор Гознака Аркадий Ткачук презентуют новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей в четверг, 12 октября. Мероприятие запланировано в формате телемоста, который соединит российскую столицу, Владивосток и Севастополь.
В процессе презентации будет рассказано о 

11 октября 2017, 08:27
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