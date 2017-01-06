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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

На М-5 столкнулись две «Лады»: пострадали 6 человек, включая двух детей (есть фото)

На М-5 столкнулись две «Лады»: пострадали 6 человек, включая двух детей (есть фото)

Вчера, 6 января, в Ставропольском районе столкнулись два легковых автомобиля, пострадало 6 человек, включая двух маленьких детей, информирует ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительным версии сотрудников полиции, ВАЗ-2114 с пензенскими номерами двигался по трассе М-5 «Урал» от Сызрани 
6 января 2017, 03:27
В Самаре ожидается метель

В Самаре ожидается метель

В Самаре снег будет идти, как минимум, еще ближайшие три дня. Во вторник и среду ожидается метель. Похолодает до -15 -17 градусов.
Синоптики отмечают, что погода на этой неделе будет весьма изменчивой. Уже завтра в наш регион пожалует Атлантический циклон 

5 декабря 2016, 06:34
3 декабря в Самаре был побит рекорд по количеству выпавшего снега

3 декабря в Самаре был побит рекорд по количеству выпавшего снега

Вчера, 3 декабря, в Самаре был перекрыт абсолютный суточный максимум по количеству выпавших осадков, сообщает Приволжское УГМС
 
По данным синоптиков, вчера самарская Объединенная гидрометеорологическая станция зарегистрировала 14,8 миллиметров выпавшего снега. Этот показатель стал рекордным за последние 4 года – 

4 декабря 2016, 03:31
В снегопад коммунальные службы Самары перешли на усиленный режим

В снегопад коммунальные службы Самары перешли на усиленный режим

Коммунальные службы Самары перешли на усиленный режим работы в связи с усилившимся снегопадом. В выходные в уборке снега участвовали до 126 единиц спецтехники муниципального предприятия «Благоустройство». Дворы убирали более 2200 дворников. Для предотвращения гололеда применяются специальные реагенты. Коммунальщики контролируют уборку 

28 ноября 2016, 10:56
77-летняя пенсионерка разбилась насмерть в ДТП под Самарой, есть фото

77-летняя пенсионерка разбилась насмерть в ДТП под Самарой, есть фото

Вчера, 26 ноября, около 12 часов дня на автотрассе «Николаевка – Черновский – Белозерки» в Волжском районе произошло ДТП со смертельным исходом, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительной версии полиции, 38-летняя женщина, управляя автомобилем «Renault», не справилась 
27 ноября 2016, 01:53
Штормовое предупреждение: завтра в Самарской области ожидается до 20 градусов мороза

Штормовое предупреждение: завтра в Самарской области ожидается до 20 градусов мороза

21 ноября в Самаре и по области температура воздуха ночью может достигать 20 градусов мороза, передает Приволжский гидрометцентр.
Это на 7 и более градусов ниже климатической нормы. Аномально холодная погода продержится 3 дня – до 23 ноября. Ночью в эти 

20 ноября 2016, 06:43
Снег и дождь из Самарской области уйдут в Казахстан, холод останется

Снег и дождь из Самарской области уйдут в Казахстан, холод останется

Сегодя,16 октября, около 13:00 в Самаре прошли осадки в виде мокрого снега с дождем, как и обещали синоптики.
 
Завтра, 17 октября, по прогнозам Приволжского УГМС, осадков не ожидается. Будет переменная облачность, температура днем от +1 до +6 градусов. Послезавтра, 
16 октября 2016, 06:36
В Самарскую область придет потепление до +22

В Самарскую область придет потепление до +22

Начало рабочей недели в 63-м регионе будет теплым, сообщает Приволжское УГМС. По данным синоптиков, завтра, 3 октября, днем ожидается от +13 до +18 градусов. Будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Будет дуть южный ветер со скоростью от 6 
2 октября 2016, 07:49
В Оренбуржье введен режим ЧС из-за шторма и метели

В Оренбуржье введен режим ЧС из-за шторма и метели

По данным региональных информагентств, в Оренбуржье перекрыто 20 дорог. В регионе 16 марта действует режим чрезвычайной ситуации. В пунктах обогрева на трассах находятся десятки человек. Как сообщается, вследствие резкого ухудшения метеоусловий в области отменен пробный ЕГЭ. В нескольких районах области 
16 марта 2016, 12:28
Самолёт Москва-Ульяновск приземлился на запасной аэродром в Самаре

Самолёт Москва-Ульяновск приземлился на запасной аэродром в Самаре

Вчера, 29 января, самолет авиакомпании «Ю-Тейр» (рейс №171), следовавший по маршруту Москва - Ульяновск, совершил вынужденную посадку в Самаре. На столицу соседнего региона обрушилась сильная метель, видимость составляла все около 500 метров. Установившиеся погодные условия помешали судну приземлиться в ульяновском 
30 января 2016, 10:58
Опасную трассу в Оренбуржье оснастили высокопроходимой техникой

Опасную трассу в Оренбуржье оснастили высокопроходимой техникой

Напомним, в начале января многие российские информационные агентства передавали, что из-за сильной метели на опасном участке трассы Оренбург - Орск пострадало большое количество людей: в снежный плен попали свыше полусотни автомобилей, один человек погиб, 14 человек госпитализировали.
И вот теперь 
18 января 2016, 04:20
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