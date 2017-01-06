В Самаре ожидается метель В Самаре снег будет идти, как минимум, еще ближайшие три дня. Во вторник и среду ожидается метель. Похолодает до -15 -17 градусов.

Синоптики отмечают, что погода на этой неделе будет весьма изменчивой. Уже завтра в наш регион пожалует Атлантический циклон …