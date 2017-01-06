В ближайшие несколько дней в Самаре и области ожидаются метель, снег и гололед, передает Приволжский гидрометцентр.
Сегодня, 6 января, будет облачно. Снегопад, местами сильный, метель, слабый гололед. Ветер юго-западный от 7 до 12 м/с, местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха от 0 до -5 градусов. На дорогах местами снежные заносы.
В ночь на субботу также облачно. Небольшой, местами умеренный снег, слабая метель. Ветер юго-западный от 8 до 13 м/с. Температура воздуха от -3 до -8 градусов. Днем метель сохранится. Температура воздуха от 0 до -5 градусов.
Абсолютно такие же показатели синоптики прогнозируют на воскресенье.
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