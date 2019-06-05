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В Самарской области мусорный регоператор сбрасывал загрязненные сточные воды в озеро
Самарская межрайонная природоохранная прокуратура выиграла суд против оператора по обращению с коммунальными отходами — компании «Экостройресурс». Как сообщили в надзорном ведомстве, организация сбрасывала в озеро Безымянное сточные воды с превышением нормативов концентраций загрязняющих веществ. После проверки природоохранный прокурор обратился …
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5 июня 2019, 05:15
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В Октябрьске батон травмировал 8-летнего мальчика
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5 июня 2019, 04:43
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В Самаре озвучили предварительную версию смертельного ДТП на Солнечной
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5 июня 2019, 04:20
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Преподавателя из Самарской области подозревают в получении 20-тысячной взятки
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5 июня 2019, 03:50
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В блогах: за высоким забором, или Праздник для детей-инвалидов
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3 июня 2019, 07:03
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В блогах: Самару опять атаковали фальшивые проверяющие
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3 июня 2019, 05:27
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В блогах: самарцы хотят сделать музей первой городской канализации
Жители Самары через «Твиттер» обратились к властям города с предложением превратить в музей первую городскую канализацию, как это уже сделали в Монреале. Пробный участок канализации, построенный на деньги Альфреда фон Вакано, был открыт в 1909 году. «Просим пролоббировать вопрос …
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31 мая 2019, 08:05
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В блогах: в Самаре началась настоящая ценовая война между такси
Блогер Дмитрий Ширяев рассказал, что в Самаре началась настоящая ценовая война между такси. "Баттл в самом разгаре. Вопрос: насколько теперь низко способно упасть «Яндекс.Такси»? - вопрошает автор. - Совсем недавно в наш славный город с прекрасными дорогами, приветливыми людьми …
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31 мая 2019, 07:54
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Строительство хоккейного корта обернулось в Октябрьске уголовным делом
Сотрудники прокуратуры Октябрьска обнаружили хищения, произошедшие в результате участия МБУ «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания» в реализации госпрограммы. По данным облпрокуратуры, в декабре 2017 года представители муниципального бюджетного учреждения заключили с индивидуальным предпринимателем два договора об устройстве …
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7 мая 2019, 09:37
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Двое тольяттинцев отправятся в колонию за мошенничество на 25 млн рублей
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29 апреля 2019, 01:02
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Нижегородка «кинула» клиентов из Тольятти на деньги и турпутевки
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23 апреля 2019, 02:05
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В Самаре будут судить сотрудника УФСИН и члена Палаты адвокатов
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4 апреля 2019, 09:13
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