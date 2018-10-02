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В блогах: нецензурный привет строителям подземных переходов в Самаре
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2 октября 2018, 10:40
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В блогах: в Тольятти возбуждено дело "в результате тяжелой и кропотливой работы"
В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщили, сегодня пайщики ЖСК "Татищев-2" побывали на личном приёме у руководителя управления Следственного комитета по Самарской области Валерия Самодайкина. "В результате тяжелой и кропотливой работы нам удалось добиться возбуждения уголовного дела против председателя ЖСК. …
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2 октября 2018, 08:29
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В Самаре на один день перекроют улицу Ленинскую
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2 октября 2018, 05:37
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Больных все больше: за неделю заразились 8997 жителей Самарской области
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2 октября 2018, 05:13
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Роман Карцев должен был завтра выступать в Самаре
Во вторник, 2 октября, стало известно, что скончался известный российский артист эстрады, театра и кино Роман Карцев. Ему было 79 лет. Печальное известие опубликовала на своей странице в Фейсбук супруга Михаила Жванецкого Наталья. Пока о причинах смерти артиста, дате и …
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2 октября 2018, 02:50
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В Самаре на остановках появились репродукции авангардистов
В сентябре 20 остановок общественного транспорта в Самаре украсили репродукциями русского авангарда из коллекции областного музея. Теперь пассажиры, которые дожидаются нужного автобуса или трамвая, могут любоваться произведениями известных художников: Казимира Малевича, Аристарха Лентулова, Ольги Розановой, Петра Кончаловского и других. Организаторы …
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25 сентября 2018, 01:44
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«Не фиг раскачивать лодку…»: В Сызрани афишу «Ревизора» переписали из-за «кошмара госчиновников»
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22 сентября 2018, 05:42
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В блогах: памятник "черным гусарам" в Самаре
Валерий Мокштадт в «Фейсбуке» решил рассказать про новый памятник "черным гусарам", установленный в Самаре около Дома офицеров.
"Прообразом для него стал самарец, герой гусарского полка Константин Батюшков. Автор - известный самарский скульптор Иван Мельников. Мне, в принципе, памятник …
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13 сентября 2018, 08:13