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«Бункер S» Эфир передачи от 02.10.2018  
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Материалы по теме:

В блогах: нецензурный привет строителям подземных переходов в Самаре

В блогах: нецензурный привет строителям подземных переходов в Самаре

Самарский урбанист Алексей Радченков через "Твиттер" передал нецензурный привет, как он пишет, строителям, проектировщикам и заказчику новых подземных переходов на Московском шоссе. Переход через тоннель для мамы с ребенком в коляске - настоящий ад. "Колёсики" коляски никуда не 
2 октября 2018, 10:40
В блогах: в Тольятти возбуждено дело

В блогах: в Тольятти возбуждено дело "в результате тяжелой и кропотливой работы"

В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщили, сегодня пайщики ЖСК "Татищев-2" побывали на личном приёме у руководителя управления Следственного комитета по Самарской области Валерия Самодайкина. "В результате тяжелой и кропотливой работы нам удалось добиться возбуждения уголовного дела против председателя ЖСК. 
2 октября 2018, 08:29
В Самаре на один день перекроют улицу Ленинскую

В Самаре на один день перекроют улицу Ленинскую

В субботу, 6 октября, с 12:00 до 16:00 в Самаре будет ограничено движение транспорта на улице Ленинской от дома № 123 до улицы Рабочей. В этот день в историческом центре областной столицы пройдет историко-патриотический фестиваль «Ожившие страницы истории». Конечно, перекрытие 
2 октября 2018, 05:37
Больных все больше: за неделю заразились 8997 жителей Самарской области

Больных все больше: за неделю заразились 8997 жителей Самарской области

За неделю, с 24 по 30 сентября в Самарской области зарегистрировали 8997 случаев ОРВИ и гриппа. Причем, из них 4273 человека заразились в Самаре. На сегодняшний день заболеваемость ОРВИ и гриппом регистрируется в регионе на неэпидемическом уровне, но специалисты отмечают 
2 октября 2018, 05:13
Роман Карцев должен был завтра выступать в Самаре

Роман Карцев должен был завтра выступать в Самаре

Во вторник, 2 октября, стало известно, что скончался известный российский артист эстрады, театра и кино Роман Карцев. Ему было 79 лет. Печальное известие опубликовала на своей странице в Фейсбук супруга Михаила Жванецкого Наталья. Пока о причинах смерти артиста, дате и 
2 октября 2018, 02:50
В Самаре на остановках появились репродукции авангардистов

В Самаре на остановках появились репродукции авангардистов

В сентябре 20 остановок общественного транспорта в Самаре украсили репродукциями русского авангарда из коллекции областного музея. Теперь пассажиры, которые дожидаются нужного автобуса или трамвая, могут любоваться произведениями известных художников: Казимира Малевича, Аристарха Лентулова, Ольги Розановой, Петра Кончаловского и других. Организаторы 
25 сентября 2018, 01:44
«Не фиг раскачивать лодку…»: В Сызрани афишу «Ревизора» переписали из-за «кошмара госчиновников»

«Не фиг раскачивать лодку…»: В Сызрани афишу «Ревизора» переписали из-за «кошмара госчиновников»

Местные власти посчитали крамолой слоган на афише «кошмар госчиновников в двух частях». В мэрии попросили убрать его, «чтобы не раскачивать лодку». Великое творение Николая Васильевича Гоголя поистине бессмертно.

Об абсурдной истории рассказали сегодня региональные СМИ. В Сызрани афиша спектакля 
22 сентября 2018, 05:42
В блогах: памятник

В блогах: памятник "черным гусарам" в Самаре

Валерий Мокштадт в «Фейсбуке» решил рассказать про новый памятник "черным гусарам", установленный в Самаре около Дома офицеров.

"Прообразом для него стал самарец, герой гусарского полка Константин Батюшков. Автор - известный самарский скульптор Иван Мельников. Мне, в принципе, памятник 
13 сентября 2018, 08:13
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