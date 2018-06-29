Три человека погибли от отравления газом в квартире в Сызрани В Сызрани в ночь на 28 июня произошла трагедия – в одном из домов в центре города найдены мертвыми три человека. Тела мужчины и двух женщин обнаружили в одной из квартир. Предположительно, они погибли от отравления газом – каким именно, …