|
В блогах: «Как делают шаттлы?»
Блогер Ольга Потапова написала о том, что в трамвае маршрута 20к кондуктор рассказывала, как делают шаттлы. "Короче, вот сейчас трамвай завершает свой последний рейс и едет в депо. Там его моют. Потом переодевают: вывески вешают с названием S5 и …
|
29 июня 2018, 09:24
|
Три человека погибли от отравления газом в квартире в Сызрани
|
28 июня 2018, 09:51
|
Колумбийские болельщики скупили номера в гостиницах Сызрани
|
28 июня 2018, 08:16
|
Фото в блогах: «Как в Самаре любят футбол»
Блогер Алексей Сергеевич делится своими впечатлениями от похода на фанфест в день игры сборных России и Уругвая. «Я не футбольный фанат, не хожу на матчи, но пропустить такое событие, как чемпионат мира по футболу, которое еще и проходит в …
|
27 июня 2018, 10:33
|
В блогах: про новый способ ремонта дорог пакетами
Блогер Дмитрий Ширяев в "ЖЖ"-сообществе «Самарский край» сообщил, что появился новый оригинальный способ ремонта дорог. "Лично мне доводилось видеть разный их ремонт, - пишет автор. - Заливание асфальта в лужи, укладка под колеса авто... Но то, что попало в …
|
26 июня 2018, 09:00
|
В блогах: «Обратился к работодателю по поводу невыносимой жары в цехе»
В сообществе «Рабочие АВТОВАЗа» соцсети "ВКонтакте" жалуются на высокую температуру в помещениях. «Официально обратился к работодателю с заявлением по поводу невыносимой жары в цехе. Если у меня случится тепловой удар на рабочем месте, то оформлю это как производственную травму …
|
26 июня 2018, 06:51
|
4-летний мальчик выпал с балкона в Сызрани
|
26 июня 2018, 08:13
|
Молодой столяр отдал кошелек с 300 тыс. рублей, найденный на улице в Сызрани
|
25 июня 2018, 11:15