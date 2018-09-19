Самарцам покажут первый учебник математики, изданный 315 лет назад В Самарской областной универсальной научной библиотеке на проспекте Ленина, 14А можно увидеть уникальную книгу, первый русский учебник по математике - «Арифметику» Леонтия Магницкого.



Она вышла в свет в январе 1703 года и состояла из двух книг. В первой из …